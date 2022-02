Doctor Strange nel Multiverso della Follia: un trailer fuori di testa

I Los Angeles Rams hanno vinto il Super Bowl 56 contro i Cincinnati Bengals per 23 a 20, in una partita accesa ed entusiasmante. Come da tradizione, la finale del campionato NFL americano è l'occasione per molti studios e compagnie dell'entertainment statunitense - e non solo - di presentare in grande stile trailer o spot dei loro prodotti più attesi e chiacchierati. La punta di diamante di questa edizione è stato il primo trailer de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere di Amazon Prime Video, seppure si tratti di una serie streaming, ma la differenza in termini di stupore e sorpresa l'ha fatta in effetti il nuovo e fantastico trailer di Doctor Strange 2, sequel Marvel Studios diretto dal bentrovato Sam Raimi.



Un filmato denso di contenuti, ricchissimo di domande seppure molto concentrato, di gran ritmo e con tante cose da mostrare ai fan del MCU, frastornati e incuriositi da un filmato così imponente sul piano del materiale messo in gioco. C'è davvero di tutto, da grandi conferme di informazioni già trapelate da settimane a piccoli sprazzi d'inattese novità, seppure probabili, sul piano speculativo, e non ancora confermate, per un viaggio nella Follia che non vediamo in cui non vediamo l'ora d'imbarcarci.



Varianti, zombie e...

Un sogno ricorrente e un incubo che sembra in procinto di cominciare. È questo che spaventa Stephen Strange, soprattutto dopo aver manipolato la realtà aprendo le porte del Multiverso, qualcosa "di cui conosciamo molto poco" e che anche Visione - per bocca di Wanda - definiva "pericoloso". Il Sancta Sanctorum mostrato "nel sogno" e in fase di decomposizione è lo stesso del primo trailer, come è evidente dall'acqua che invade le fondamenta e dalla scala che percorre lo Stregone prima di incontrare il malvagio Supreme Strange.

Questa volta notiamo tra le decorazioni del portone il volto incavato di una sorta di demone con denti aguzzi e quelle che sembrano essere delle corna: che possa trattarsi di Mefisto? Non sappiamo quale sia il motivo, ma era un dettaglio da segnalare, visto anche il lungo dibattito caduto nel vuoto sul personaggio durante la visione di WandaVision. Quello che Strange definisce "un sogno" sembra in verità tutt'altro: una sorta di connessione a livello psichico con le altre sue Varianti (tra cui anche Defender Strange) in giro per il Multiverso. Nel filmato si passa poi a una sequenza in cui vediamo America Chavez intrappolata da un gigantesco mostro bendato nello stesso altare già mostrato nel primo teaser, forse una sorta di "realtà di passaggio", considerando anche l'apertura alle spalle della Chavez di un portale a forma di stella (il suo simbolo) che potrebbe essere in effetti il modo in cui riesce a raggiungere il MCU e Strange - forse aiutata da Defender Strange, come si vede in un altro spot. I suoi poteri, tra l'altro, non lasciano dubbi: è in grado di aprire dei portali grazie ai quali riesce a viaggiare nelle varie dimensioni del Multiverso.



Da qui si passa all'arresto di Stephen Strange (forse da parte del Barone Mordo?) e al suo trasferimento in un'altra realtà, una in cui probabilmente l'intelligenza artificiale Ultron ha funzionato come doveva, divenendo protezione per il mondo intero. Qui infatti Strange viene condotto in manette davanti a un consiglio presieduto dal Charles Xavier di Patrick Stewart, che riferendosi agli altri componenti del consiglio suggerisce "di dire la verità al Dottore".

In via del tutto speculativa, i membri di tale consiglio potrebbero essere gli Illuminati, gruppo di supereroi formato nei fumetti dalle menti più brillanti di mutanti e vendicatori, dal Professor X ad Iron Man, da Mr. Fantastic ad Iron Man. A tal proposito: e se in effetti il rumor su Tom Cruise come Variante di Tony Stark fosse vero? Farebbe parte di questi presunti Illuminati? E se ci fosse anche il chiacchieratissimo John Krasinski nei panni di Reed Richards? Pure bloccando nei tempi giusti il filmato, è purtroppo impossibile capire chi presieda il consiglio assieme a Xavier (eccetto Mordo, di cui si riconoscono i capelli). Ci toccherà aspettare l'uscita di materiale aggiuntivo - se non la release vera e propria dal titolo.



Un cinecomic imperdibile

Osservando il poster del Multiverso della Follia, in uno dei frammenti di vetro infranti notiamo il riflesso dello scudo della Captain Britain di Hayley Atweel, la stessa vista anche in What If...? - con cui questo sequel di Doctor Strange sembra essere estremamente collegato.

Che possa apparire o meno una versione del personaggio in live-action non ci è ancora dato saperlo, ma in un passaggio del trailer, quando Doc e la Chavez sono in caduta libera tra varie dimensioni (in una ci sono i dinosauri), a un certo punto e per un breve istante li vediamo in arrivo in un Universo cartoonesco prima che il montaggio tagli la scena per passare ad altro. Intrigante è poi il personaggio con i poteri energetici che vediamo combattere contro Wanda. Le teorie si accavallano tra loro: per molti dovrebbe trattarsi di una variante di Captain Marvel, per altri di Monica Rambeau in costume da supereroina. In due precisi fermi immagine e considerando inoltre i tanti rumor inseguitisi per anni, a noi quel personaggio sembra essere Nova - costume nero, dettagli e caschetto in oro -, pure se ammettiamo che la presenza della Rambeau avrebbe molto più senso, a fronte dell'arco narrativo condiviso con Scarlet Witch nella serie Diseny+. Peraltro, Wanda non sembra essere per nulla amichevole con Strange, su cui ha qualcosa da ridire: "Tu infrangi le regole e diventi un eroe. Lo faccio io e divento il nemico. Non mi sembra giusto".



Il dialogo sembra svolgersi inoltre poco dopo l'incontro tra i due nella distesa di alberi bianchi piantati da Scarlet, il che potrebbe rivelare le intenzioni non proprio positive di Wanda, forse tra le Big Bad Villain del film, elemento supportato anche dai piccoli assaggi di combattimenti avuti nel trailer.

E sul finale un assaggio dell'arrivo di Zombie Strange, forse una trasformazione del principale Dottore o di una sua variante, notando l'assorbimento di una forza mistica sconosciuta proveniente con tutta probabilità dal Darkhold. Un modo perfetto di chiudere il trailer di un film che promette di essere il must see della prossima stagione cinematografica primaverile.