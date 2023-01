Da Doctor Strange 3 a Midnight Sons: l'MCU diventa mistico?

I ritardi nelle uscite dell'MCU dei prossimi anni sono stati certamente un duro colpo per i fan, pur trattandosi, almeno per ora, di semplici rumor. Fortunatamente, accanto alla notizia del posticipo di Avengers: The Kang Dynasty e Secret Wars rispettivamente al 2026 e al 2027, diversi scooper si sono sbottonati su una serie di nuovi progetti del Marvel Cinematic Universe di cui finora non avevamo mai sentito parlare. In particolare, molte indiscrezioni si sono concentrate sulla parte soprannaturale dell'MCU, svelando che Doctor Strange 3 arriverà nel 2026 e che, accanto a quest'ultimo, verrà lanciata una serie che avrà nientemeno che Wong per protagonista, intitolata Strange Academy.



Non solo: il fatto che i Marvel Studios vogliano puntare sulle Special Presentation su Disney+, pubblicandone almeno un paio ogni anno (una delle quali in occasione di Halloween) ci fa pensare che anche le storyline più dark e "horror" dei fumetti Marvel saranno presto esplorate sul piccolo schermo, portando magari all'introduzione dei Figli della Mezzanotte nel Multiverso.



Doctor Strange nel Multiverso della Follia... di nuovo?

Partiamo, come sempre, da ciò che sappiamo per certo: Doctor Strange 3 uscirà, su questo non c'erano dubbi. La scena post-credits di Doctor Strange 2, d'altro canto, imbarcava Strange e Clea in una nuova avventura a cavallo per il Multiverso, nel tentativo di porre fine ad un'Incursione causata dallo stesso Dottore con il dreamwalking nel tentativo di sconfiggere Scarlet Witch.

La presenza delle Incursioni in Doctor Strange 2 costituisce uno degli inizi del filo rosso che collegherà tutta la Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe, insieme all'uccisione di Colui che Rimane al termine di Loki. Le incursioni sono certamente al centro della run a fumetti di Secret Wars, ma ciò non significa che Doctor Strange rimarrà "in panchina" fino al 2026, così come è poco plausibile che Doctor Strange 2 sfoci direttamente nei film degli Avengers, senza un'altra pellicola standalone dedicata al suo protagonista. Ciò dipende da una serie di fattori: il primo è che proprio la scena post-credits del Multiverso della Follia ha introdotto il personaggio di Clea, troppo importante per essere relegato a membro del cast secondario di un film corale come i due Avengers in arrivo tra tre o quattro anni.



Il secondo, e anche il più importante, è che il MCU deve ancora spiegare le Incursioni. È ampiamente improbabile che Marvel e Disney decidano di farlo solo nel momento in cui esse diventeranno centrali per il Multiverso tutto (ossia con The Kang Dynasty e Secret Wars), perché in quel frangente potrebbe non esserci il tempo materiale per farlo, oppure vi sarebbe il rischio di non farsi capire dai fan in sala.

Più plausibile è invece che proprio Doctor Strange 3 sarà dedicato alle Incursioni, cercando di razionalizzarle nella complessa logica del MCU. D'altro canto, è stato proprio Doctor Strange 2 a spiegare il Multiverso (con esiti non proprio chiarissimi, va detto), perciò l'ipotesi che siano proprio i film dedicati a Strange a "spiegare" le leggi del mondo Marvel non sembra così campata per aria. Se questa ipotesi dovesse reggere, Doctor Strange 3 aprirà le porte a Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, al punto da essere magari l'ultimo "mattone" prima della conclusione della Multiverse Saga. In tal senso, un'uscita del film nel corso del 2025, magari tre o quattro mesi prima di The Kang Dynasty, non sorprende affatto. Per quanto riguarda la trama, però, è ancora presto per fare speculazioni: sicuramente Strange e Clea esploreranno il Multiverso, riprendendo l'estetica già mostrata da Sam Raimi in Doctor Strange 2 (benché stavolta alla regia tornerà Scott Derrickson), mentre potrebbero fare il loro ritorno personaggi come Karl Mordo o persino Dormammu, di cui d'altro canto Clea è la nipote.



Hogwarts nel Marvel Cinematic Universe

In parallelo a Doctor Strange 3, su Disney+ arriverà la serie Strange Academy. Strange Academy avrà per protagonista Wong: ciò non deve stupire, specie se consideriamo che She-Hulk ha stabilito ufficialmente che Wong è lo Stregone Supremo, dopo aver preso il posto di Stephen Strange durante lo "snap" di Thanos in Avengers: Infinity War.

Wong è un campione di popolarità presso il pubblico, come ha di nuovo dimostrato la serie TV su Jennifer Walters, ed è diventato una presenza quasi costante nell'MCU, tanto da avere dei cameo o delle brevi sequenze in svariati film e serie TV degli ultimi due anni. Non solo: Wong ha ricostruito Kamar Taj dopo l'attacco di Wanda in Doctor Strange 2 e vi ha portato alcuni allievi "illustri", come America Chavez e Shang-Chi. Insomma, il personaggio interpretato da Benedict Wong sembra ormai essere pronto per fare il "salto" da mero comprimario a personaggio centrale nell'MCU tutto, dimostrando in pieno i suoi poteri con una serie TV dedicata.



Benché l'idea di un serial unicamente dedicato a Wong intrighi, Strange Academy dovrebbe persino andare oltre. Nei fumetti, infatti, l'omonima run è una sorta di "Harry Potter in salsa Marvel" in cui Doctor Strange (nel MCU sostituito da Wong) è un mentore per gli studenti di Kamar Taj, un po' come Albus Silente lo è stato per Harry, Hermione e Ron nei romanzi di J.K. Rowling.

Secondo i report, la serie dovrebbe vedere la partecipazione di America Chavez e Zelma Stanton: la prima l'abbiamo già conosciuta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia; la seconda, invece, sarà introdotta in Ironheart e probabilmente reclutata da Wong alla fine della serie. D'altro canto, già sappiamo che in Ironheart appariranno Mephisto e The Hood, entrambi personaggi strettamente collegati alla parte soprannaturale e demoniaca del Marvel Cinematic Universe. Tra gli altri co-protagonisti della serie, poi, potremmo ri-trovare Fratello Voodoo, dal momento che le basi per il personaggio erano state gettate già nel primo Doctor Strange e che molti speravano nel debutto di Voto in Doctor Strange 2.



Una virata "dark" per il MCU

L'altra "branca" del mondo soprannaturale del MCU è quella tendente all'horror. Produzioni come Moon Knight e Licantropus hanno posto le basi per l'apertura di questo filone dell'Universo Marvel, mentre la scena post-credits di Eternals, che introduce il Cavaliere Nero, la Lama d'Ebano e Blade, costituisce un passaggio fondamentale per il futuro sul grande e piccolo schermo della componente più "dark" del cinefumetto Marvel.

Secondo i leak e i rumor, Midnights Sons sarà un film, che a questo punto dovrebbe uscire tra le prime produzioni della Fase 7, dal momento che il calendario delle release della Fase 6 del MCU sembra ormai completo. Ciò significa, molto probabilmente, che la Saga del Multiverso servirà a porre le basi per il primo film corale della componente "horror" del Marvel Cinematic Universe, che a sua volta influenzerà la Saga successiva. Per raggiungere tale obiettivo, dunque, nei prossimi anni i membri dei Midnight Sons saranno introdotti uno a uno, principalmente su Disney+. È infatti probabile che tutta la parte horror del MCU venga relegata alle Special Presentation, con l'eccezione di alcune incursioni in campo cinematografico, come il già citato film su Blade, e in campo televisivo, come la seconda stagione di Moon Knight, anch'essa in arrivo prima di Avengers: Secret Wars.



Sicuramente, dunque, a comporre il team "allargato" dei Midnight Sons ci saranno Moon Knight, Licantropus, Blade e il Cavaliere Nero, insieme magari a personaggi come Man-Thing e Elsa Bloodstone, entrambi già comparsi su Disney+, ed a qualche comparsa di peso proveniente dalla famiglia Avengers, come Doctor Strange e Daredevil. Viene però da domandarsi chi altri potrebbe unirsi al supergruppo. In tal senso, i rumor che vogliono uno Special Presentation dedicato a Ghost Rider in produzione per Disney+ non accennano a placarsi ormai da mesi, mentre pare che Ryan Reynolds sia in lizza per il ruolo e che anche Gabriel Luna, che ha interpretato Robbie Reyes/Ghost Rider in Agents of S.H.I.E.L.D., sarebbe disposto a tornare.

Difficile dire se qualcosa di più concreto in tal senso sarà svelato nei prossimi mesi, ma visto il successo di Licantropus su Disney+ possiamo aspettarci che di horror nel MCU ce ne sarà ancora tanto. Intanto, anche uno Special Presentation dedicato a Man-Thing, introdotto senza troppi complimenti proprio in Licantropus, potrebbe essere in arrivo: considerato che da qui alla fine della Fase 6 mancano almeno quattro Halloween, lo spazio per un'introduzione di un membro dei Midnight Sons all'anno c'è tutto.