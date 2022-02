Doctor Strange 2, tutto ciò che sappiamo: dal Multiverso ai cameo

Il sequel Marvel dedicato allo stregone Stephen Strange è sicuramente tra i film più attesi della stagione. Dopo una gestazione travagliata, riprese e produzione sospese più di una volta a causa della pandemia da COVID-19 e una distribuzione rimandata a tempi migliori, Doctor Strange Nel Multiverso della Follia ha finalmente una data d'uscita italiana ufficiale: 4 maggio 2022. Mancano, quindi, poco più di due mesi e scopriremo il destino dello stregone interpretato da Benedict Cumberbatch, qui alle prese con il Multiverso e i pericoli che vi si nascondono.



Voci sempre più insistenti lo indicherebbero come il primo film horror Marvel e su questo è probabile che ci sia lo zampino di Sam Raimi, subentrato in corsa a Scott Derrickson, regista del primo film. Raimi ha esordito nel cinema horror con il cult La casa e anche se negli anni si è cimentato con altri generi - non dimentichiamo che con il suo Spider-Man ha di fatto dato il via al film supereroistico contemporaneo prima di iron Man - nel suo caso sembra vero che il primo amore non si scordi mai. Doctor Strange 2 sarà cupo, oscuro, spaventoso a detta del cast e lo sceneggiatore Michael Waldron lo ha descritto come il ritorno di Raimi ai grandi film di supereroi.



La trama

Doctor Strange 2 si colloca all'interno della fase 4 del Marvel Cinematic Universe e dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, Wandavision e Loki. Nel film Strange dovrà affrontare le conseguenze dell'aver aiutato l'amico Peter Parker esaudendo i suoi desideri. Manipolando il tempo e lo spazio per profitto personale ha aperto la porta al Multiverso scatenando forze oscure e pericolose.

Per riportare ordine e porre rimedio all'errore, l'ex chirurgo chiederà aiuto al fidato amico Wong e a Scarlet Witch. Intanto sull'umanità sta per abbattersi una nuova minaccia e pare che il loro potere non basti a fermarla. Il pericolo è in agguato, ma ciò che è curioso è che sembra derivare da una figura somigliante in tutto e per tutto allo stesso Dottore. È il Vendicatore ad essere eroe e villain allo stesso tempo?



Il cast tra vecchie e nuove conoscenze

I film Marvel sono sempre pieni di sorprese e forse anche per Doctor Strange 2 dovremmo aspettarcene qualcuna. Ritorna, naturalmente, Benedict Cumberbatch nei panni dell'ex chirurgo ora stregone più forte di tutti i tempi e Benedict Wong, interprete di Wong, divenuto il nuovo Stregone Supremo. Elizabeth Olsen riprende il suo ruolo di Scarlet Witch e Chiwetel Ejiofor quello di Karl Mordo. Rachel McAdams è Christine Palmer, ex-collega di Stephen Strange in ospedale, nonché donna di cui è innamorato.

Sono personaggi (e attori) che conosciamo già molto bene, ma a destare più curiosità sono le new entry del cast. E' certo ormai che appariranno in questo sequel America Chavez, interpretata da Xochitl Gomez, un'adolescente con l'abilità di viaggiare attraverso le dimensioni e Nicodemus West, un chirurgo rivale di Strange interpretato da Michael Stuhlbarg. Yenifer Molina, invece, sarà Gargantos, un mostro marino gigante simile ad un polpo e personaggio poco conosciuto persino dai fan dei fumetti. E' probabile che, vista l'apertura del Multiverso, molti personaggi semisconosciuti faranno capolino nel film con un'apparizione fugace o per uno scopo ben preciso all'interno dell'Universo Marvel.



Tra rumors e (mancate) conferme

Dopo la diffusione del nuovo trailer di Doctor Strange 2 durante il Super Bowl i fan di tutto il mondo hanno scatenato l'entusiasmo. Ancor prima di esaminare le immagini e scovare tutti gli indizi possibili, una voce in lingua originale ha attirato l'attenzione, quella del Dr. Xavier.

Patrick Stewart ha rotto il silenzio sulla sua presenza in Doctor Strange 2, negando di fatto ogni suo coinvolgimento, ma confermando agli occhi degli appassionati la notizia che circolava già da tempo (un po' come successo con Andrew Garfield in No Way Home). Potremmo anche supporre che il consiglio di fronte al quale Stephen Strange viene portato per rispondere dei suoi crimini sia formato dagli Illuminati, un gruppo di supereroi nel quale militano le menti più brillanti come Tony Stark e lo stesso Professor X. Dal trailer, inoltre, è possibile confermare che, a causa del Multiverso, assisteremo al faccia a faccia tra Doctor Strange e due sue varianti, Supreme Strange e Zombie Strange. Nemici o amici? Per rispondere a questa domanda bisognerà attendere l'uscita del film. Sono tantissime le voci che circolano nelle ultime settimane a proposito di chi potrebbe apparire in Doctor Strange 2 in un cameo.



Una di queste vorrebbe Tom Cruise nei panni di Tony Stark come membro degli Illuminati. L'attore nei primi anni 2000 avrebbe dovuto interpretare il supereroe in un film antecedente rispetto all'Iron Man nel 2008 con Robert Downey Jr. Altre voci parlerebbero dell'ingresso di John Krasinski nell'MCU come interprete di Reed Richards, altro membro degli Illuminati, e persino del ritorno di Tobey McGuire nei panni di Spider-Man (dopo No Way Home) e Ryan Reynolds in quelli di Deadpool. Naturalmente queste sono speculazioni, al limite del gossip, che troveranno o meno la loro concretezza solo a partire dal 4 maggio 2022.