Disneyland Paris: 30 anni di magia e innovazione

Non tornavo a Disneyland Paris da 20 anni, già solo dirlo fa impressione, se poi quando ci torni lo fai in compagnia dei tuoi nipoti, la sensazione si amplifica. Ma oltre allo smarrimento iniziale di naturale comparazione dell'esperienza, gli occhi dei bambini che varcano per la prima volta i cancelli di casa di Topolino & company ti aiutano subito a ristabilire un equilibrio, a ricalibrare la bussola. Sì, molto è cambiato in Disneyland Paris nel corso degli anni (e pare che Disney voglia utilizzare la cronologia di Disney+ per personalizzare l'esperienza nel parco), ma l'essenza di ciò che lo rende speciale rimane intatta: la capacità di riportarci, seppur per un breve lasso di tempo, a quel sentimento di meraviglia e spensieratezza che si prova da bambini. Questo è il potere incantato di Disneyland Paris, che attraversa generazioni e riavvicina cuori, come un ponte tra passato e futuro.



I 30 anni di Disneyland Paris, tra tradizione e novità

Il parco è cambiato, è diventato più grande, più bello, più spettacolare, tutto agghindato a festa con il viola e il fucsia, i colori scelti per la celebrazione dei 30 anni dall'apertura, fiori e ghirlande ad ogni porta di negozio o ristorante.

La strada del parco principale, quella con il treno in mezzo che l'attraversa in pieno stile cittadina americana, apre la sua vista al maestoso castello della Bella Addormentata, che con il sole risplende le punte dorate come un arcobaleno, appena varcato il ponte levatoio la magia lascia il posto all'avventura, galeoni dei pirati, il regno di Jack Sparrow, cunicoli nascosti, teschi (sapevate che nella versione americana dell'attrazione sono state usate vere ossa umane?), lampade magiche, tappeti volanti e montagne russe al contrario.

Dopo aver comprato un paio di orecchie di Minnie, come da tradizione, una delle tappe fondamentali è sicuramente l'attrazione Small World, che non solo non invecchia mai, ma aggiunge sempre un pezzo di straordinaria bellezza al suo repertorio. Si sale su una barca e si naviga nelle diverse culture che abitano il pianeta, accompagnate da una musica soave cantata da bambini. Un'attrazione adatta sia ad adulti sognatori che ai più piccoli.



Ma la vera novità del parco si trova ai Walt Disney Studios che da qualche anno sono, tra le atre cose, il quartier generale degli Avengers. Non solo potrete veder sfilare Loki, Thor, Ant-Man, Star Lord, ma assistere ad un vero e proprio spettacolo, con l'aggiunta di Spiderman che fa le sue acrobazie. La parte dedicata all'Avengers Campus è curata nei minimi dettagli, vi sembrerà di essere stati trasportati in un vero e proprio film Marvel, e una delle attrazioni più belle e divertenti è senza dubbio la casa di Peter Parker, dove ci si diverte ad aiutare l'uomo ragno a sconfiggere l'invasione degli Spider Bot. Una chicca di questa attrazione è l'ologramma di Tom Holland che parla francese!



Un'esperienza indimenticabile

Un giro nella vecchia Hollywood degli anni '50, una foto alla famosa porta di Monsters & Co., dove potrete testare il vostro urlometro, la giostra di Nemo e quella di Aladdin e poi di rito, verso l'uscita un pit-stop nei negozi per impazzire nello scegliere il gadget più giusto da riportare a casa. Molto di moda Grogu o Ratatouille a peluche da attaccare, tramite magnete, alla spalla. Così da girare per il parco con "un amico in più".

Appuntamento imperdibile alle 17.45 la sfilata in onore dei 30 anni del parco, una vera e propria festa dove ognuno è chiamato a partecipare! Andiamo via giusto in tempo per vedere il sole calare dietro il castello, con un tramonto che dipinge tutto di rosa, il vento estivo che accarezza il viso e il gioco dei fuochi d'artificio che colora il cielo riflesso nell'acqua. Dopo 20 anni anche i miei occhi sono tornati a brillare, perché ogni volta che torni a Disneyland è sempre la prima volta. I bambini sono estasiati, pieni di ricordi che custodiranno per sempre nella loro memoria come il battesimo della magia.



Au revoir Disneyland, a presto!