Disney+ da Marvel a Star Wars: un 2022 più ricco che mai tra film e serie

Questa volta possiamo affermare con una discreta certezza che l'hype ci ha un po' preso per i fondelli. Chiariamoci, Disney+ come piattaforma non deve dimostrare più nulla a nessuno: la quantità di contenuti che sbarcano mese dopo mese è ormai ragguardevole, la potenza di fuoco di alcuni dei marchi più forti del mercato si fa sempre più ricca - la sola etichetta Star al suo interno racchiude esperienze imperdibili, sia del passato che del presente. Ci sono produzioni per tutti, che abbracciano qualsiasi gusto e capaci di rispondere a quasi ogni voglia improvvisa di un patito seriale o cinematografico.



Forse anche per questo era lecito, se non proprio inevitabile, aspettarsi qualcosa in più dalla celebrazione dei primi due anni di vita di Disney+, avvenuta lo scorso 12 novembre, o perlomeno dei trailer o informazioni in più sui vari progetti. O anche date d'uscita che non si limitassero a indicare un generico 2022 o 2023. Si poteva fare certamente di più, nonostante il numero stesso di annunci sia stato confacente: siamo qui per fare un piccolo recap, tra sorprese, piacevoli conferme e stranezze varie.



Una valanga di annunci e conferme

Partendo dai film, la carrellata inizia proprio con qualcosa di bizzarro, cioè Prey, prequel di Predator ambientato 300 anni prima che vedrà il noto alieno scontrarsi con la tribù indiana dei Comanche. Il concept sarebbe ovviamente quello di riportare il franchise alle sue radici, la caccia e poco più, anche se non vediamo nulla di particolarmente eccitante in uno scontro tra il predatore e arco e frecce.

Cosi come sarà strano nel 2022 ammirare il sequel di Hocus Pocus e ritrovare il trio comico di streghe interpretate ancora una volta da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, ma perlomeno ritornerà anche l'ex fidanzato zombie di Winifred.

Confermato inoltre per il prossimo autunno il live-action di Pinocchio con Tom Hanks diretto da Robert Zemeckis (abbiamo rivisto recentemente l'attore nella nostra recensione di Finch), il reboot di Una Scatenata Dozzina con Zach Braff e Gabrielle Union, il sequel di Come d'Incanto, il re-imagining che non sapevate di volere di Cenerentola senza scarpetta di cristallo ma con le sneakers, intitolato appunto Sneakerella, e il nuovo musical Better Nate than Ever con Lisa Kudrow e la star di High School Musical: Il Musical: La Serie Joshua Bassett (qui trovate la nostra recensione di High School Musical La Serie).

La parentesi cinematografica si chiude l'animazione: il reboot del Diario di una Schiappa con ben già due film annunciati (il primo dei quali debutterà il prossimo 3 dicembre), il ritorno di Cip e Ciop doppiati dal comico John Mulaney e il meraviglioso Jake Peralta di Brooklyn Nine-Nine, ovvero Andy Samberg, e un nuovo capitolo dell'Era Glaciale dedicato al furetto Buck.



Se sul versante dei lungometraggi possiamo tutto sommato dirci soddisfatti, è sulle serie che Disney ha davvero deluso le aspettative. Procediamo però per gradi e iniziamo dal solido trittico proposto da National Geographic: Will Smith's Welcome to Earth in uscita il prossimo 8 dicembre, Limitless with Chris Hemsworth incentrato sul potenziale umano e su come vivere meglio nonché a lungo, e un viaggio lungo gli Stati Uniti chiamato America the Beautiful.

Nulla di realmente sorprendente o profondo, ma una line-up più che passabile per chi è appassionato di simili progetti. Si è poi intravista una prima clip di Get Back, l'attesa docuserie di Peter Jackson dedicata ai Beatles (argomento su cui Disney+ sembra puntare molto, visto il debutto a luglio del delizioso McCartney 3,2,1), qualche concept art della serie ispirata alle Cronache di Spiderwick e diverse produzioni animate dal discreto interesse, a partire da Baymax!, basato sull'omonimo personaggio di Big Hero Six, un sequel de La Principessa e il Ranocchio intitolato Tiana, Cars on the Road che porterà in forma serializzata il franchise di Saetta McQueen e Zootopia+, un insieme di short stories con i personaggi del film.



Una pigra conferma e una grande delusione

E giungiamo così alle due colonne dell'intrattenimento targato Disney e alle più cocenti delusioni della celebrazione. La Marvel aveva quantomeno qualche asso nella manica: innanzitutto un primo sguardo a tre serie incredibilmente attese come Moon Knight, Ms. Marvel e She-Hulk - e, vi assicuriamo, ci sarà tempo per discuterne approfonditamente; lo spin-off di WandaVision, Agatha: House of Harkness con la già iconica Kathryn Hahn probabilmente pronta a riconquistare il web con altre canzoni; la serie animata Spider-Man: Freshman Year, che in linea teorica in quanto parte canonica del MCU dovrebbe esplorare la genesi dell'Uomo Ragno di Tom Holland pre-Civil War.

Sulla scia dell'episodio di What if...?, arriverà sui nostri schermi Marvel Zombies, altra serie animata potenzialmente incredibile qualora si volesse adattare l'albo di Robert Kirkman con la giusta violenza e sanguinosità - e questa è proprio la parte che ci fa dubitare di più (nel frattempo godetevi la nostra recensione di What If).



A parte questi titoli, nulla di nuovo; nessun aggiornamento rilevante sulle numerose produzioni in lavorazione, a parte una prima immagine di Samuel L. Jackson per Secret Invasion e, dal nulla, l'annuncio di una nuova stagione per la celebre serie animata degli X-Men degli anni ‘90. Che sia magari il preludio all'arrivo dei mutanti nel MCU?



Infine, restano solo le briciole destinate a Star Wars, il cui unico ruolo all'interno della festa Disney è stato un piccolo aggiornamento su Kenobi e delle concept art che preannunciano uno scontro con Vader - del trailer neanche l'ombra - e l'arrivo il giorno stesso di un piccolo documentario su Boba Fett. Passi per la Marvel che aveva già rivelato da tempo l'ossatura dei suoi prossimi anni, ma con una vetrina del genere Star Wars meritava un miglior trattamento.