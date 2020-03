Disney+: film e serie TV da vedere subito al lancio il 24 marzo

Sono giorni particolari quelli che stiamo vivendo a causa del Coronavirus ma, per nostra grande fortuna, avremo tanto tempo da investire su Disney+, l'attesa piattaforma streaming disponibile in Italia a partire dal 24 marzo. Disney ci ha fatto penare vista l'enorme distanza d'uscita rispetto agli Stati Uniti ma, ne siamo certi, si farà scusare grazie a una così vasta mole di contenuti per ogni elemento della famiglia. Per essere pronti, e per non discutere su quale sia il miglior prodotto da vedere, abbiamo pensato di darvi una serie di suggerimenti utili fin da subito. Potrete quindi soddisfare la vostra sete d'intrattenimento ed evadere, ora più che mai, dalla realtà che vi circonda con interessanti novità seriali e film d'animazione semplicemente imperdibili.



The Mandalorian

Iniziamo con uno dei più attesi contenuti presenti su Disney+. Sebbene tanti non abbiano resistito alla tentazione di vederlo in occasione del rilascio della piattaforma negli Stati Uniti, senza alcun dubbio The Mandalorian sarà uno dei prodotti più visti nei primi giorni d'arrivo in Italia. Siete amanti spassionati di Star Wars? Questo prodotto fa al caso vostro, dato l'amore e la passione con cui è stato realizzato. Una prima stagione eccellente che, salvo rarissimi casi, riesce a tenere incollati allo schermo grazie a un ritmo magnetico e una sceneggiatura decisamente d'impatto. Probabilmente uno dei migliori prodotti realizzati da Disney da quando detiene i diritti di Star Wars.

Non siete amanti della saga? Perdereste sicuramente dei forti richiami alle opere sul grande schermo ma, data la bellezza di questa serie televisiva, potrebbe suscitare in voi la voglia di iniziare un lungo viaggio chiamato Guerre Stellari (tutti i film sono già presenti su Disney+). Dategli una chance.



Captain America: The Winter Soldier

Riflettendo sul momento storico in cui Disney+ sarà disponibile in Italia, crediamo che Captain America: Winter Soldier sia il giusto mezzo per far appassionare un neofita al MCU. La pellicola diretta dai Fratelli Russo sancì la completa evoluzione e maturazione del grande pubblico a questo genere cinematografico. Con le forti tematiche sociali trattate (violazione della privacy e quant'altro) è il giusto espediente per far annullare gli stereotipi che, soprattutto a un pubblico più adulto, eviterebbero categoricamente la visione di un film del genere. Se la missione riesce, o se voi stessi vi appassionate a questo fantastico progetto cinematografico dei Marvel Studios, avrete tantissimi film da godere da soli o in compagnia dei vostri cari. Mi raccomando però, rispettate il giusto ordine di uscita.



I Simpson

Grazie alla recente acquisizione di Fox da parte della Disney, potrete vedere oltre 500 episodi dei Simpson fin dal lancio della piattaforma Disney+. C'è poco da dire sull'iconico prodotto ideato dal geniale Matt Groening. Visti gli oltre trent'anni di serialità, è un ottimo modo per ripartire dalla prima stagione e, magari, dare modo alle nuove generazioni di scoprire le strampalate e irriverenti avventure di Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e di tutta Springfield.



Up

Su Disney+ troverete un ricco catalogo dei migliori film d'animazione firmati Disney/Pixar e, data la loro mastodontica bellezza, è arduo definire quale possa essere il migliore. Abbiamo selezionato Up per la sua amabile seriosità, tale da essere presa in considerazione da grandi e piccini, un film tanto commovente quanto ilare. Anche qui, come il caso dei Simpson, è il giusto momento per riscoprire alcuni capolavori del passato e, soprattutto, far crescere le nuove leve a base di Toy Story, A Bug's Life e Wall-E.



Chi ha incastrato Roger Rabbit?

Sulla piattaforma streaming di Disney potrete anche trovare una serie di pellicole che, senza tanti giri di parole, hanno fatto la storia del cinema. Per affetto citiamo Chi ha incastrato Roger Rabbit?, capolavoro del 1988 che consacrò la "tecnica mista" grazie alla sapiente regia di Robert Zemeckis. Ci sono altri papabili candidati come Saving Mr.Banks, Mrs Doubtfire e Hocus Pocus. Disney+ vi darà modo di recuperare le varie pellicole dedicate agli X-Men, L'era glaciale, Le Cronache di Narnia e molto altro ancora. Ultima menzione ad Anastasia che, dopo tanti anni di confusione, finalmente potrà far parte della cerchia delle Principesse Disney.



Insomma, Disney+ è un vero e proprio oceano di contenuti adatti a ciascuno di noi. Dopo Netflix e Amazon Prime Video, l'offerta streaming si arricchisce di un nuovo protagonista, fedele alleato alla lotta contro la noia. Restare a casa sarà meno problematico.