Disney+: tutti i film di ottobre 2021, arrivano Black Widow e Wendy

Avventure spaziali, supereroine al centro di attesi cinecomic, horror ricchi di suspense e nuove, visionarie interpretazioni di grandi classici. Nel mese di ottobre su Disney+ ci attendono produzioni di un certo peso e per tutti i palati, capaci di accontentare i vari gusti del grande pubblico. Se dal punto di vista della quantità i nuovi arrivi non possono competere ancora con l'agguerrita concorrenza, da quello dell'hype la piattaforma ha certamente i propri punti di forza.



Basti pensare all'entrata in catalogo del nuovo special LEGO Star Wars: Racconti Spaventosi, episodio di Halloween basato sul celebre sodalizio tra la saga sci-fi e gli amati mattoncini colorati. E poi ecco Black Widow (qui di seguito la nostra recensione di Black Widow), prequel incentrato sulle avventure di Natasha Romanoff, storico membro degli Avengers, e la nuova versione della fiaba di Peter Pan, ossia Wendy, con la storia che viene rivista in ottica femminile e innovativa ma non meno spettacolare. Trovate il resto delle uscite nella lista a seguire, buona visione!



LEGO Star Wars: Racconti Spaventosi - 1 ottobre

Dopo gli eventi di L'Ascesa di Skywalker, Poe e BB-8 devono affrontare un atterraggio di emergenza sul pianeta vulcanico Mustafar, dove incontrano l'avido e subdolo Graballa The Hutt che ha comprato il castello di Darth Vader e lo sta trasformando nel primo hotel di lusso, all-inclusive, della galassia ispirato ai Sith. Mentre aspettano che il loro X-Wing venga riparato, Poe, BB-8, Graballa e Dean (un ragazzo audace e coraggioso che lavora come meccanico di Graballa) si avventurano nelle profondità del misterioso castello con il fedele servitore di Vader, Vaneé.



Lungo la strada, Vaneé condivide con loro tre raccapriccianti storie legate ad antichi artefatti e cattivi per antonomasia, appartenenti a tutte le epoche di Star Wars. Mentre Vaneé racconta le sue storie e trascina i protagonisti nei più oscuri meandri del castello, emerge un piano molto sinistro. Con l'aiuto di Dean, Poe e BB-8 dovranno affrontare le loro paure, fermare l'ascesa di un antico male e fuggire per tornare dai loro amici.



Black Widow - 6 ottobre

Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo trascorso da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.



Scarlett Johansson torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow, Florence Pugh interpreta Yelena, David Harbour è Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz è Melina. Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, Black Widow è il primo film della Fase Quattro dell'Universo Cinematografico Marvel.



The Empty Man - 8 ottobre

The Empty Man sembra essere un film horror soprannaturale pieno di azione, suspense e puro terrore. Dopo che gli adolescenti di una piccola città del Midwest cominciano a scomparire misteriosamente, la gente del posto inizia a sospettare che le loro sparizioni possano essere in qualche modo legate a una terrificante leggenda locale.



James Lasombra (James Badge Dale), un ex poliziotto tormentato, ancora sconvolto dalla morte della moglie e del figlio, inizia a indagare sugli eventi che hanno scosso la comunità. Le cose prendono una piega bizzarra quando Lasombra scopre un gruppo segreto di occultisti che sembrano tentare di far nascere un'orribile entità mistica. In breve tempo, Lasombra si rende conto che la sua vita e quella di coloro che gli sono vicini sono in terribile pericolo in questo thriller da brivido.



The Empty Man è interpretato anche da Marin Ireland, Stephen Root, Ron Canada, Robert Aramayo, Joel Courtney e Sasha Frolova. Diretto da David Prior da un suo racconto e da una sceneggiatura basata sul romanzo di Cullen Bunn.



Wendy - 29 ottobre

L'amata storia classica di Peter Pan viene reimmaginata in questo affascinante e stravagante film epico diretto da Benh Zeitlin (potete leggere qui la recensione del film Re della Terra Selvaggia). Ambientato su un'isola misteriosa dove l'invecchiamento e il tempo si sono separati, questo film naturalistico e mitologico segue l'incredibile storia di bambini provenienti da mondi molto diversi.



Una ragazza avventurosa di nome Wendy (Devin France), seguendo la sua natura vivace, approda su un'isola apparentemente magica. Insieme al suo nuovo amico Peter (Yashua Mack), felice, spericolato e in cerca di divertimento, esplora l'isola in tutta la sua meraviglia e impara a conoscere gli altri abitanti di questa terra spettacolare. Ben presto, però, diventa chiaro come Wendy sia in lotta per salvare la sua famiglia, la sua libertà e Io spirito gioioso della giovinezza dal pericolo mortale della crescita, con il sentimento più grande di tutti: l'amore.



Panoramica uscite

8 OTTOBRE

Muppets Haunted Mansion: La casa stregata: Commedia musicale che riunisce Kermit e l'intera banda dei Muppet, in compagnia degli amati e cupi fantasmi della Haunted Mansion in un'avventura spaventosamente divertente.



15 OTTOBRE

Una voce per gridare: Lester è un adolescente problematico che è stato spinto al suo limite. Prendendo in mano la situazione, il giovane e i suoi amici tengono in ostaggio un poliziotto e si barricano all'interno della scuola.



29 OTTOBRE

Books of Blood: Un viaggio in un territorio inesplorato attraverso tre racconti intrecciati nello spazio e nel tempo. Adattamento cinematografico del racconto di Clive Barker.