Disney+: tutti i film di novembre 2021, arrivano Shang-Chi e Jungle Cruise

Il 12 novembre è una data da segnare sul calendario per tutti gli appassionati dei franchise Disney. Si celebrerà infatti il Disney+ Day, evento dove saranno presentate importantissime novità relative ai progetti futuri di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, e Star e delucidazioni sui prossimi titoli in arrivo.



Ma in quel giorno tutti gli abbonati avranno anche altri motivi per festeggiare, a cominciare dall'entrata in catalogo di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, l'ultimo cinecomic a marchio Marvel Studios, che aveva già entusiasmato particolarmente la nostra redazione nella nostra recensione di Shang-Chi. Supereroi ma non solo, visto che un altro blockbuster del calibro di Jungle Cruise è pronto a sbarcare sulla piattaforma, con il proprio carico di divertimento a prova di grande pubblico supportato dal carisma di Dwayne Johnson ed Emily Blunt.



Segnaliamo anche l'arrivo, potenzialmente più divisivo, di Home sweet home alone - Mamma ho perso l'aereo, nuova rivisitazione del classico natalizio, oltre alle altre uscite proposte di seguito, in dettaglio o nella consueta panoramica. Buona visione!



Underwater - 5 novembre

Kristen Stewart regala una performance molto potente in questo thriller fantascientifico ricco d'azione. L'equipaggio della piattaforma mineraria sottomarina Kepler era consapevole che ci sarebbero state delle difficoltà nella loro missione attuale - trenta giorni in una struttura angusta, sette miglia sotto la superficie dell'acqua e a cinquemila miglia dalla terraferma.



Ma nessuno li aveva preparati agli orrori che avrebbero dovuto affrontare. L'adrenalinica avventura inizia quando un terremoto devastante danneggia la piattaforma, compresi i dispositivi di comunicazione nonché i veicoli di salvataggio. Anche se l'ingegnere meccanico Norah Price (Kristen Stewart) riesce a scongiurare temporaneamente il disastro imminente, diventa comunque necessario evacuare quanto prima la piattaforma.



Interpretato anche da Vincent Cassel, Jessica Henwick, T.J. Miller, John Gallagher Jr. e Mamoudou Athie, Underwater è un'avventura agghiacciante e ricca di suspense, piena di azione dall'inizio alla fine.



Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli - 12 novembre

L'ultimo blockbuster targato Marvel Studios vede protagonista Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, un giovane supereroe che deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle e con suo padre, leader della pericolosa organizzazione dei Dieci Anelli.



Il film è interpretato anche da Awkwafina nei panni dell'amica di Shang-Chi, Katy; Meng'er Zhang, Fala Chen e Florian Munteanu, con Michelle Yeoh nel ruolo di Ying Nan e Tony Leung in quello di Xu Wenwu.



Home sweet home alone - Mamma ho perso l'aereo - 12 novembre

Max Mercer è un ragazzo dispettoso e pieno di risorse che è stato lasciato a casa mentre la sua famiglia è in Giappone per le vacanze. Così, quando una coppia sposata che cerca di recuperare un cimelio dal valore inestimabile mette gli occhi sulla casa della famiglia Mercer, tocca a Max proteggerla dagli intrusi... e farà di tutto per tenerli fuori.



Ne deriveranno delle peripezie esilaranti ed epiche, ma nonostante il caos assoluto, Max si renderà conto che non c'è davvero nessun posto come la propria "casa dolce casa". Nel cast del film anche Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea e tanti altri.



Jungle Cruise - 12 novembre

La nuova avventura Disney Jungle Cruise è una divertente ed emozionante corsa lungo il Rio delle Amazzoni con Dwayne Johnson ed Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di un'intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton. E infatti ve lo raccontavamo nella nostra recensione di Jungle Cruise.



Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina.



Durante questa epica ricerca, l'improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell'ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell'albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell'umanità sono appesi a un filo.



Spin - 12 novembre

Rhea scopre la passione nel creare dei remix che fondono le ricche trame della sua cultura sud asiatica e il mondo che la circonda. La sua vita ruota attorno al proprio eclettico gruppo di amici, al club di informatica dopo la scuola, al ristorante indiano della sua famiglia e alla stessa famiglia multigenerazionale e molto unita.



Tutto cambia quando si innamora dell'aspirante DJ Max e il suo entusiasmo per le melodie, perso da tempo, si riaccende. Rhea scopre di avere un dono naturale per creare beat e produrre musica, ma deve trovare il coraggio di seguire il suo vero talento interiore. La nuova produzione originale di Disney Channel promette emozioni e sentimenti per un pubblico di giovanissimi.



Vi presento Christopher Robin - 26 novembre

Vi presento Christopher Robin offre un raro sguardo al rapporto tra l'amato autore per bambini A.A. Milne (Domhnall Gleeson) e suo figlio Christopher Robin (Will Tilston) i cui giochi hanno ispirato il magico mondo di Winnie the Pooh.



Insieme a sua madre Daphne (Margot Robbie) e alla sua tata Olive (Kelly MacDonald), Christopher Robin e la sua famiglia sono coinvolti nel successo internazionale dei libri del padre; gli incantevoli racconti donano speranza e conforto all'Inghilterra dopo la Prima guerra mondiale. Ma con gli occhi del mondo intero puntati su Christopher Robin, quale sarà il prezzo da pagare per la famiglia?



Panoramica uscite

5 NOVEMBRE

Flightplan: Thriller ambientato a bordo di un aereo con protagonista Jodie Foster.



12 NOVEMBRE

Era mio padre: Tom Hanks e Paul Newman nel magistrale gangster movie di Sam Mendes.

Déjà vu - Corsa contro il tempo: Action sci-fi diretto da Tony Scott con protagonista Denzel Washington.

Face/Off: Il cult di John Woo con protagonisti John Travolta e Nicolas Cage.