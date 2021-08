Disney+: l'Accesso VIP è una strategia davvero sostenibile?

Disney+, piattaforma del noto colosso dell'intrattenimento mondiale, ha debuttato in alcuni paesi a novembre 2019, divenendo in poco tempo un punto di riferimento per tutti gli amanti delle tante IP fornite dalla Casa di Topolino. A differenza degli altri competitor in ambito streaming, il servizio vive interamente delle sue proprietà intellettuali e basa quasi tutta la sua forza economica sulla fidelizzazione con il pubblico, che ha comunque modo di scoprire, insieme a prodotti classici della compagnia, molte novità e originali per quel tipo di target specifico.

Un errore, però, è pensare che Disney+ sia solamente un mero strumento accessorio dell'azienda, quando invece è diventato, da due anni a questa parte, il trampolino di lancio dello sperimentalismo disneyano, nell'ottica in cui si tentano e si testano nuove strategie e iniziative da proporre agli spettatori.



L'Accesso VIP proposto dalla piattaforma rientra a tutti gli effetti tra le iniziative commerciali Disney che vede l'hub streaming come canale di diffusione. Questo mezzo consente, al costo di 21,99 euro oltre all'abbonamento, di vedere esclusivamente prodotti dell'azienda che sono distribuiti al cinema, prima ancora che quest'ultimi vengano integrati senza costi aggiuntivi, qualche mese dopo il lancio nelle sale.

Un sistema che fin dal debutto, avvenuto con Mulan di Niki Caro, è stato ampiamente criticato non solo dal pubblico vero e proprio, ma anche dagli esercenti stessi, che hanno visto, a livello globale, una diminuzione degli incassi.

La nascita dell'Accesso VIP come risposta al Coronavirus

La nascita dell'Accesso VIP è stato un evento accidentale e in qualche modo fortuito, legato all'insorgere dell'epidemia di Covid-19, che ha minato totalmente la distribuzione cinematografica per come la conosciamo.

All'inizio si è cercato di arginare parzialmente il problema attuando dei semplici rinvii sulla tabella di marcia (un sistema che non si è rivelato efficace in tutti i casi) o anche delle soluzioni che consentissero il recupero dei propri prodotti in modalità digitale.

Il primo punto da chiarire e che, concettualmente, influisce sull'immagine che il pubblico associa a Disney, è che la compagnia non ha mai voluto interrompere il rilascio fisico nelle sale, anzi, ha sempre combattuto affinché i lungometraggi arrivassero nei cinema, ove possibile ovviamente.

L'Accesso VIP in questa visione (almeno inizialmente) si colloca da un lato come un servizio aggiuntivo per tutti i Paesi in cui la distribuzione non è consentita a causa dei multisala chiusi, dall'altra come un'offerta parallela che dà la possibilità agli spettatori di vedere film in totale sicurezza, in un contesto in cui la salute è l'aspetto più importante da preservare.

Vista da questa prospettiva, Disney è apparsa come una sostenitrice dell'industria, a differenza di Warner Bros. che fin da subito ha proposto, in parallelo, la distribuzione del proprio catalogo 2021 in streaming su HBO Max, apparendo in maniera negativa.



Ovviamente sappiamo bene quanto le dichiarazioni e le prese di posizione facciano la differenza in questo campo e tale esempio fa capire come vadano pesate le parole, specialmente in una situazione così tanto problematica.

Dopo un'accoglienza positiva, però, le cose sono cambiate: le sale hanno ricominciato a riaprire ed effettivamente l'Accesso VIP è comunque rimasto a supporto della compagnia, visto e considerato il successo ottenuto dall'iniziativa.

È questo il caso di Crudelia (arrivato nei cinema italiani il 26 maggio 2021 e il 28 maggio a pagamento in streaming) e Black Widow (sul grande schermo del nostro paese dal 7 luglio, due giorni dopo con l'Accesso VIP).



Specialmente con il film sulla Vedova Nera ci sono state polemiche sia da parte di Scarlett Johansson, che ha denunciato un mancato pagamento anche per i guadagni con la visione VIP su Disney+, che da parte degli esercenti che hanno segnalato un calo drastico di incassi nelle sale e un aumento della pirateria.

Chiaro che la strategia streaming cinematografica di Disney non è stata modificata in nessun modo, ma ha continuato la sua utilità in una situazione in cui l'azienda è in forte crisi economica e da sostenitore della sala, il colosso dell'intrattenimento è diventato anche lui un ostacolo da abbattere per gli esercenti, nel momento in cui c'è stato un cambio di prospettiva aziendale.

Il costo del servizio è davvero esorbitante?

Un altro punto fondamentale da affrontare sulla questione Accesso VIP è il costo di 21,99 euro, tanto dibattuto nel nostro Paese, ma che va contestualizzato tenendo conto in particolare del mercato americano.



Partiamo dal presupposto che, con il biglietto virtuale della visione anticipata, si dà la possibilità a un'intera famiglia di vedere il contenuto a casa e considerando questo il prezzo non è così proibitivo, anzi. D'altronde la maggior parte degli abbonati Disney+ prevedono un nucleo di persone composto almeno da madre, padre e figlio.

Se poi aggiungiamo il fatto che negli Stati Uniti il prezzo dei biglietti per il cinema è più costoso, ecco che la funzionalità data dalla piattaforma è a tutti gli effetti una comodità per nulla da sottovalutare.



In ogni caso, per capire al meglio questa visione economica, bisogna per prima cosa spogliarsi dell'ottica tradizionale che vede il cinema come luogo fisico e comprendere come sempre di più il medium audiovisivo stia trovando nuovi lidi distributivi, con il contenuto come unico elemento tangibile e importante per la fruizione di un prodotto artistico di qualsiasi tipo.



Il futuro dell'Accesso VIP

Arriviamo quindi alla fatidica domanda che ci siamo posti nel titolo: l'Accesso VIP è realmente sostenibile, tenendo conto della situazione in cui si trova l'industria filmica in questo momento storico?

In realtà, la risposta è sì, ma con qualche riserva. Ci troviamo in una condizione in cui le sale, nonostante siano in forte crisi, fanno comunque gioco forza, specialmente con i blockbuster di turno.



Finché continuerà a esistere il cinema fisico, difficilmente servizi come quello proposto da Disney+ prenderanno piede del tutto.

Per ora, infatti, ciò che sta andando per la maggiore sono gli abbonamenti delle piattaforme streaming tradizionali che, al costo di un mensile o un annuale fisso, offrono contenuti senza un pagamento di un biglietto aggiuntivo.

È ovvio che in un mondo privo totalmente di sale, l'Accesso VIP sarebbe forte, ma bisogna anche tenere in considerazione che per rendere realmente efficace il sistema, andrebbero previsti diverse tipologie di biglietti, così da rispondere a più esigenze di target.

A un biglietto cumulativo familiare, se ne potrebbe affiancare uno singolo, o anche la possibilità di fornire abbonamenti streaming solo per la visione di film al cinema.



È ancora presto per immaginare un futuro interamente digitale per l'industria cinematografica, ma l'Accesso VIP, nonostante potrebbe limitarsi a essere un semplice esperimento, ha fornito tutte le coordinate necessarie a Disney per lavorare su piani distributivi a lungo termine, così da essere pronta a tutti gli scenari possibili.