Die Hard: alla riscoperta della saga con protagonista John McClane

La saga cult di Die Hard ha visto il suo primo omonimo capitolo uscire nel 1988 per la regia di John McTiernan, che oltre a lanciare la carriera di Bruce Willis ha anche dato vita a uno dei franchise più amati di sempre, composto a oggi da cinque film tranquillamente divisibili in due blocchi, cioè i primi tre, usciti tra la fine degli anni '80 e la prima metà dei '90, e gli ultimi due, in sala rispettivamente nel 2007 e nel 2013.

La particolarità maggiore della serie è stata quella di far conoscere al grande pubblico un protagonista sopra le righe e a tratti rozzo, scalcinato, profondamente imperfetto, capace di puntare molto più sull'istinto e sull'improvvisazione che non su una metodica pianificazione delle situazioni, come a trovarsi di fronte a un modus operandi opposto a quello di iconici personaggi dalle straordinarie capacità analitiche come Sherlock Holmes.

Qui di seguito cercheremo di capire gli aspetti meglio riusciti della saga Die Hard così come i tratti distintivi del personaggio protagonista, anche in rapporto all'evoluzione stessa che il franchise ha avuto nel corso degli anni.



Duri a morire

Il primo film ci porta a fare la conoscenza di John McClane, un comune poliziotto che si ritrova invischiato in una situazione ad alto rischio, finendo intrappolato all'interno di un grattacielo preso d'assalto da alcuni terroristi.

Il protagonista, recatosi a Los Angeles per andare a trovare sua moglie durante le vacanze di Natale, è quindi costretto a cambiare i suoi piani finendo intrappolato nello stesso ufficio dove lavora lei, di fatto solo contro numerosi nemici.

Nell'attesa dei soccorsi, John McClane è costretto a rimboccarsi le maniche provando a gestire una situazione di assoluta emergenza, consapevole di trovarsi in netto svantaggio numerico.

La prima pellicola pone le basi per l'intera mitologia della saga, inserendo fondamentalmente l'istrionico protagonista in uno spazio circoscritto, dove l'incredibile fatica mentale (quanto fisica) a cui sarà sottoposto diventerà sempre più palese.

John McClane, al contrario di molti altri suoi illustri colleghi votati all'action, verrà provato dalla situazione, ritrovandosi infine a non curarsi neanche troppo del suo stato di salute, visibilmente spossato e danneggiato, con tagli, lividi (e l'immancabile canottiera sudicia) a decretare anche dal punto di vista visivo l'enorme sforzo compiuto dal personaggio per salvare tutti, senza comunque essere mai preso davvero sul serio dai suoi avversari proprio essendo un uomo come tanti.



Il primo film è un'opera capace di puntare su sequenze action ben girate e appaganti, risultando oltretutto piacevole da vedere anche a Natale, per via della sua particolare atmosfera (ripresa poi in maniera se vogliamo ancora maggiore durante la seconda pellicola) capace di unire molto bene il clima festoso con le istanze tematiche del cinema action e poliziesco.

L'iconico personaggio interpretato da Bruce Willis è una mina vagante, in grado di districarsi abilmente tanto nelle sequenze corpo a corpo che durante le sparatorie, caratterizzato oltretutto da un particolare senso dell'umorismo capace spesso di fare anche della sana autoironia sul suo modo di fare e agire, senza comunque disdegnare lo sberleffo verso avversari e superiori.

Una personalità sfaccettata che coglie di sorpresa i propri nemici con trovate dalla forte valenza ludica (ma comunque efficaci), senza dimenticarsi del lato sbruffone e sicuro di sé, capace di accendersi una sigaretta nei momenti maggiormente critici.



Nella seconda pellicola, ambientata alla Vigilia di Natale, vediamo riproposta la situazione del primo film, con il nostro protagonista questa volta impegnato a respingere alcuni agguerriti criminali dall'aeroporto in cui si è recato per andare ad accogliere sua moglie, arrivata da Los Angeles.

Tanti i momenti al cardiopalma, tra sequenze action ben congegnate e scene cult tra le quali il combattimento sopra un'ala di un aereo pronto al decollo.

Come sempre molto ben ricreata la sensazione di fatica provata dal protagonista, capace di far vivere agli stessi spettatori il grande dispendio di energie necessario ad affrontare situazioni tanto complesse quanto sfibranti, arrivando alla fine davvero sollevati nel vedere ricompensati gli sforzi fatti.



Ottimo anche il terzo capitolo, in cui al fianco di Bruce Willis questa volta troviamo Samuel L. Jackson che interpreta il negoziante Zeus Carver, per caso invischiato nel sadico piano del terrorista Simon di Jeremy Irons.

Il villain del film coinvolge John McClane in un perverso gioco con una serie di prove da superare, rivelando in seguito la sua vera identità e facendo scoprire agli stessi spettatori il legame che ha con il protagonista.

Seppur arrivato al terzo capitolo, il film non sfigura rispetto agli altri due della saga, venendo considerato ancora oggi come uno dei migliori del franchise e parte di una trilogia molto solida, ricca d'azione quanto di momenti pieni di pathos con sprazzi di riuscita ironia.



Duri a cadere

Fare meglio dei primi tre non era certo facile, infatti il quarto film della saga (uscito ben dodici anni dopo il precedente), pur risultando di fatto godibile, ha iniziato leggermente a mostrare il fianco, sia per il grande lasso di tempo trascorso, quanto per la vicenda in sé (i nemici in questa pellicola sono dei terroristi che provano a destabilizzare il mondo attraverso gli attacchi informatici), forse un po' sottotono rispetto a quanto visto in passato.

Il quarto capitolo di Die Hard riesce comunque a intrattenere lo spettatore attraverso sequenze action altamente spettacolari, puntando ancora una volta sulla personalità di Bruce Willis e su alcuni suoi storici modi di fare, nonostante un senso di deja vù abbastanza marcato e una certa propensione ad ammorbidire la sua figura, non del tutto in grado di catalizzare l'attenzione come nei primi film.

Peccato anche per il villain principale (interpretato da Timothy Olyphant), incapace di reggere il confronto con i nemici di Alan Rickman o Jeremy Irons.



Purtroppo la saga ha incontrato il suo punto più basso con Un buon giorno per morire, in cui il protagonista va in Russia per liberare dalla prigionia suo figlio Jack, dando vita al capitolo maggiormente sottotono rispetto agli altri, incapace di risultare incisivo anche per quello che riguarda la componente action, attraverso tutta una serie di scelte stilistiche atte a rendere la quinta pellicola un film d'azione (seppur non da buttare) simile a molti altri, senza quindi quel guizzo stilistico in più caratteristico dell'intera saga.

La stessa dinamica padre/figlio alla base non è stata valorizzata così tanto, particolare che molto probabilmente non verrà nuovamente preso in considerazione.

In caso infatti di un futuro capitolo, la speranza rimane quella di vedere di nuovo il protagonista immerso in uno scenario più simile a quello delle origini, magari in solitaria, in uno spazio circoscritto, provando a rimettere il clima natalizio al centro della scena.