Denis Villeneuve contro lo stile Marvel: ma ha ragione?

Ribollono in rete le dichiarazione di Denis Villeneuve, regista in questi giorni in sala con la sua ultima opera (qui la recensione di Dune) che, tra i tanti, si unisce al coro di cineasti critici verso lo stile Marvel Cinematic Universe, colpevole, a suo dire, di dettare una grammatica standardizzata alle proprie pellicole e di tracciare una direzione mortificante e mortifera per il cinema.



Villeneuve li ha definiti "un copia - incolla realizzati con lo stampino" rincarando la dose di Martin Scorsese che, in passato, riferendosi ai film della Casa delle Idee, li definì "non cinema ma dei parchi a tema". Poi, seguì Francis Ford Coppola, che li bocciò definendoli delle "produzioni spregevoli" e, infine, Ken Loach che li sbeffeggiò dichiarandoli degli "hamburger tutti uguali".



I Marvel Studios hanno rovinato o salvato il cinema?

C'è da fidarsi di questi monumenti del cinema? Le loro critiche corrosive sono giuste o inappropriate?

Per rispondere a tali questioni facciamo un po' di ordine, chiarendo anzitutto cosa è lo stile Marvel e perché è tanto criticato dalla fetta elitaria di pubblico e da illustri addetti ai lavori. Partiamo da un presupposto nonché motivo di umana invidia: oggi i Marvel Studios sono uno degli studi più remunerativi dell'intero settore, e da quando hanno iniziato a produrre film attingendo dal loro pantheon di supereroi hanno macinato decine di miliardi di dollari al box office. Va da sé che molti soldi in ambito produttivo girino da quelle parti con la buona pace di tanti artisti che si vedono negati progetti anche da poche centinaia di migliaia di dollari. Dunque, sostenere che facciano male al cinema tout court non è propriamente vero, anche se si intende dal punto di vista artistico e non commerciale. Queste grandissime produzioni, infatti, permettono in larga a parte al cinema di continuare ad esistere (qualche anno fa avremmo detto prosperare) come settore economico, strutture ed esperienza di visione, per tutti i tipi di proposte. Chiediamoci: se non ci fossero i prodotti Marvel, siamo sicuri che altre opere autoriali occuperebbero il loro spazio staccando gli stessi biglietti? Oppure è più probabile che l'intera industria cinematografica ne risentirebbe registrando qualche contrazione? Non lo sappiamo e non ne avremo mai la controprova. Villeneuve, come Scorsese, non ne fa una questione di moneta, ma artistica - come se il profitto, per il cinema, non fosse necessario per la sopravvivenza delle sale.



I tratti stilistici criticati dei Marvel Studios

Venendo ai tratti distintivi così sbeffeggiati delle produzioni Marvel Studios, partiamo dal primo: la centralizzazione creativa e narrativa. Nelle idee dei produttori Marvel, fin da subito, si è cercato di fondare e istituire (con successo) il concetto di universo condiviso al cinema avendo a disposizione essenzialmente due cose: soldi e un pozzo di personaggi dall'altissimo potenziale da sfruttare. In più, gli stessi avevano dalla loro un ingrediente immancabile: un'inedita visione strategica e commerciale.

Stiamo parlando, quindi, di un'impresa irrealizzabile senza un forte polso creativo centralizzato che, proprio per sua genetica, limita i personalismi, le licenze poetiche ed estetiche dei singoli artisti e che rischia solitamente poco (da qui, la standardizzazione del prodotto).



Secondo elemento distintivo: rivolgendosi per lo più a un pubblico di giovane (poi diventato di massa quando il progetto è esploso fra le mani) ha sempre preferito una narrazione scolastica, con dei film che ripercorrono lo stesso convincente e fruibile iter di scrittura: divisione in tre atti schematica e riconoscibile, intreccio che corrisponde (quasi) sempre alla fabula, archi narrativi prevedibili e che, al più, prendono qualche deviazione in virtù della loro devozione al fumetto.

Ultimo elemento: un tono umoristico, calibrato perfettamente, in grado di suscitare simpatia nell'adulto e adulazione nel bambino, ispirazione nel ragazzo e venerazione nel fandom.



L'errore di Villeneuve e degli altri cineasti

Quelle appena elencate sono tratti criticabili per il tipo prodotto che offrono? Ne dubitiamo. È criticabile il successo della produzione Marvel Cinematic Universe e la sua dimensione di massa? No, proprio perché ha scientemente una natura semplice e trasversale.



L'astio, con ogni probabilità, nasce da un equivoco di base. Villeneuve, come Scorsese, vedono in gioco una fittizia competizione tra il cinema Marvel e cinema d'arte che, a sua volta, riprende l'atavica dicotomia tra industria e autorialità e - andando ancora a più a ritroso e fuoriuscendo dal contesto cinema - riavvolge la dialettica tra arte vera e arte corrotta di Theodore Adorno e Walter Benjamin.

Come Adorno, Villeneuve e Scorsese (personalità che, fra l'altro, hanno sempre giocato sui generi pur assecondando il loro estro autoriale) temono che la sacralità del cinema, in quanto luogo d'espressione artistica, venga profanato fino a non lasciare più spazio alla vera arte. Assodato che un tipo di produzione (quella industriale) abbia un tipo di obiettivo e un'altra dei fini più nobili (non più alti, attenzione), c'è un errore di base nel ragionamento: ovvero, l'idea che esista una competizione in atto fra i due.



È questo è vero se si legge tutto in ottica di marketing e si pensa che oggi il fruitore sia uno spettatore passivo e inerte in cui instillare il bisogno. Non a caso, in ulteriori dichiarazioni di Scorsese sulla Marvel dove il regista argomentava la sua posizione contro il prodotto sosteneva: "sono film basati su ricerche di mercato, testati sugli spettatori, esaminati, modificati, riesaminati e di nuovo modificati finché non sono pronti per il consumo".



L'equivoco dello spettatore

Ma c'è un bias nella tesi inziale. Viviamo, infatti, nel periodo storico dove il fruitore più di ogni altra epoca partecipa attivamente alla creazione del prodotto finale (anche quelli culturali) e può con le sue decisione dare spazio a un prodotto, a uno stile, un genere, un approccio piuttosto che l'altro.

Non è uno zombie da ipnotizzare. Scorsese ignora l'umano contemporaneo, l'homo digitalis, il prosumer (crasi tra consumer e producer) che è libero di scegliere e condizionare la proposta cinematografica. L'essere umano di oggi non è solo bisogni immediati, preferenza monolitiche e immobili.

Scorsese, purtroppo, è ancorato ad una visione di umano passata, a un concetto di spettatore superato. E come lui Villeneuve, e tutti coloro che non perdono occasione di guardare agli incassi di Avengers e compagnia come un oltraggio al vero cinema. Insomma, quella dei Marvel Studios è solo una delle tante offerte che alimenta una domanda, oggi dominante, ma pur sempre una delle tante e che non è detto che rimarrà tale. Magari fra dieci anni, guardandoci indietro, parleremo di un'età dell'oro del cinecomic mentre una lacrimuccia righerà il nostro volto.



Sì, il Marvel Cinematic Universe ha giocato in casa nella sua comfort zone insistendo su uno schema semplice, ma prima o poi, se non sarà in grado di evolversi (come sembra accadere in questa Fase 4, più sperimentale e propensa a proporre nuovi generi), morirà com'è giusto che sia. I gusti cambiano, le sensibilità pure. L'immaginario è un luogo non solo di conversione ma di continuo fermento; l'uomo non è statico e così anche la sua domanda.



La lezione di Walter Benjamin trapiantata ai giorni nostri

Dobbiamo, insomma, fare un salto oltre questi alterchi, riconfigurare e poi sposare la visione di Walter Benjamin che, contrapponendosi ad Adorno, non vedeva nella riproduzione (o riproposizione) di un'opera un pericolo all'aura di sacralità dell'arte, bensì un'opportunità. L'opportunità di fornire una chiave d'accesso a un pubblico vastissimo che altrimenti non farebbe esperienza di quella stessa forma d'arte.

Benjamin la vedeva come un'occasione democratizzante, che a partire da quell'incontro, per quanto prosaico, per quanto "basso", poteva fornire a qualcuno gli stimoli e gli strumenti per addentrarsi nella vera esperienza artistica. Traslando questo discorso dalla riproduzione tecnica di un'opera in riproposizione in serie di pellicole "standard" ma di successo, può valere lo stesso meccanismo.



Cinema d'autore e cinema industria: non è una questione dialettica



Cinema industria e cinema d'autore, film Marvel e quelli autoriali, uno può essere la chiave d'entrata dell'altro, un punto d'accesso agevole all'arte cinematografica, come prima tappa di un percorso che perviene all'illuminazione. Condannare totalmente certi prodotti è, a parer nostro, non proprio proficuo.

Anzi, questo atteggiamento apocalittico allontana i potenziali fruitori da certe opere, ammanta di passatismo del cinema come ambiente di visione, uno dei luoghi più suggestivi per un pubblico che, innegabilmente, sta migrando la propria esperienza di fruizione anche sul piccolo schermo con le proposte on demand e le piattaforme streaming. Insomma, la vecchia lezione (ma sempre attuale) è che il cinema sarà sempre il luogo in cui risiederanno due anime: quello industriale-ludico e quello artistico autoriale. E per quest'ultimo ci sarà sempre spazio.