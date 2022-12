Death Stranding diventerà un film, ma ha senso?

Il polarizzatore per eccellenza del mercato videoludico aveva già lasciato intuire l'avvento di un forte scossone quando, soltanto pochi giorni fa, Hideo Kojima aveva annunciato di voler rivoluzionare il mondo del cinema. L'autore giapponese è da sempre un innovatore delle scene ed esploratore di nuove metodologie produttive, ma è soprattutto l'amore sconfinato per i film ad aver caratterizzato le sue storie, dalla saga anti-bellica di Snake al viaggio per l'umanità di Sam Porter Bridges (recuperate qui l'interessante conversazione tra Hideo Kojima e Jordan Peele).



Come un fulmine a ciel sereno, a poca distanza dall'annuncio ufficiale di un sequel per il suo ultimo capolavoro, è arrivata l'attesa conferma di questo crossover multimediale: Death Stranding diventerà un film, puntando ad adattare per il grande schermo una storia già intimamente collegata alla Settima Arte ed esponendosi così ai rischi di una trasposizione "vuota", perché gli spazi di manovra per allontanarsi dall'opera originale sono davvero risicati.



La potenza di una storia

La notizia è stata pubblicata soltanto pochi giorni fa, per questo al momento non è noto alcun dettaglio in merito alla trama del film, ma possiamo immaginare - stando alle parole di Alex Lebovici di Hammerstone Studios, il quale parla formalmente di "adattamento" - che la storia raccontata nel film sarà esattamente quella che i giocatori hanno già vissuto con il controller tra le mani.

Il fattore evocativo - e a tratti inquietante vista l'anticipazione di quella pandemia che ci ha fisicamente e moralmente divisi nel 2020 - della narrazione ha fatto di Death Stranding un caso videoludico di cui ancora si discute con toni molto accesi, diviso tra estimatori di una forma d'arte coraggiosa e complessa (tra i quali rientriamo noi, come potete capire rileggendo la recensione di Death Stranding) e chi invece trova l'epopea di Sam un inutile esercizio di stile, così lontano dai classici canoni di interazione che nemmeno può essere definito un videogioco.



Entrambe le fazioni riconoscono però nell'opera di Kojima un prodotto orgogliosamente legato al cinema, forte di un cast capace di ridefinire gli standard recitativi del medium e ricco di spunti immaginifici degni dei migliori kolossal sci-fi. La tragica frammentazione dell'umanità vista in Death Stranding buca lo schermo con il suo messaggio - terribilmente attuale - di coesione oltre le sofferenze, trovando nelle magistrali interpretazioni di Norman Reedus, Léa Seydoux e Madds Mikkelsen un nucleo di personaggi indimenticabili per stoicismo e fragilità.

Guardando a questi elementi, l'idea di un film su Death Stranding appare come la più fattibile delle proposte (in molti considerano un film già l'opera originale), poiché veicola le sue emozioni proprio come fanno le storie sul grande schermo. Dialoghi puntuali e densi si uniscono infatti all'importanza capitale data agli attori per creare un contesto fantascientifico che rimane incollato a lungo nel giocatore, ed appare così molto semplice per una pellicola replicare queste sensazioni anche in assenza di un controller.



Per chi suona la campana?



Trovando così tante similitudini fondamentali tra il cinema e l'opera di Kojima, insieme all'implicita fattibilità di questa trasposizione nasce però un dubbio egualmente valido:? La questione può essere sviscerata riflettendo sull'obbiettivo del progetto, e cioè guardando alla platea alla quale è rivolto l'adattamento.

Senza dubbio l'obbiettivo principale degli studios è quello di far conoscere questa magnifica storia ad un pubblico che non vive di videogiochi, perché - nonostante la popolarità sempre crescente del medium - sono davvero in tanti a non sapere nulla di Sam e del suo BB, e questa è una lacuna da colmare a tutti i costi. La trama ordita dal visionario director giapponese non ha nulla da invidiare ai capolavori della Settima Arte, ma bisogna ricordare che, sebbene molti detrattori nemmeno lo considerino un videogioco, la potenza metanarrativa dell'opera esplode proprio in quelle vituperate meccaniche di gameplay, le quali non potranno essere riportate su pellicola in alcun modo.



Gli inizi ostici, duri e volutamente irritanti dei primi capitoli acquisiscono un valore umano colossale quando Sam riesce finalmente a contattare gli altri sopravvissuti, e con lui i giocatori si uniscono nel riformare una razza scomparsa partendo dalle sue rovine. Eliminate le reazioni negative e gli egoismi che plasmano la nostra attualità, Kojima obbliga gli utenti a creare un fronte comune che punti a dare nuovo lustro al nostro splendido mondo, riscoprendo anche nella natura apparentemente malvagia una madre amorevole da proteggere e servire.

Sarà quindi un compito arduo riproporre questa evoluzione gentile senza passare per l'interazione di un videogioco, ma rimaniamo curiosi al riguardo sapendo che lo stesso Hideo Kojima parteciperà al progetto in veste di produttore esecutivo. L'autore è da sempre incline a varcare i confini del medium di appartenenza, chissà se riuscirà a trovare un escamotage che immerga il pubblico in sala nella narrazione.



Dall'altro lato della barricata ci sono però gli appassionati che hanno già amato e spolpato Death Stranding, ai quali verrà riproposta con ogni probabilità la stessa storia nata su console PlayStation: come rapportarsi allo "zoccolo duro" della community? Questo è il vero dilemma che l'adattamento deve risolvere, perché è chiaro che il film cercherà di attrarre in sala proprio gli estimatori per partire da una base solida, ma i fan fedeli sono anche quelli più complicati da convincere.

L'esempio recente di un'altra avventura Sony al cinema può dimostrarsi un monito per Kojima ed i suoi colleghi, perché il film di Uncharted - facendo un miscuglio di tutti i capitoli della saga - si è incastrato in un limbo che non solo gli ha impedito di raggiungere un nuovo pubblico, ma ha anche scontentato gli appassionati di Nathan Drake e delle sue scorribande. Privo di combattimenti adrenalinici, ma al contrario ricco di sequenze allucinanti che richiederanno un budget non da poco, Death Stranding avrà l'arduo compito di far innamorare ancora una volta una platea fedele ma attenta, viaggiando su un altro medium soltanto all'apparenza molto vicino a quel videogioco che Kojima punta a rivoluzionare.