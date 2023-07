Deadpool 3 sarà il vero film MCU sul Multiverso?

Ormai tutti hanno visto il costume classico di Wolverine in Deadpool 3: l'iconica tuta gialla e blu indossata da Hugh Jackman è una chiara citazione al design tradizionale del mutante nei fumetti Marvel, nonché nella serie animata anni Novanta degli X-Men. Tra le numerose foto dal set di Deadpool 3, tuttavia, ce ne sono alcune che sembrano dei veri e propri spoiler dei momenti iniziali del film: dal logo distrutto della 20th Century Fox alle scene del combattimento tra il mercenario chiacchierone e Wolverine, i leak che stanno circondando la pellicola Disney sono tantissimi, molti più della media, quasi facendo temere che si tratti di parti di una campagna marketing virale e sui generis, che però sembra sortire gli effetti desiderati. Non è infatti un mistero che Deadpool 3 sia ormai attesissimo tre i fan del MCU e tra gli spettatori medi, riuscendo a far breccia nei cuori del pubblico come le altre produzioni Marvel degli ultimi anni non hanno saputo fare. Vediamo dunque quali sono i segreti delle immagini del set di Deadpool 3 e cosa ci dicono sulla trama del film.



Un costume giallo e blu

Senza girarci troppo intorno, il "leak" (se così vogliamo chiamarlo, visto che una foto è stata diffusa persino da Ryan Reynolds su Instagram) che più ha fatto scalpore negli ultimi giorni è quello relativo alla tuta gialla e blu di Wolverine. Che Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine in Deadpool 3 lo sapevamo da tempo, ma nessuno avrebbe mai immaginato che Disney si sarebbe spinta così in là nel fanservice da ripescare il costume "classico" dell'eroe. Le foto dal set, dunque, ci confermano che quella di Wolverine non sarà solo una comparsa ma, al contrario, che Deadpool 3 sarà un vero e proprio buddy movie, che, ripescando i leak dello scorso anno, potrebbe configurarsi come un vero e proprio road trip in lungo e in largo per il Multiverso.

Pare però che Deadpool e Wolverine si scontreranno in una sequenza d'azione, di cui sono stati leakati alcuni fermi immagine. Insomma, il primo approccio tra i due non sarà facile: nulla di troppo strano, se consideriamo che Deadpool e Wolverine hanno una morale agli antipodi l'uno rispetto all'altro e che Logan non è esattamente un personaggio capace di lavorare efficacemente in team. A nostro avviso, però, lo scontro avverrà in occasione del primo incontro tra Deadpool e Wolverine, che potrebbe avvenire durante un viaggio nel Multiverso (o, più probabilmente, nel tempo) del primo verso la dimensione del secondo. Tra i due non vi sarebbe dunque chimica fin dal primo minuto ma, al contrario, la loro collaborazione, almeno inizialmente, potrebbe essere forzata e dovuta alla ricerca di un obiettivo comune.



Quale sia questo obiettivo, al momento, non è dato saperlo. Ciò che sappiamo è che il costume blu di Wolverine in Deadpool 3 è direttamente prelevato dalla tradizione dei fumetti Marvel, e ci fa pensare che la versione dell'eroe incontrata da Deadpool non sia la stessa vista in Logan, ma risalga ad un momento precedente della complessa timeline del mondo Fox. Nello specifico, se dovessimo dare retta ai leak che si sono moltiplicati nelle scorse ore, il Wolverine del film sarebbe quello della prima trilogia degli X-Men Fox, ovvero quello di "X-Men", "X-Men 2" e "X-Men: Conflitto finale", oltre che di spin-off come "X-Men Le Origini: Wolverine", "Wolverine: L'Immortale" e "X-Men: L'inizio".

Se vi aspettate di rivedere personaggi ed eventi tratti dagli ultimi film della saga, come l'ottimo "X-Men: Giorni di un Futuro Passato", oppure "X-Men: Apocalisse", "X-Men: Dark Phoenix" e il già citato Logan, potreste rimanere delusi. Certo, siamo anche certi che Deadpool 3 sarà un film "a spasso" per il Multiverso, il che implica che all'interno del film potremmo rivedere, magari come cameo, numerosi personaggi delle diverse linee temporali dedicate agli X-Men, che Deadpool e Wolverine potrebbero divertirsi a... uccidere!



Deadpool uccide... Elektra?

Sì, perché a questo punto appare sempre più probabile che Deadpool 3 adatterà una run Marvel ben precisa per il grande schermo: stiamo ovviamente parlando della miniserie slasher-horror "Deadpool uccide l'Universo Marvel", che al cinema potrebbe diventare "Deadpool uccide il Multiverso Marvel".

Nello specifico, il mercenario chiacchierone, stando ai leak, userà un congegno di Cable per muoversi avanti e indietro nel tempo, finendo in realtà in una serie di universi paralleli tra loro. Qui, Deadpool incontrerà Wolverine e stringerà una (riluttante?) alleanza con lui: i due, poi, partiranno alla volta degli altri universi legati ai supereroi della Casa delle Idee per mietere quante più vittime possibile, in quella che potrebbe rivelarsi la più grande retcon cinematografica mai realizzata. D'altro canto, oltre alla scontata inclusione degli altri X-Men, pare proprio che in Deadpool 3 vedremo anche i Fantastici Quattro targati Fox (e magari pure Silver Surfer!), nonché una serie di altri cameo d'eccezione. Di nuovo, perché un eroe tendenzialmente "buono" come Wolverine debba decidere di fare mattanza degli altri X-Men e dei Fantastici Quattro resta un mistero, ma è comunque possibile che dietro alla serie di uccisioni che i due eroi dovrebbero lasciarsi alle spalle vi possa essere un motivo nobile, a parte la necessità di Disney di "chiudere" gli archi narrativi lasciati aperti negli ultimi anni. La domanda, a questo punto, è se il viaggio di Deadpool e Wolverine finirà nell'MCU o meno.



Tra i cameo "eccellenti" di Deadpool 3, comunque, negli ultimi giorni è stato confermato anche quello di Jennifer Garland nei panni di Elektra, già apparsa nelle due pellicole 20th Century Fox dedicate a Daredevil e, ovviamente, alla stessa Elektra. La conferma del ritorno di Jennifer Garland farà andare in visibilio tanti fan Marvel, dal momento che introdurrà nell'MCU (anche se probabilmente solo per pochi minuti, un po' come successo per Freccia Nera in Doctor Strange nel Multiverso della Follia) un personaggio mai visto prima. E poi, ovviamente, una conferma di Elektra significa che anche il Daredevil di Ben Affleck potrebbe tornare nel film.

I rumor sulla partecipazione di Ben Affleck a Deadpool 3, d'altro canto, si susseguono incessanti ormai da molto tempo, mentre la coesistenza di quest'ultimo e di Elektra nello stesso universo rende pressoché scontato che entrambi combatteranno contro Deadpool, prima poi. Ovviamente, visto che il MCU ha già il suo Diavolo Rosso, è altamente probabile che entrambi verranno trucidati dal mercenario chiacchierone e da Wolverine, ma comunque un loro ritorno sul grande schermo non può che essere ben accetto. Il sogno, però, sarebbe quello di vedere anche altre comparse dal "Devil-Verso" battersi con Deadpool: chi non vorrebbe uno scontro tra il mutante e il Bullseye di Colin Farrell o la Typhoid Mary di Natassia Malthe?

Un logo in frantumi e tante speculazioni

Ritorni di fiamma a parte, le ultime immagini dal set del film mostrano anche un decadente logo della 20th Century Fox, che si troverà probabilmente nel luogo in cui Wolverine e Deadpool combatteranno dopo essersi conosciuti. Cosa significa la presenza di questo logo? Tutto e niente, dal momento che ci sono veramente pochi elementi a nostra disposizione per interpretare la sua inclusione nella scenografia del film. Una possibilità è che, come è già successo in passato, Deadpool sfondi la quarta parete e finisca nel mondo "reale", cioè non nel MCU ma nella realtà degli spettatori, portando con sé Wolverine e combattendo con lui nel "nostro" universo, per poi riprendere a scorrazzare nel Multiverso.

Si tratta di una possibilità certamente da contemplare, viste anche tutte le rotture della quarta parete in She-Hulk. Tuttavia, questa ipotesi non ci sembra affatto convincente. A nostro avviso, il logo gigante non sarà altro che una divertente citazione per gli appassionati, e non indica in nessuna maniera un arrivo del mercenario chiacchierone al di qua della quarta parete: d'altro canto, nel Multiverso Marvel esisterà pure un mondo in cui la 20th Century Fox esiste (o esisteva) e produce film.



Ben più probabile è invece che il logo sia finito nel Vuoto alla fine del tempo, ovvero nella dimensione di Alioth, dove si trova anche il "castello" di Colui che Rimane. Le macerie del simbolo della Fox potrebbero essere il rimasuglio di un vecchio mondo "distrutto" dalla TVA, per esempio.

Se consideriamo che anche Mobius di Owen Wilson dovrebbe essere in Deadpool 3, un'inclusione della TVA nel film (magari come antagonista secondaria) potrebbe non essere così fuori dai giochi come pensiamo. Addirittura, chi lo sa che Deadpool non possa incontrare Sylvie o Loki: la seconda stagione della serie TV dedicata al Dio dell'Inganno, infatti, uscirà qualche mese prima dell'arrivo al cinema del film sul mutante Fox, perciò le possibilità che i due prodotti siano in qualche modo collegati non sono certo nulle. Tuttavia, ciò pone un interessante interrogativo: come sono finiti Deadpool e Wolverine alla fine del tempo? La risposta, ovviamente, non la sappiamo. Una location del genere, però, ci sembra più un punto di arrivo (cioè da finale, o quasi, del film) che di partenza: se è vero che proprio questo luogo verrà utilizzato come cornice per uno scontro tra i due co-protagonisti della pellicola, è possibile che la loro battaglia sia il culmine stesso del film, e non (come avevamo ipotizzato) il suo inizio. Ma cosa potrebbe portare ad uno scontro tra i due "amiconi" a spasso nello spazio-tempo? Probabilmente lo sapremo solo quando Deadpool 3 arriverà al cinema, il 3 maggio 2024.