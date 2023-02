DCU, un nuovo modello di supereroe: Swamp Thing e Booster Gold

Tra i numerosi annunci legati al DCU di James Gunn, alcuni sono passati decisamente inosservati tra i fan. Tuttavia, accanto a Superman e Batman vi è un brulicante mondo di personaggi "secondari", magari amati solo da una piccola nicchia di lettori dei fumetti DC ma che, nonostante ciò, riceveranno tutti una pellicola o una serie TV dedicata. Pare proprio che il DCU di James Gunn non sarà come il DCEU di Zack Snyder e compagnia: prima di (re)introdurre tutti i "pezzi da Novanta", come Wonder Woman, Flash, Aquaman e Lanterna Verde, infatti, il nuovo corso della Distinta Concorrenza al Cinema si focalizzerà anche su eroi e anti-eroi meno noti come Swamp Thing e Booster Gold. Ma chi sono esattamente questi due personaggi?



Swamp Thing: il DCU guarda agli adulti?

Swamp Thing riceverà un film standalone, in arrivo al cinema tra il 2025 e il 2026. La pellicola dovrebbe essere diretta da James Mangold, già regista di Logan e dell'imminente Indiana Jones e la Ruota del Destino, anche se attorno al film ha orbitato per qualche giorno anche il nome di Guillermo del Toro.

Per il resto, sfortunatamente, non sappiamo nient'altro sulla pellicola, se non che essa sarà profondamente diversa dal serial su Swamp Thing di The CW, cancellato dopo una sola stagione di programmazione nonostante un discreto successo di pubblico. Durante un incontro con la stampa, Peter Safran ha confermato che Swamp Thing sarà una origin story, poiché narrerà le "oscure origini" dell'eroe di Casa DC: una scelta sensata, considerato che il personaggio non è tra i più noti della Distinta Concorrenza. Non solo: Swamp Thing sarà anche il banco di prova per dimostrare la varietà tematica e contenutistica del DCU, poiché, pur collegandosi al resto dell'Universo condiviso, proporrà una trama più dark e matura delle altre pellicole che ne fanno parte. Lo stesso Safran ha spiegato che l'estetica del film dipenderà molto dal regista che lo dirigerà, perciò sarà molto interessante capire se i DC Studios sceglieranno Mangold o Del Toro per il film, dal momento che i due cineasti potrebbero realizzare pellicole diversissime tra loro.



Su Twitter, a margine della presentazione delle prossime pellicole e serie TV del DCU, James Gunn ha chiarito che Absolute Swamp Thing di Alan Moore sarà l'ispirazione principale della pellicola. Il nome di Alan Moore farà subito drizzare le orecchie ai lettori più accaniti dei fumetti americani, ma la run di Swamp Thing del fumettista inglese si colloca in realtà in un periodo in cui Moore non godeva ancora della fama attuale. Realizzata tra il 1982 e il 1996, Swamp Thing Vol. 2 rilanciò il mostro DC, che fino a pochi mesi prima sembrava sarebbe stato definitivamente cancellato dagli albi della Distinta Concorrenza.

A far riprendere fiducia nel personaggio, oltre alla profonda revisione apportata da Moore, troviamo anche il buon successo di Il Mostro della Palude, di Wes Craven, pubblicato anch'esso nel 1982 su licenza DC ma che condivideva molto poco con la prima "infornata" di albi DC. L'idea geniale del rilancio di Alan Moore era quella di rendere Swamp Thing un mostro a tutti gli effetti, slegandolo dall'alter-ego umano di Alec Holland e intensificandone i poteri, che arrivano ad includere un controllo pressoché totale sulla flora dell'universo, l'invulnerabilità alle armi da fuoco, la rigenerazione delle ferite, la possibilità di respirare sott'acqua e, ovviamente, una forza sovrumana.



Anche in termini di design, il personaggio di Swamp Thing viene stravolto: pur rimanendo un essere antropomorfo, i suoi connotati umani spariscono e vengono sostituiti da radici, rami e fogliame che ne coprono la muscolatura. Viene rivelato poi che il Mostro della Palude non è più Alec Holland, ma la personificazione del mondo vegetale stesso, allontanandosi ancora di più da ogni residuo umano rimasto nella caratterizzazione del personaggio.

Ciò permette ad Alan Moore di scrivere storie sempre più ardite, con incursioni via via più profonde nei cliché del genere horror: dalla creatura in fuga da una multinazionale che cerca di sfruttarne il fattore rigenerante e la super-forza, così, Swamp Thing inizia a confrontarsi con la parte soprannaturale del mondo DC, combattendo con personaggi storici della Distinta Concorrenza quali lo Spettro e The Demon, arrivando persino a combattere contro lo stesso Anticristo. L'ultima svolta per la serie si realizza nel passaggio tra anni Ottanta e Novanta, quando Alan Moore riceve il via libera dai "piani alti" della DC per rendere ufficialmente Swamp Thing una serie a fumetti per adulti, abbandonando la chimera di poter accontentare sia un pubblico maturo che uno adolescenziale. Difficile dire se James Gunn farà lo stesso per il film DCU, ma i presupposti per un film sui supereroi "per adulti" sembrano esserci tutti.



Booster Gold: un supereroe affamato di denaro

Booster Gold riceverà invece una serie TV monografica, anch'essa parte della "Fase 1" del DCU, intitolata Gods and Monsters. Sulla serie sappiamo davvero molto poco: benché i rumor vogliano una partecipazione di Blue Beetle al serial, molto dipenderà dal successo della pellicola standalone dedicata a Jaime Reyes, nella quale peraltro potrebbe anche fare capolino lo stesso Booster Gold, prima del suo ingresso ufficiale nel DCU nel 2025. Non sono nemmeno chiari i nomi degli showrunner della produzione, benché i fan premano per il casting di Chris Pratt, che così tornerebbe a lavorare con James Gunn anche nel DCU, dopo la loro collaborazione nell'Universo Cinematografico Marvel.

Le dichiarazioni sulla serie TV di Peter Safran sono state ridotte all'osso: l'executive DC si è infatti limitato a spiegare che Booster Gold parlerà di uno "sfigato del futuro" che, si troverà catapultato ai giorni nostri e che deciderà di utilizzare le tecnologie del suo periodo di origine per mostrarsi come un supereroe e guadagnare la fama. James Gunn ha aggiunto che Booster Gold sarà "la sindrome dell'Impostore fatta supereroe" e che la serie che gli verrà dedicata avrà dei toni comici e dissacranti, mirando a stravolgere lo stereotipo consolidato del supereroe, un po' come già ha fatto Marvel con She-Hulk (e tornerà a fare con Wonder Man), nonché da serie come The Boys e Invincible.



Sfortunatamente, poco si sa delle ispirazioni dei DC Studios per la storia di Booster Gold: al contrario di quanto avvenuto per Swamp Thing, né James Gunn né Peter Safran hanno spiegato da quali fumetti ripescheranno materiali per la serie HBO Max.

D'altro canto, però, Booster Gold è una tela quasi bianca sul grande e sul piccolo schermo: il personaggio vanta infatti solo brevi apparizioni in TV, perlopiù concentrate nei cartoni animati e nella serie di Smallville. Partendo dal presupposto che, molto probabilmente, Booster Gold sarà una origin story, dunque, sembra certo che il personaggio avrà la stessa biografia della controparte a fumetti: il suo alias è Michael Jon Carter, un ragazzo del XXV secolo che entra a contatto con la "cultura dei supereroi" del XX secolo lavorando come custode in un museo di Metropolis. Carter decide dunque di rubare alcuni oggetti ad alta tecnologia del proprio tempo e una macchina del tempo, tornare indietro al XX secolo e fare fama spacciandosi per un supereroe al pari di Superman. A pesare su queste intenzioni è anche la storia famigliare di Michael, proveniente da una famiglia poverissima a causa del vizio paterno del gioco.



Al centro del personaggio di Booster Gold troviamo una fame insaziabile per il denaro, che lo spinge a sfruttare la propria stessa immagine e, più tardi, quella della Justice League of America, per arricchirsi. Non è dunque un caso che i rapporti di Booster Gold con la JLA restino sempre piuttosto tesi (tanto che il supergruppo arriva a respingerlo dalla propria formazione).

Al contempo, però, Carter sviluppa una forte amicizia con Blue Beetle, pseudonimo di Ted Kord. Anche Kord, infatti, aveva il desiderio di sfruttare il nome della Justice League per far soldi. Quando Kord viene ucciso, a margine degli eventi di Crisi Infinita, Booster Gold sviluppa un profondo legame con Jaime Reyes, il nuovo Blue Beetle, che aiuta persino ad entrare nella Justice League. La sinossi ufficiale di Blue Beetle, in uscita il 18 agosto, ci spiega che nel DCU non ci sarà alcun Ted Kord, poiché la calzamaglia dello "scarabeo" verrà immediatamente indossata da Jaime Reyes: a questo punto, però, è probabile che Jaime erediti alcune caratteristiche di Ted Kord, e che la sua storia finirà per intrecciarsi irrimediabilmente con quella di Booster Gold, che potrebbe rappresentare, almeno all'inizio, più un antieroe e una "cattiva influenza" per Blue Beetle che un "super" vero e proprio.