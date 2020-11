Dave Bautista, The Rock, John Cena e il Paradigma del Sono meglio io

Tutti vogliono bene a Dave Bautista, e data la sua stazza volergli male sarebbe solo controproducente, ma qualcuno dovrebbe trovare il coraggio di parlarci faccia a faccia, senza peli sulla lingua. Magari proprio l'amicone James Gunn, con cui ha condiviso due set di Guardiani della Galassia (con il terzo in arrivo) e a cui è stato vicino in uno dei momenti più difficili della sua carriera, difendendone senza mai arretrare l'immagine pubblica e privata. Forse anche Denis Villenevue, con cui sta portando avanti una collaborazione pluriennale tra Blade Runner 2049 e il prossimo Dune. Persone, autori, artisti che sanno insomma come prenderlo, interfacciandosi con un ego che spesso sembra essere più pompato dei suoi muscoli, anche se in parte meritatamente gonfiato da molte scelte interpretative e lavorative vincenti.



Il problema non è la sua carriera o la sua bravura - che performance e titoli alla mano sono mediamente ottime - ma il modo di autoincensarsi rifiutando il confronto con altri suoi "simili", ovvero ex-wrestler convertitisi ad attori cinematografici come Dwayne "The Rock" Johnson e John Cena. Sì perché al netto di capacità comiche trascinanti e di decisioni lungimiranti, Bautista sembra rientrare perfettamente in quello che potremmo definire il Paradigma del Sono meglio Io, che contempla purtroppo per la sua fiducia in se stesso anche un valore non indifferente di sopravvalutazione. Ma ci spieghiamo meglio.



Lo stile dei primi

L'interprete dell'irriverente e adorato Drax nei cinecomic Marvel non è in alcun modo un attore inesperto o acerbo, ma in minima parte rientra nel Diagramma Cognitivo Dunning-Kruger, colpevole di sovrastimare personalmente e forse troppo le proprie capacità recitative, soprattutto in un confronto aperto e ricercato con altri. Lo sottolineiamo: non si sta dicendo che Dave Bautista non sia un bravo attore e probabilmente migliore di The Rock o John Cena, ma solo che tenda a essere abbastanza selettivo nel parlare della sua esperienza nel mondo del cinema. Lo ha ripetuto più volte e anche in una recente intervista: "Non paragonatemi a The Rock o John Cena. Tutti lo fanno in continuazione... Loro sono dei wrestler che sono diventate delle star del cinema. Io sono qualcosa di diverso. Io ero un wrestler. Ora sono un attore a tutti gli effetti". Capite bene come ci siano delle incongruenze nella sua dichiarazione.

In primis, anche Dwayne Johnson è ufficialmente un ex-wrestler divenuto attore a tutti gli effetti, e anzi oltre a recitare è anche un produttore di successo con la sua compagnia Seven Bucks, dunque molto più inserito nel sistema hollywoodiano rispetto al collega. Checché se ne dica, inoltre, persino John Cena appare ormai sporadicamente nella WWE, essendo molto richiesto nel mondo del cinema di genere tra Bumblebee, Fast & Furious 9 e l'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn, per altro in un ruolo che inizialmente pare dovesse essere proprio interpretato da Dave Bautista.



Quello che la star vuole in realtà mettere in risalto in questi suoi commenti è la differenza qualitativa delle scelte cinematografiche, dove The Rock e John Cena puntano soprattutto al popolare o mainstream mentre lui tenta una carriera diversa, buttandosi anche in titoli di grande impatto scenico ed economico ma anche nel cinema indipendente e autoriale. E questa cosa a suo avviso basta per essere migliore, ma la verità è un'altra.

La verità è che di 28 film girati finora, solo 7 si possono dire dei progetti qualitativamente soddisfacenti. Ha recitato in produzioni di genere che non hanno lasciato ricordi come L'uomo con i pugni di ferro, Il Re Scorpione 3, Bus 657 od Hotel Artemis, interpretando svariati ruoli copia e incolla (e con il pilota automatico inserito) anche nella pessima saga di Escape Plan, in Final Score e nell'appena sufficiente My Spy.



Anzi, imitando proprio i colleghi ma fuori tempo massimo, nell'originale Amazon Prime Video si è gettato persino nel babysitting movie, senza però raggiungere la popolarità di The Rock in Corsa a Witch Mountain e cominciando la sua carriera in sordina rispetto ai vari A Testa Alta, Il Tesoro dell'Amazzonia, Il Re Scorpione o Be Cool di Johnson, che ancora oggi sono ricordati come dei classici del cinema d'azione o d'avventura.

Dal canto suo, John Cena ha cominciato a recitare in piccole produzioni di genere, scoprendosi anche un talento nella commedia e con un'ascesa realmente iniziata solo da due anni. La sua interpretazione nei panni di Peacemaker in The Suicide Squad ha spinto persino James Gunn a ideare una serie live-action autonoma per HBO Max interamente dedicata al personaggio, e questo è a suo modo un piccolo smacco per il Drax di Bautista, che i Marvel Studios non hanno mai voluto approfondire in solitaria.

Dunque, cosa significa essere un attore migliore o diverso? Ricoprire piccoli seppur interessanti ruoli in film d'autore? In proporzione - e tempo su schermo - questa non è comunque la macro area d'interesse interpretativo di Bautista, che è soprattutto conosciuto dal pubblico per Guardiani della Galassia, cinema che più mainstream non si può. Proprio come The Rock e John Cena è inoltre ricordato come wrestler e attore di culto (questo sì) nel genere d'azione. Pensiamo anche che nello Spectre di Sam Mendes ha recitato nei panni di uno scagnozzo muto scelto soprattutto per la sua fisicità, dunque qual è il criterio che lo spinge a ergersi sul podio rispetto ai colleghi? Perché invece non scendere dal piedistallo, fare un passo indietro e mettere in prospettiva tutto quanto?



È un peccato per un performer anche sofisticato, ricettivo e dotato come lui perdersi in simili e inutili diatribe, anzi dovrebbe prendere esempio dalla positività, dal carisma e dal buon senso di The Rock, che è arrivato dove è arrivato lavorando sodo, senza mai attaccare pubblicamente qualcuno (guardate l'eleganza con cui ha affrontato la faida con Vin Diesel), ringraziando e lodando sempre il lavoro dei suoi colleghi, anche rivali. Ognuno ha le sue specificità e i suoi campi d'azione preferiti, ma è il modo di portare a casa il risultato a definire lo stile dei primi.