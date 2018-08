Dark Hall, alla scoperta delle case infestate del cinema

La giovane Kit viene mandata in un collegio femminile gestito dalla misteriosa Madame Duret, per cercare di mettere a freno il suo carattere indisciplinato. Qui stringe amicizia con altre quattro allieve dalla simile indole. Ma quando le ragazze rimangono scosse da inquietanti visioni, tutto è destinato a cambiare per sempre...

Questa è la premessa di Dark Hall, nuovo fantasy horror del Rodrigo Cortés di Buried - Sepolto (2008), ora nelle sale. Il film ci trasporta ancora una volta in un luogo antico, vittima di lugubri apparizioni, ennesima variazione delle classiche ghost story di stampo gotico, uno tra i sottofiloni più longevi dello sterminato panorama horror.

Per l'occasione ci addentriamo così in un terrorizzante viaggio alla scoperta dei classici del genere, da dove tutto ebbe inizio fino alle più recenti incarnazioni della paura sul grande schermo, in una chiave non esaustiva (sarebbe impossibile citare tutte le notevole produzioni tematiche) ma che speriamo possa incuriosirvi.

Gli inizi

Le storie di fantasmi hanno appassionato la Settima Arte fin dai suoi albori, basti pensare che già nel 1896 il grande Georges Méliès diresse un cortometraggio di 3 minuti, Le manoir du diable, in cui un demone pipistrello si aggira per un maniero abbandonato dando vita a creature tipiche dell'immaginario horror, spettri inclusi (l'opera è disponibile su YouTube). Ma solo con lo scorrere dei decenni, e l'affezione sempre più grande della gente comune per le novelle a tema, il filone acquista nuova forza con produzioni che dapprima scelgono l'ironia e il romanticismo (Il fantasma galante del 1935 o Il fantasma e la signora Muir del 1947) e poi si aprono ad approcci più cupi e tenebrosi, grazie ai quali il genere viene sviscerato nella sua concezione più intima e profonda.

Nel 1944, il da lì a poco premio Oscar Ray Milland è protagonista de La casa sulla scogliera, film che raccoglie in sé tutti gli elementi archetipici: una villa isolata, fratello e sorella appena trasferitisi e una maledizione ectoplasmatica che incombe tra quelle quattro mura, il tutto in un contesto mystery che mantiene ancora oggi tutto il suo fascino.

La maturità

Sono diversi i titoli dei due decenni successivi a seguire questa ormai nuova e redditizia corrente, con le platee che accettano sempre più di stare al gioco e cercano brividi di questo tipo in sala. Nella sconfinata produzione di genere, che non possiamo naturalmente citare nella sua interezza, una manciata di pellicole hanno fatto a loro modo la storia e tra queste non poteva mancare un grande classico quale Gli invasati (1963), discutibile titolo traduzione italiana del ben più suggestivo e centrato The Haunting: in un crescendo di tensione psicologica, il dottor Markway conduce degli esperimenti sul paranormale con l'aiuto di individui dotati di capacità mediatiche, dando il via ad un vero e proprio gioco di suspense realizzato con raffinati e intelligenti trucchi cinematografici, che hanno fatto scuola all'epoca.

E Suspense è proprio il titolo italiano di un altro inquieto film di due anni prima diretto da Jack Clayton, nel quale una giovane governante e due bambine si trovano alle prese con immortali presenze all'interno di una magione. L'iconico volto di Vincent Price è poi al centro di La casa dei fantasmi (1959), dove il personaggio interpretato dal leggendario attore invita nella sua casa, ritenuta infestata, previo un cospicuo pagamento in denaro, dei volontari affinché trascorrano lì la notte.

Evoluzione

All'inizio degli anni 80 Sam Raimi rivoluziona i canoni con un caposaldo del genere, La casa (1981). Un cult che però qui è solo nominato, in quanto sia per atmosfere che per luoghi si distacca dal puro filone delle ghost story di stampo classico per tentare un nuovo approccio. Più a tema è invece Amityville horror (1979), dove una famiglia si trasferisce in una nuova abitazione sulla costa atlantica, nonostante a conoscenza di un orribile delitto avvenuto anni prima: sarà solo l'inizio di una lenta e inesorabile discesa negli inferi, in una sorta di reiterazione del passato che è un'altra delle basi del genere.

Se è doveroso almeno citare una pietra miliare quale Poltergeist - Demoniache presenze (1982) della "premiata ditta" Steven Spielberg / Tobe Hooper, alla fine degli eighties vede poi la luce un ispirato film per la televisione, The Woman in black (1989), che ha avuto di recente remake con Daniel Radcliffe: un giovane notaio, che deve curare le proprietà di una vedova da poco morta, si trova alle prese con l'ostilità dei compaesani e le apparizioni di una misteriosa donna vestita di nero.

Gli "altri"

Dopo un periodo relativamente di stanca negli anni '90, gli spettri tornano a terrorizzare gli spettatori con rinvigorita energia ectoplasmatica nel nuovo millennio. Agli albori del neonato secolo è il regista cileno Alejandro Amenábar a dare alla luce una delle opere più spaventose di sempre, The Others (2001). Nicole Kidman e i suoi due figli abitano una villa isolata nell'attesa del ritorno dell'uomo di casa, impegnato in guerra, e col passare dei giorni si trovano alle prese con rumori e apparizioni sempre più morbose fino ad un finale che strazia letteralmente il cuore.

Ma questo è il periodo in cui anche da Oriente si diffonde nel mondo un atipico universo di paura e Ju-on - Rancore (2000), primo capitolo di una fortunata saga (tra seguiti autoctoni e remake hollywoodiani), sdogana insieme al poco precedente Ringu (1998) il j-horror anche al di fuori dei confini nazionali. Nel film di Takashi Shimizu una maledizione si trasmette come un'epidemia all'interno di una piccola casa nel quale ha avuto luogo un efferato fatto di sangue, consegnando all'immaginario collettivo due nuove inquietanti figure spettrali, Kayako e il piccolo Toshio. E altrettanto inquietante è la gestione delle dinamiche ambientali nel mai troppo citato The Orphanage (2007), dove è questa volta un orfanotrofio a fare da sfondo alla tragica sparizione di un bambino e alle relative comunicazioni con possibili entità trapassate.

Questi sono solo alcuni dei numerosi titoli a tema, molto attivo ancora oggi, come testimoniano i franchise di Insidious, The Conjuring, Paranormal Activity o Ouija. In questo contesto rigoglioso per le ghost story però, ci sentiamo di consigliare anche una piccola, preziosa gemma che, seppur non ascrivibile letteralmente al genere horror, lascia un senso di profonda e straniante malinconia: parliamo di Storia di un fantasma, uscito da noi direttamente per il mercato home video, nel quale Casey Affleck interpreta uno spettro costretto ad attendere nella propria dimora, per l'eternità, il modo per trovare finalmente la pace.