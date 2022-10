Dampyr: l'inizio del Bonelli Cinematic Universe?

Il dominio del patrimonio nerd è passato negli ultimi anni attraverso un rinnovato amore generalista verso un mondo che da sempre è stato uno dei capisaldi di quella sottocultura ampiamente osteggiata, mai presa sul serio: i personaggi dei fumetti hanno invaso l'immaginario comune esplodendo al di fuori della loro nicchia, e lo hanno fatto passando per la strada principale che li portava al cinema. Se il binomio Marvel-Dc rimane caldo e continuerà ad infiammare gli animi degli spettatori, non bisogna però dimenticare realtà più piccole ma non meno affascinanti.



Tra le produzioni "minori", aggettivo riferito alla profonda disparità economica che le differenzia dai colossi americani, quella tutta italiana di Sergio Bonelli Editore è sicuramente tra le più intriganti del panorama fumettistico mondiale. Decine e decine di personaggi indimenticabili, molto spesso incorniciati da un mondo immaginario particolarissimo, hanno segnato l'infanzia e la vita adulta di milioni di affezionati lettori, i quali vedranno finalmente esaudire il desiderio di una trasposizione cinematografica delle loro storie preferite. Il Bonelli Cinematic Universe parte da Dampyr - Il Film (lo trovate tra i film al cinema di Ottobre 2022), la pellicola che inaugura una grande esperienza filmica pronta ad accompagnarci per molti anni.



Vampiri e scoperte

Questa fascinosa avventura sul grande schermo (preparatevi alla visione con il trailer di Dampyr) prende il via con la trasposizione delle idee cartacee di Maurizio Colombo e Mauro Boselli: Harlan Draka (interpretato da Wade Briggs) è un orfano nato in un piccolo villaggio della Serbia, durante la Seconda Guerra Mondiale, la madre è deceduta in seguito al parto, mentre il padre non si è mai fatto vedere nei dintorni. Per motivi poco chiari l'uomo sembra invecchiare molto lentamente, e girovaga per i paesi limitrofi insieme ad un ragazzino di nome Yuri (Sebastian Croft) fingendosi un Dampyr, truffando i clienti che lo assoldano per risolvere i casi di vampirismo della zona.

Quando il capo di una milizia - Kurjak, che nel film avrà le fattezze di Stuart Martin - lo ingaggia per mettere fine all'ennesima infestazione di succhiasangue, Harlan entra in contatto con Tesla (Frida Gustavsson), una vampira ribelle che lo informa della sua vera natura: il truffatore a sua insaputa è infatti un vero Dampyr, un essere nato da madre umana e padre vampiro, nemico giurato dei Maestri della Notte che possono essere uccisi soltanto dal sangue di questa razza di meticci.



Il fantasy curato dalla casa editrice Bonelli ha stregato i suoi appassionati lettori fin dal 2000 - nonostante il primo albo sia stato pubblicato nel '97, la serie fu messa in pausa prima della formulazione stabile di un progetto periodico - con il suo straniante connubio tra horror e thriller, con una decisa spruzzata di investigativo ed una forte continuity che non solo ha accompagnato i personaggi ai nostri giorni, ma li ha anche portati a conoscere altri immaginari affini, tra Lovecraft e le creature provenienti dal folklore balcanico.



Un futuro radioso

Questo tentativo di espansione multimediale vede l'editore di fumetti collaborare con la casa di produzione Eagle Pictures nella realizzazione di un progetto a lungo termine che, a partire proprio dalla storia di origini del Dampyr, si evolverà portando sugli schermi numerosi altri personaggi Bonelli. Mentre sono ancora in fase di ideazione opere riguardanti Nathan Never, Mister No, Il Confine (già affidato a Lucky Red) e Martin Mystère, è già in lavorazione presso la Rai una serie animata dedicata a Dragonero - un fantasy spiccatamente medievale, tra sputafuoco, orchi e guerrieri indomiti - mentre l'Atomic Monster di James Wan sta gettando le basi per una serie tv dedicata a Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo.

Questa improvvisa voglia di allargare i confini culturali delle opere Bonelli proviene dalle certezze di un pubblico mondiale letteralmente innamorato dei suoi mondi fantastici, da sempre molto diversi rispetto a quelli creati dai colleghi americani, che si rifanno alle tradizioni europee per esplorare con sensibilità tematiche solo all'apparenza fantasiose, ma che in realtà sono riconducibili ai problemi reali delle persone comuni. Il vastissimo catalogo della casa editrice milanese - nel quale figurano mostri sacri del calibro di Tex e Zagor - ha le potenzialità per colpire al cuore un pubblico ancora più vasto, che avrà a disposizione medium più immediati, come il cinema e la serialità, per entrare all'interno di mondi molto peculiari, oppure per riscoprire gli eroi di un'infanzia trascorsa a sfogliare gli albi di autori indimenticabili.