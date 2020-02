Da Soul a Lupin III - The First: i film d'animazione più attesi del 2020

Messo da parte un 2019 ricco di uscite sul fronte dell'animazione, è ora tempo di concentrarci sui film animati che popoleranno le sale nel corso del 2020. La buona notizia, sopratutto per quanto riguarda la Disney, è che ci troveremo di fronte a diversi progetti originali: i Walt Disney Animation Studios sono pronti al debutto della loro nuova "principessa", mentre la Pixar, sotto la guida del nuovo direttore creativo Pete Docter, inaugurerà l'annunciata era dei non-sequel con l'arrivo di due lungometraggi nel giro di pochi mesi. La DreamWorks, invece, dopo la conclusione della saga di Dragon Trainer ha in programma i seguiti di Trolls e I Croods.

Con il proliferare dei servizi streaming due dei progetti più interessanti dell'anno (Over the Moon e Wolfwalkers) arriveranno direttamente nei cataloghi di Netflix - reduce dal grande successo di Klaus agli Annie Awards - e Apple TV+.



Lupin III - The First (27 febbraio)

Uscito nelle sale nipponiche lo scorso dicembre, Lupin III - The First è il primo lungometraggio dedicato al ladro gentiluomo a essere realizzato interamente in computer grafica. Il film, scritto e diretto dal veterano Takashi Yamazaki, vedrà il personaggio creato da Monkey Punch alla ricerca del misterioso Diario di Bresson, l'unico oggetto che suo nonno non è mai stato in grado di rubare. Per arrivare al suo obiettivo, Lupin dovrà vedersela con una malvagia organizzazione criminale insieme agli immancabili Jigen, Goemon, Fujiko e la new entry Laetitia, una giovane aspirante archeologa che diventerà loro complice.

Vi ricordiamo che Everyeye.it è media partner di Koch Media e Anime Factory per il lancio del film. Per l'occasione, vi rimandiamo alla nostra pagina evento di Lupin III - The First.



Onward - Oltre la magia (5 marzo)

Dopo i bellissimi Gli Incredibili 2 e Toy Story 4, la Pixar presenta il primo dei due film originali in arrivo quest'anno. Ambientato in un suggestivo mondo fantasy-suburbano dove la magia è ormai scomparsa da tempo, Onward - Oltre la magia segue le vicende di Ian e Barley (doppiati da Tom Holland e Chris Pratt), due fratelli elfi adolescenti che intraprendono uno straodinario viaggio per scoprire se nel mondo è rimasto ancora un briciolo di magia. Diretto da Dan Scanlon (Monsters University), il film vanta nel cast vocale anche Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer. Per saperne di più, vi lasciamo al trailer di Onward.



Trolls World Tour (2 aprile)

Sequel del musical animato uscito nel 2020, Trolls World Tour promette di portare gli spettatori in un'avventura che andrà oltre i confini del mondo presentato nel primo capitolo. Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) scoprono infatti di far parte di una delle sei diverse tribù di troll ognuna devota a un genere musicale differente: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock.

Proprio per questo si uniranno al cast vocale celebrità del mondo della musica tra cui Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, Kelly Clarkson, Flula Borg e Anthony Ramos. Guardate l'esplosivo trailer di Trolls World Tour.



Scoob! (14 maggio)

Primo film d'animazione del franchise di Scooby Doo! realizzato per il cinema, Scoob! vedrà un'alleanza tra l'alano fifone e altri personaggi personaggi della Hanna-Barbera, tra cui Blue Falcon e Captain Caveman (in originale doppiati rispettivamente da Mark Wahlberg e Tracy Morgan), per sconfiggere il temibile Dick Dastardly (Jason Isaacs). La pellicola, descritta come un prequel della serie animata "Scooby Doo! Dove sei tu", racconterà l'origin story dell'incontro tra Scooby e il suo amico Shaggy. A doppiare i protagonisti saranno invece Frank Welker, Will Forte, Zac Efron, Gina Rodriguez e Amanda Seyfried.



Soul (16 settembre)

Dopo aver diretto i meravigliosi Monsters & Co., Up e Inside Out, vere e proprie pietre miliari della filmografia della Pixar, Pete Docter torna alla regia per la prima volta dalla nomina a direttore creativo dello studio. Dal primo trailer il film promette un viaggio nelle profondità dell'animo umano (letteralmente) attraverso una grande passione come quella di Joe Gardner, il protagonista doppiato da Jamie Foxx, per la musica Jazz.

Quando l'anima di Joe lascerà il suo corpo in seguito a un incidente, infatti, inizierà un nuovo sorprendente viaggio che la porterà in un regno cosmico, il Seminario "You", dove le anime vengono create e perfezionate. Con queste premesse, Soul non può che essere uno dei lungometraggi più attesi di tutto il 2020. Ecco il trailer ufficiale di Soul.



Raya and the Last Dragon (25 novembre)

A quattro anni di distanza dall'uscita di Oceania, i Walt Disney Animation Studios tornano con un film originale che introdurrà la nuova principessa dopo Vaiana, Elsa e Anna: Raya, una guerriera solitaria doppiata da Cassie Steele. Ambientato a Kumandra, un misterioso regno avvolto da una forza oscura dove i draghi sono scomparsi da tempo, Raya and the Last Dragon seguirà la protagonista in un viaggio alla ricerca dell'ultimo drago che potrebbe avere il potere di salvare il mondo. Il film è diretto dagli esordienti Paul Briggs e Dean Wellins e vede nel cast vocale anche Awkwafina.



Wolfwalkers (2020)

Tomm Moore, autore degli acclamati The Secret of Kells, La Canzone del Mare e Sotto il burqa, fa squadra con Ross Stewart (direttore artistico di Cartoon Saloon, lo studio irlandese co-fondato dallo stesso Moore) per dirigere un lungometraggio basato su una storia ideata insieme. Intitolato Wolfwalkers, il film segue la giovane aspirante cacciatrice di nome Robyn che viaggia per l'Irlanda insieme al padre per sterminare ogni lupo esistente. Quando la nativa Mebh la introdurrà ai Wolfwalkers, però, la ragazza si ritroverà a dover fuggire dal suo stesso padre. Ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, Wolfwalkers dovrebbe comunque uscire su AppleTV+ entro la fine del 2020.



Over the Moon (2020)

Uno dei progetti animati più intriganti dell'anno arriva direttamente dalla Cina. Pearl Studios, compagnia nata dalla branca orientale della DreamWorks, ha ingaggiato la Sony Pictures Imageworks per realizzare le animazioni di Over the Moon, film che firmerà l'esordio alla regia di Glen Keane (animatore premio Oscar per il corto Dear Basketball scritto dal compianto Kobe Bryant). Descritto come una "avventura musicale", Over the Moon racconterà la storia di una ragazza che costruisce un razzo spaziale per partire alla volta della Luna con l'obiettivo di incontrare una leggendaria divinità. Atteso nelle sale cinesi, il film arriverà nel resto del mondo grazie a Netflix, che lo distribuirà nel corso del 2020.



Wish Dragon (2020)

Concludiamo con un altro film in attesa di un'uscita ufficiale, ma il cui arrivo è previsto entro la fine dell'anno. Dopo un 2019 rappresentato solamente da Angry Birds 2, Sony Pictures Animation proverà a replicare il successo di Spider-Man: Un nuovo Universo con un film che affonda le proprie radici in Cina. Co-prodotto dalla Sparkle Roll Media di Jackie Chan, Wish Dragon è descritto come una rivisitazione in chiave contemporanea della classica storia del Genio della Lampada. Nel cast vocale Constance Wu, John Cho, Will Yun Lee, Jimmy Wong, Bobby Lee e lo stesso Jackie Chan.