Da Infinity War a Deadpool 2, ecco tutti i Cinecomic in uscita nel 2018

Dopo aver salutato il 2018, andiamo subito a vedere quel che ci aspetta nel corso del nuovo anno in termini di cinecomics. Il 2017 appena concluso ci ha regalato pellicole acclamate come Logan - The Wolverine, sorprese come Wonder Woman, pellicole divertenti e scanzonate come Guardiani della Galassia vol.2 e anche delle delusioni, come il divisivo Justice League (trovate la nostra personale Top 8 cliccando qui). L'anno in arrivo invece ci proporrà ben tre film prodotti dai Marvel Studios contro una sola pellicola della DC Entertainment (non contando un film animato); nonostante la recente acquisizione, da parte della Walt Disney Pictures, della Twentieth Century Fox, lo studio regalerà ai suoi fan ben tre cinecomics ispirati ai fumetti della Marvel; la Sony Pictures, invece, farà debuttare al cinema Venom e il personaggio di Miles Morales in una pellicola d'animazione. Tutto questo senza contare il "cine-manga" "Alita: Angelo della Battaglia". Quali saranno i film che sorprenderanno in positivo? Ci sarà qualche delusione (speriamo di no...)? Analizziamo i titoli nel dettaglio!

BLACK PANTHER

L'annata dei cinecomics inizia con il botto. Direttamente dal Wakanda, arriva il film stand-alone dedicato al personaggio di Pantera Nera, Black Panther, ambientato all'interno del Marvel Cinematic Universe. La pellicola, diretta da Ryan Coogler (regista dell'acclamato Creed - Nato per combattere), e scritta dallo stesso Coogler insieme a Joe Robert Cole, ci presenta il personaggio di T'Challa (interpretato da Chadwick Boseman) dopo gli eventi del precedente Captain America: Civil War. In seguito alla morte del padre, T'Challa deve assumere il ruolo di Re della sua Nazione e, soprattutto, l'identità della Pantera Nera, protettrice del Wakanda. Ma T'Challa dovrà allearsi con le sue guardie del corpo, le Dora Milaje e la C.I.A. per scongiurare una minaccia interna che sta mettendo a rischio il Paese e, successivamente, il mondo intero. Il film su Black Panther può contare su un cast di tutto rispetto che include Danai Gurira, Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Angela Bassett, Daniel Kaluuya, Martin Freeman e Forest Whitaker. Il villain sarà interpretato dall'attore Michael B.Jordan, ma a fargli compagnia - direttamente da Avengers: Age of Ultron - troveremo anche l'Ulysses Klaue di Andy Serkis. Arriva a febbraio.

NEW MUTANTS

Ad aprile sarà la volta del primo cinecomic della Fox ispirato a un fumetto della Marvel. Il regista Josh Boone (Colpa delle Stelle) porta sul grande schermo le avventure dei Nuovi Mutanti. Nato come 'sorta' di spin-off della saga cinematografica sugli X-Men, New Mutants è incentrato su dei giovani mutanti rinchiusi in un ospedale psichiatrico gestito dalla Dottoressa Cecilia Reyes (Alice Braga). Del film, al momento, si sa ancora poco o nulla, se non che, come nel fumetto originale, le atmosfere saranno piuttosto dark e dalle tinte horror; Boone ha già descritto la pellicola, che ha scritto insieme a Knate Lee, come un incrocio tra un film di Stephen King e uno di John Hughes. Il gruppo dei giovani "nuovi" mutanti è capitanato da Ilyana Rasputin a.k.a. Magik, sorella del ben più noto X-Men Colosso, interpretata da Anya Taylor-Joy (Split); insieme a lei troveremo anche Sam Guthrie/Cannonball (Charlie Heaton), Roberto DaCosta/Sunspot (Henry Zaga), Rahne Sinclair/Wolfsbane (Maisie Williams) e Danielle Moonstar/Mirage (Blu Hunt).

AVENGERS: INFINITY WAR

Probabilmente il titolo più atteso del 2018 in campo 'cinecomics'. In arrivo a maggio (ma in Italia debutterà a fine aprile), Avengers: Infinity War è il culmine (e il nuovo inizio) del Marvel Cinematic Universe. Diretto dai fratelli Russo, già registi di Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, e scritto da Christopher Markus & Stephen McFeely, questo atteso cinefumetto dei Marvel Studios riunisce insieme i più potenti supereroi della Casa delle Idee pronti a scontrarsi con il temibile Thanos (Josh Brolin), il quale sta radunando tutte le Gemme dell'Infinito per i suoi personali scopi. La posta in gioco è altissima, cosi come l'attesa dei fan. Il cast è colossale e riunisce tutti i più forti Vendicatori dei film precedenti: Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.), Steve Rogers/Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo), Natasha Romanoff/Vedova Nera (Scarlett Johansson), Clint Barton/Occhio di falco (Jeremy Renner), Visione (Paul Bettany), Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), James 'Rhodey' Rhodes/War Machine (Don Cheadle) e Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie). In loro soccorso arriveranno anche altri supereroi come T'Challa/Pantera Nera (Chadwick Boseman) e la sua guardia del corpo Okoye (Danai Gurira), Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) e il fedele Wong (Benedict Wong), Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd) e, ovviamene, Bucky Barner/Il Soldato d'Inverno (Sebastian Stan). E se pensate che sia 'troppo', vi diciamo che nel film appariranno anche tutti i Guardiani della Galassia... vi basta?

DEADPOOL 2

Arriverà in tempo per giugno, invece, l'atteso sequel del divertente cinecomic del 2016: Deadpool. Prodotto dalla Twentieth Century Fox e ispirato all'irriverente mercenario chiacchierone dei fumetti della Marvel, questo Deadpool 2 (il titolo, però, potrebbe cambiare da un giorno all'altro) cerca di spingere l'acceleratore su tutte le cose che hanno funzionato nel primo episodio: la violenza, l'azione, l'umorismo, le volgarità, il sangue. Questa sorta di spin-off della saga cinematografica degli X-Men vedrà Wade Wilson a.k.a. Deadpool (Ryan Reynolds) affrontare una nuova missione e fare la conoscenza di un'altra mercenaria con l'abilità di manipolare la fortuna, Neena Thurman/Domino (Zazie Beetz), e il soldato mutante cibernetico che viene dal futuro (e figlio del noto Ciclope), Nathan Summers/Cable (Josh Brolin). Per ora il resto della trama resta top-secret, cosi come il villain; nel cast troveremo anche Morena Baccarin, Leslie Uggams, T.J. Miller, Karan Soni, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic; Jack Kesy sarà l'antagonista, rumoreggiato come "Black" Tom Cassidy. La regia è affidata a David Leitch.

ALITA: ANGELO DELLA BATTAGLIA

Dopo tutti questi cinecomics della Marvel - o ispirati a fumetti della Marvel - arriva a luglio in Italia l'adattamento cinematografico di Alita: Angelo della Battaglia basato sul famoso manga di Yukito Kishiro. Dopo anni e anni di sviluppo da parte di James Cameron, il filmaker ha deciso di fare un passo indietro e di occuparsi soltanto della produzione del film, affidando la regia a Robert Rodriguez (Sin City). La pellicola è incentrata su Alita (Rosa Salazar), una ragazza cyborg vittima di amnesia che verrà salvata dall'eliminazione da uno scienziato (Christoph Waltz) intenzionato a ricostruirla e rimetterla in sesto. Una volta ripristinate tutte le sue funzionalità, i due esploreranno insieme il passato di Alita per farle recuperare la memoria, mentre la protagonista combatterà una serie di pericolosi criminali nelle wasteland di un futuro post-apocalittico. Il cast, di tutto rispetto, include Jennifer Connelly, Lana Condor, Mahershala Ali, Keean Johnson, Michelle Rodriguez, Jackie Earle Haley ed Ed Skein.

TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES

Il primo film d'animazione tratto da fumetti a uscire nel 2018 è Teen Titans Go! To the Movies, diretta dal duo Aaron Horvath & Aaron Horvath. Basata sui famosi personaggi della casa editrice DC Comics e, in particolare, alla serie d'animazione di Cartoon Network Teen Titans Go!, il film in uscita a fine luglio negli USA promette tanto divertimento per grandi e piccoli. In questa pellicola, il gruppo di giovani supereroi noti come Teen Titans si rendono conto di essere gli unici a non essere ancora protagonisti di un film tutto loro. Robin decide di ribaltare tale situazione e non solo: vuole esserne il protagonista, non di certo la spalla! Per questo il team si dirige verso Tinsel Town con l'obiettivo di realizzare una loro pellicola, con tante idee nella testa e un regista da scovare. Ma quando un supercattivo si mette sulla loro strada, con un piano che potrebbe distruggere potenzialmente il mondo, i Teen Titans sono costretti a combattere.

ANT-MAN AND THE WASP

In uscita (per ora) ad agosto in Italia (in USA a luglio), Ant-Man and the Wasp è il sequel del divertente cinecomic uscito nel 2015 per la regia di Peyton Reed. Reed torna in cabina di regia affidando lo script a un gruppo di sceneggiatori formato da Chris McKenna, Erik Sommers, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari e lo stesso protagonista del film, Paul Rudd, il quale aveva già curato la sceneggiatura del primo episodio. Al momento sappiamo poco o nulla della trama ma è chiaro che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, il nostro Scott Lang/Ant-Man (Rudd) dovrà fare i conti con l'aver fatto sapere al mondo della tecnologia legata alle Particelle Pym. In questo episodio, inoltre, la Hope Van Dyne di Evangeline Lilly si sdoppierà in Wasp, la supereroina che affiancherà Ant-Man in questa nuova avventura d'azione. Nel cast troveremo anche Michael Douglas, Bobby Cannavale, Michael Pena, Judy Greer, David Dastmalchian, Tip 'T.I'. Harris e Abby Ryder Fortson; tra le new entry Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Randall Park e Laurence Fishburne, mentre Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

VENOM

La Sony Pictures scatena il suo Venom a ottobre. Tecnicamente il film stand-alone sull'antieroe dei fumetti della Marvel non è ambientato nel Marvel Cinematic Universe, anche se spesso i produttori hanno affermato che dovrebbe essere ambientato, comunque, nello stesso universo di Spider-Man: Homecoming, il che rende tutto molto... contorto. In attesa di fare luce sul caso, il film su Venom si prospetta come una pellicola di origini su Eddie Brock che, venuto a contatto con il simbionte, diventerà un Protettore Letale. Anche in questo caso sappiamo ancora poco e niente sulla trama, sembra però che la nemesi per eccellenza, Carnage, sarà parte del film. Tom Hardy, il Bane de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, darà vita al personaggio dopo la "fallimentare" trasposizione interpretata da Topher Grace in Spider-Man 3. Nel cast di Venom troveremo anche Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Scott Haze, Reid Scott e Woody Harrelson. Dirige il tutto Ruben Fleischer.

X-MEN: DARK PHOENIX

I mutanti dei fumetti della Marvel pre-acquisizione Disney torneranno in una nuova avventura il prossimo novembre. X-Men: Dark Phoenix, scritto e diretto da Simon Kinberg, promette di narrare (di nuovo) in maniera corretta e fedele la famosa run incentrata sulla Fenice Nera, già 'adattata' in X-Men - Conflitto finale del 2016. Diretto sequel del precedente X-Men: Apocalisse, questo X-Men: Dark Phoenix vede la mutante Jean Grey (Sophie Turner) venire a contatto con l'entità nota come Fenice, che la tramuterà in una delle mutanti più potenti e distruttive del mondo e che finirà per cambiare la vita di tutti i suoi amici e non. James McAvoy, Michael Fassbender e Jennifer Lawrence guidano il cast nei panni, rispettivamente, del Professor Charles Xavier, di Erik Lehnsherr/Magneto e di Raven Darkholme aka Mystica. Dai precedenti capitoli torneranno anche Nicholas Hoult (Hank McCoy/Bestia), Tye Sheridan (Scott Summers/Ciclope), Alexandra Shipp (Ororo Munroe/Tempesta), Kodi Smit-McPhee (Kurt Wagner/Nightcrawler), Evan Peters (Peter Maximoff/Quicksilver) e Olivia Munn (Elizabeth Braddock/Psylocke). La villain principale sarà interpretata dall'attrice Jessica Chastain.

SPIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO

A dicembre la Sony Pictures proporrà il secondo film d'animazione per il grande schermo ispirato a un fumetto - questa volta della Marvel: stiamo parlando di Spider-Man: Un Nuovo Universo. La pellicola è diretta da Bob Persichetti insieme a Peter Ramsey e Rodney Rothman ed è incentrato sul personaggio di Ultimate Spider-Man alias Miles Morales. Dopo la morte del noto Spider-Man (Peter Parker), il nostro Miles Morales decide di vestire i panni del nuovo Uomo Ragno e combattere il crimine. Quello che non sa è che lui non è l'unico a indossare quella stessa maschera... per ora ancora sappiamo ben poco del film, ma è chiaro che il villain che dovrà affrontare Miles è, principalmente, suo zio Aaron Davis/Prowler. Con uno stile animato unico, Spider-Man: Un Nuovo Universo si prospetta un Must see per tutti i fan del personaggio originale.

AQUAMAN

Chiude l'annata dei cinecomics l'unico titolo della DC Entertainment in live-action: Aquaman. Dopo il controverso Justice League, il personaggio di Arthur Curry/Aquaman, con le fattezze di Jason Momoa, ritorna in una pellicola stand-alone che ci mostrerà le origini del personaggio e il suo viaggio per diventare il Re di Atlantide. Durante il cammino dovrà affrontare delle temibili minacce. La regia è affidata a James Wan mentre Will Beall ha curato la sceneggiatura. Oltre a Momoa rivedremo anche la Mera di Amber Heard, intravista lo scorso novembre nel film corale dei supereroi DC. Il cast di Aquaman regala non poche sorprese, infatti vedremo Willem Dafoe, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Dolph Lundgren, Ludi Lin, Michael Beach e Nicole Kidman.

...E NEL 2019?

Il 2018 ci regalerà tanti titoli e promette di fare - letteralmente - faville. Ma il 2019? Sulla carta promette, allo stesso modo, molto bene! Al momento i Marvel Studios hanno in programma ben tre titoli: il quarto capitolo senza un titolo sugli Avengers, la pellicola stand-alone dedicata a Captain Marvel e, insieme alla Sony Pictures, Spider-Man: Homecoming 2. La Sony, in "solitaria", farà debuttare nei cinema di tutto il mondo Silver & Black, incentrato sui personaggi di Gatta Nera & Silver Sable. La DC Entertainment, al momento, ha sicuramente in cartellone Shazam! e Wonder Woman 2, ma sono svariati i potenziali titoli in fase di sviluppo che potrebbero arricchire il panorama cinematografico nel 2019. La Fox, invece, ha in uscita il film su Gambit con Channing Tatum e almeno altri due titoli, anche se dopo la recente acquisizione della Disney tutto potrebbe cambiare. Infine segnaliamo che, sempre per il 2019, è atteso il reboot cinematografico di Hellboy.