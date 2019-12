Da Black Widow a Tenet, gli imperdibili film del 2020

Il sipario è pronto a calare su di un 2019 cinematograficamente esaltante. L'anno ormai alle porte ci ha regalato in chiusura di decennio una serie di titoli davvero entusiasmanti, dall'epica conclusione di Avengers: Endgame alla meraviglia di C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, senza dimenticare il sorprendente Joker di Todd Phillips, il portentoso Parasite di Bong Joon-ho o anche Le Mans '66 di James Mangold. Tanto cinema di genere, molti autori in gioco e una qualità davvero altissima, che ha trovato anche una delle sue vette in The Irishman di Martin Scorsese, eccezionale quadratura del cerchio dei gangster movie.



Per una stagione che va appassendosi ce n'è un'altra che è pronta a fiorire, e il 2020 sembra promettere titoli davvero eccitanti. Non solo cinecomic o blockbuster, comunque, perché il prossimo anno segnerà ad esempio il ritorno di Christopher Nolan e quello di Steven Spielberg, ma anche di Ridley Scott e Terrence Malick: autori di grande calibro che ci accompagneranno lungo tutto il corso dell'inizio del nuovo decennio. Si affiancheranno ai titoli Marvel e DC e alle grandi produzioni dei diversi studios hollywoodiani, tutti progetti imperdibili di cui vogliamo anticiparvi o ricordarvi l'uscita in queste righe.

Non troverete ogni uscita del mese settimana per settimana, ma solo quelle che abbiamo ritenuto più importanti. Similmente, a parte qualche eccezione obbligata, neanche film come Le Streghe di Robert Zemeckis o Bill & Ted Face the Music con Keanu Reeves perché ancora sprovvisti di una data italiana ufficiale. Abbiamo insomma puntato alla concretezza dell'uscita, così da ridurre l'esuberante numero di release per darvi un quadro reale delle proposte più allettanti della prossima stagione filmica.



GENNAIO

HAMMAMET (9 gennaio)

Gianni Amelio dirige un biopic dedicato alla straordinaria vita di Bettino Craxi raccontato come uomo e come politico, dalla carica a Presidente del Consiglio a Mani Pulite, fini ad arrivare al suo "esilio" ad Hammamet (che dà il titolo al film). A vestire i panni di Craxi un irriconoscibile Pierfrancesco Favino, calatosi anima e corpo nel personaggio. Data la rilevanza della figura dell'ex-Segretario del Partito Socialista Italiano e quella di Amelio, non possiamo che attendere fiduciosi questo progetto.



RICHARD JEWELL (16 gennaio)

Dopo The Mule, Clint Eastwood torna alla regia di un altro potente dramma tratto da una storia vera, questa volta quella di Richard Jewell, guardia di sicurezza della AT&T che riuscì a evitare l'esplosione di una bomba alle Olimpiadi del 1996. Venne purtroppo infamato dalla stampa perché considerato ingiustamente un sospettato nel fallito attentato. Il film è già stato descritto come "il miglior Eastwood degli ultimi anni". Il cast è stellare: Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm e Olivia Wilde. Nei panni di Jewell c'è invece Paul Walter Hauser (I, Tonya).



1917 (23 gennaio)

Una corsa contro il tempo tra trincee, case abbandonate, bombardamenti e fuoco nemico per consegnare un importante messaggio. È questa di base la trama di 1917 di Sam Mendes, che a quattro anni di distanza da 007 Spectre torna in cabina di regia con un progetto ambiziosissimo girato come one shot e cinematograficamente curato da Roger Deakins. Gli americani ne parlano come "del miglior film di guerra dai tempi di Salvate il Soldato Ryan". Sarà vero?



BAD BOYS FOR LIFE (23 gennaio)

A sedici anni di distanza da Bad Boys II, Will Smith e Martin Lawrence uniscono nuovamente le forze per riportare sul grande schermo i detective Mike Lowrey e Marcus Burnett in quella che dovrebbe essere la loro ultima missione insieme. Sempre zelanti ma più stanchi, questa volta i due devono vedersela con un brutale boss della mafia rumena, facendo anche affidamento su nuove e più giovani leve.

Nessuna traccia di Michael Bay, perché la regia è affidata ai semi-sconosciuti Adil El Arbi e Bilall Fallah. Giocheranno con la nostalgia o regaleranno uno spettacolo degno di nota?



DOLITTLE (30 gennaio)

Si torna nell'Inghilterra Vittoriana degli scritti di Hugh Lofting nel nuovo adattamento cinematografico del suo Dolittle, diretto da Stephen Gaghan e interpretato dall'adorato Robert Downey Jr. L'eccentrico medico capace di parlare con gli animali si imbarcherà per un viaggio pericoloso alla ricerca di un'isola leggendaria insieme alla sua banda di amici pennuti, felpati e a quattro zampe. C'è tanta CGI e la voglia di regalare uno spettacolo in salsa blockbuster adatto a tutta la famiglia, ricco di cuore e buoni sentimenti. E poi è la prima interpretazione di Downey Jr. al di fuori del Marvel Cinematic Universe da sei anni a questa parte, prima di una carriera slegata da Iron Man.

FEBBRAIO

BIRDS OF PREY E LA FANTASMAGORICA RINASCITA DI HARLEY QUINN (6 febbraio)

Spin-off di Suicide Squad e forse anche del prossimo The Suicide Squad di James Gunn, il Birds of Prey di Cathy Yan è un film emancipato che parla infatti d'emancipazione femminile. Dopo essersi separata dal Joker, Harley Quinn si unisce a un gruppo di donne determinate formato da Huntress, Black Canary e Renee Montoya per salvare la vita a una giovane ragazza dalle grinfie del pericoloso Black Mask. Al fianco di Margot Robbie troviamo anche Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor e Jurnee Smollett-Bell.



SONIC - IL FILM (13 febbraio)

Adattamento cinematografico dell'omonimo eroe videoludico di casa SEGA, Sonic - Il film porta sul grande schermo un amatissimo personaggio che ha segnato la storia del medium. Si tratta di un blockbuster non lontano per tono e intenzioni dal Detective Pikachu della Warner Bros, anche se i problemi produttivi sono stati tanti, in primis un totale re-design del look di Sonic.

Adesso piace e l'interesse dei fan è aumentato persino più del dovuto, ma bisogna capire se il film reggerà su tutti gli altri fronti, regia e azione su tutti. Esce il giorno prima di San Valentino, forse pronto a farci innamorare. Chissà.



IL RICHIAMO DELLA FORESTA (20 febbraio)

Quarta trasposizione cinematografica del famoso romanzo di Jack London, Il Richiamo della Foresta di Chris Sanders porta l'avventura di Buck e di Jack Thornton a un nuovo livello d'intrattenimento, proponendo ogni personaggio animale in digitale. Il primo trailer promette una sorta di remake del classico con Clark Gable del 1935, solo più spettacolare e con elementi tipici del cinema mainstream. Nei panni di Thornton troviamo il mitico Harrison Ford, che alza senza dubbio l'asticella dell'attesa dopo tre anni d'assenza sul grande schermo, da Blade Runner 2049.

MARZO

L'UOMO INVISIBILE (5 marzo)

Uno dei più famosi mostri Universal torna al cinema in un reboot curato dalla Blumhouse Productions e diretto dal promettente Leigh Whannell (Upgrade). Ambientato ai giorni nostri, il film sovverte il punto di vista originale e mette al centro del racconto una donna perseguitata "dalla presenza" del diabolico ex-fidanzato, violento, sociopatico e dato per morto. Dietro anche un gioco perverso: ricevere l'ingente eredità lasciatagli solo se riuscirà a farsi dichiarare sana di mente. Interessante per concept e regia ma anche per gli attori protagonisti, che sono Elisabeth Moss e Oliver Jackson-Cohen.



ONWARD (5 marzo)

Dopo due anni di sequel, il 2020 regalerà ai fan Pixar due nuovi progetti originali, il primo dei quali è Onward - Oltre la magia. Sembra un film d'animazione colorato e spensierato, dedicato teneramente e in modo divertente al rapporto fraterno e alle relazioni familiari. È ambientato in un mondo abitato da elfi, unicorni e troll ma moderno, dove la magia sembra ormai scomparsa da tempo. Compito dei protagonisti è utilizzarne una piccola parte per riabbracciare il padre. Doppiatori originali sono Tom Holland e Chris Pratt.



A QUIET PLACE II (19 marzo)

Sequel dell'ottimo Un posto tranquillo scritto e diretto da John Krasinski. La famiglia Abbott continua la sua lotta per la sopravvivenza in un mondo ormai dominato dagli alieni, questa volta senza Lee Abbott a guidarli. Tra le new entry del cast anche Cillian Murphy e Djimon Hounsou.



MULAN (25 marzo)

Trasposizione live-action dell'amatissimo classico Disney diretta da Niki Caro. Girato come se fosse un gigantesco kolossal cinese e costato la bellezza di 300 milioni di dollari, Mulan revisiona in parte il classico animato per adattarsi alla leggenda orientale originale, tra wuxiapian (cappa e spada) e sensibilità cinesi più dirompenti. È il solo live-action di un classico Disney che vedremo nel corso del 2020, quindi speriamo nella buona riuscita del film.

APRILE

NEW MUTANTS (2 aprile)

Dopo tante peripezie, vedremo finalmente ad aprile il New Mutants di Josh Boone, distribuito nelle sale dalla Disney dopo la fusione con la Fox e un'intensa sessione di riprese aggiuntive. La trama non cambia e racconta di cinque giovani mutanti che imparano a utilizzare i loro poteri mentre sono rinchiusi in una struttura segreta contro il loro volere, cercando di scappare dal loro passato e salvarsi. Nel cast Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Antonio Banderas e Charlie Heaton.



LA VITA NASCOSTA - A HIDDEN LIFE (9 aprile)

Il nuovo film di Terrence Malick, presentato lo scorso maggio al Festival di Cannes 2019. Racconta la vera storia del contadino Franz Jagerstatter, unico abitante della cittadina di Sankt Redegund a votare contro l'annessione dell'Austria alla Germania, essendo contrario al nazismo a causa della sua profonda fede cattolica. Uno spaccato di vita sentimentale e religiosa di rara potenza poetica, ritorno al grande cinema interiore per l'autore, che si fa qui più piccolo ma estremamente più universale, profondo e d'impatto.



NO TIME TO DIE (9 aprile)

Ultimo capitolo della saga di James Bond che vedrà Daniel Craig nei panni di 007. Girato anche in Puglia e Basilicata, tra Matera e Gravina, il film diretto da Cary Fukunaga vede la Spia al servizio di Sua Maestà costretta a tornare in servizio dopo un lungo ritiro per sventare i piani di un nuovo e pericoloso criminale internazionale conosciuto come Safin (Rami Malek), a quanto pare protagonista del passato dell'amata Madeleine Swann (Lea Seydoux) e in possesso di armi dal grande potenziale distruttivo.



BLACK WIDOW (22 aprile)

Ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, il Black Widow diretto da Cate Shortland riporta in vita Natasha Romanoff in uno spin-off che vuole approfondire le origini della Vedova Nera riportandola in patria. Lontana dall'America dopo l'aiuto dato a Cap, in Russia si riunirà con la sua "ex-famiglia" per venire a capo di un mistero legato al Progetto Stanza Rossa e al suo passato. Tra Jason Bourne e The Kingsman, il nuovo cinecomic Marvel sembra vicino a The Winter Soldier e lontano dall'epica di Endgame. Nel cast anche Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz.

MAGGIO

THE GENTLEMAN (7 maggio)

Dopo la parentesi Disney con Aladdin, Guy Ritchie scegli di disintossicarsi in fretta dalla policy family friendly della Casa di Topolino tornando al suo genere preferito, il crime movie, quello british e di strada. Il suo The Gentleman racconta infatti dell'accordo-faida tra un ricco signore della droga inglese e una dinastia di miliardari dell'Oklahoma trapiantata nel Regno Unito. Nel cast solo grandi nomi come Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell e Hugh Grant.



LA DONNA ALLA FINESTRA (14 maggio)

Tra La finestra sul cortile di Hitchcock e La ragazza sul treno, il nuovo film di Joe Wright è un thriller psicologico dalla trama complessa e intrigante, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di A.J. Finn. Protagonista del racconto una donna interpretata da Amy Adams che a causa della sua agorafobia è costretta a stare in casa, dove assiste un giorno al presunto omicidio della vicina di casa.



FAST & FURIOUS 9 (21 maggio)

Nono e attesissimo capitolo della saga con protagonista il Dominic Toretto di Vin Diesel. Messi da parte Hobbs & Shaw, si torna al filone principale con la regia del bentrovato Justin Lin, assente dal frachise da Fast & Furious 6. La trama del film è ancora sconosciuta e non si ha alcun dettaglio in merito, ma sappiamo che coinvolgerà nuovamente anche la Cipher di Charlize Theron. Tra le new entry anche John Cena, praticamente sostituto di Dwayne "The Rock" Johnson in un ruolo attualmente avvolto nel mistero.



ARTEMIS FOWL (27 maggio)

Adattamento cinematografico targato Disney dell'omonimo e amato romanzo young adult di Eoin Colfer. A prendere in mano le redini della regia ci ha pensato lo shakespeariano Kenneth Branagh, forse perché ha visto nel film l'opportunità di lavorare nuovamente in grande con un blockbuster, e sembra che almeno visivamente il lavoro di adattamento non lasci assolutamente a desiderare.

Purtroppo già con Nelle pieghe del tempo ci siamo scottati, quindi non vogliamo esagerare in lodi preventive anche solo all'estetica, limitandoci a dire che Artemis Fowl si presenta come un prodotto d'intrattenimento leggero molto intrigante. Il fatto che sia stato rimandato di sette mesi dal suo slot originale, comunque, lascia molti dubbi.

GIUGNO

WONDER WOMAN 1984 (4 giugno)

Lontano dalle trincee della Prima Guerra Mondiale e slegato dal DCEU dopo il disastroso Justice League, il Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins vive di nostalgia e vibrazioni anni '80, in una storia che vede la nostra Diana di Themyscira affrontare due nuovi villain, per l'esattezza Cheetah (Kristen Wiig) e Max Lord (Pedro Pascal).

Ritorna anche lo Steve Trevor di Chris Pine, anche se bisogna ancora capire come. A sei mesi dall'uscita nelle sale, il film è tecnicamente già completato, fattore che potrebbe convincere la regista a optare per più cut e cambiamenti radicali in corso d'opera.

LUGLIO

FREE GUY (2 luglio)

Il ritorno alla action comedy cinematografica per Shawn Levy dopo tre anni di Stranger Things. Per il suo intrigante progetto tra Ready Player One e Tron sceglie di dirigere il sempre divertente Ryan Reynolds, che per l'occasione diventa un assistente bancario che scopre di essere in realtà un NPC di un brutale videogioco open world che rischia anche di essere chiuso. Nel cast del film troviamo Taika Waititi, Jodie Comer e Joe Keery.



TOP GUN: MAVERICK (16 luglio)

Attesissimo sequel del cult anni '80 diretto dal compianto Tony Scott. Vediamo il protagonista interpretato da Tom Cruise tornare alla prestigiosa scuola aeronautica "Top Gun" per insegnare alle nuove generazioni di piloti e badare soprattutto al cadetto Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), figlio del compianto amico Goose, morto nel primo capitolo. Per l'occasione, Tom Cruise ha pilotato dei veri caccia americani, "missione" per cui si è duramente addestrato. La maggior parte delle riprese delle dog fight sono infatti realmente avvenute in aria. Impressionante. Dirige il bravo Joseph Kosinski.



GHOSTBUSTERS: LEGACY (9 luglio)

Il tanto chiacchierato Ghostbusters 3 di Jason Reitman parla proprio di eredità e lo fa attraverso la famiglia del compianto Egon Spengler (Harold Ramis), composta da madre e due figli, maschio e femmina. Giunti nella fatiscente fattoria del nonno nella cittadina di Summerville, i nipoti di Egon cominciano a scoprire cose sul passato del nonno davvero interessanti, mentre una minacciosa entità si prepara a tornare in vita, forse legata a Gozer il Gozeriano. Nel cast Finn Wolfhard di Stranger Things, Paul Rudd e McKenna Grace.



MORBIUS (31 luglio)

Diretto da Daniel Espinosa e interpretato da Jared Leto, Morbius è l'adattamento cinematografico del villain vampiro di Spider-Man targato Sony Pictures, attualmente in post-produzione. La storia è quella dei fumetti: il biochimico Michael Morbius tenta di curare la sua rara malattia del sangue sfruttando delle ricerche sui pipistrelli vampiro, trasformandosi invece in uno di loro. Sul film si sa ancora ben poco, né sul look del protagonista né sul tono che avrà. Però Matt Smith vestirà i panni del villain Loxias Crown e Adria Arjona quelli di Martine Bancroft. Nel cast anche il grande Jared Harris in un ruolo ancora misterioso.

AGOSTO

MINIONS: THE RISE OF GRU (27 agosto)

Sequel del campione di incassi del 2015 e nuovo film del franchise di Cattivissimo Me, questo secondo capitolo delle strampalate (dis)avventure dei piccoli e gialli aiutanti di Gru racconterà la prima missione accanto a quello che diventerà poi il loro padrone e amico. Purtroppo le informazioni su Minions 2 latitano, al momento, e non c'è alcun tipo di materiale ad aiutarci a capire in che periodo di tempo sarà ambientato, forse gli anni '80. Sappiamo solo che Steve Carell presterà ancora una volta la sua voce a Gru.



JUNGLE CRUISE (12 agosto)

Il film che è valso a Jaume Collett-Serra la regia del prossimo Black Adam della DC. È infatti grazie a Jungle Cruise che il regista de L'uomo sul treno ha incontrato Dwayne "The Rock" Johnson, collaborandoci così bene da decidere di bissare l'esperienza anche in un cinecomic. Il film in questione è comunque un'avventura dall'anima alla Indiana Jones ma in salsa molto più mainstream come Pirati dei Caraibi, ispirato interamente dall'omonima attrazione dei parchi a tema. Le promesse sono quelle di un prodotto divertente e di grande intrattenimento, e nel caldo d'agosto tanto basta per essere soddisfatti, specie poi se in compagnia di The Rock ed Emily Blunt.

SETTEMBRE

SOUL (16 settembre)

Pete Docter ci ha portati all'interno della mente umana e delle emozioni del singolo nel bellissimo Inside Out, quindi non poteva che essere lui a scrivere e dirigere un trattato animato in stile Pixar sull'anima nell'atteso e intrigante Soul, che si riferisce allo spirito ma anche alla musica di genere. La storia è quella di un musicista (doppiato da Jamie Foxx) che ha perso la sua passione per la musica e che viene trasportato fuori dal suo corpo e costretto a trovare una via per tornarvici. Se c'è di mezzo Docter, di sicuro si parla di tanti sentimenti, un gusto virtuoso per l'estetica animata e un divertimento intelligente. Non vediamo davvero l'ora di saperne di più.



TENET (18 settembre)

Christopher Nolan, la manipolazione temporale e lo spy thriller: Tenet è tutto questo e forse anche di più. È il suo film più costoso e - per sua stessa ammissione - anche ambizioso, girato in sette Paesi differenti tra cui anche l'Italia e l'Estonia. Si parla di organizzazioni segrete, collasso dello spazio-tempo e del Quadrato Magico di Sator, uno degli enigmi archeologici più appassionati di sempre. Al centro una sola parola: Tenet, palindroma. Nel cast John David Washington e Robert Pattinson nei panni di due agenti segreti con una missione importante da portare a termine. Ovviamente è ancora tutto indecifrabile.



MONSTER HUNTER (4 settembre)

Adattamento cinematografico dell'omonima saga videoludica targata Capcom, il film diretto da Paul W.S. Anderson è ancora in fase di produzione. Protagonista della storia è la compagna Milla Jovovich nei panni di una soldatessa che viene improvvisamente catapultata in un mondo popolato da pericolose creature giganti e gilde di cacciatori. L'unica missione è sopravvivere insieme ai suoi compagni in un mondo ostile e brutale, divenendo una cacciatrice di mostri.



THE KING'S MAN (17 settembre)

Prequel della saga principale con protagonisti Taron Egerton e Colin Firth, questo The King's Man è sempre scritto e diretto da Matthew Vaughn ma ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, quando il club di sartoria e spionaggio privato doveva ancora essere fondato. Protagonista della storia sono Harris Dickinson e Ralph Fiennes, accompagnati da un cast di contorno eccezionale che vede anche la partecipazione di Matthew Goode, Charles Dance, Stanley Tucci e Daniel Bruhl. L'uscita è stata posticipata di sette mesi, da febbraio a settembre, dopo la fusione della Fox con la Disney, per eventuali riprese aggiuntive e tempi post-produttivi più dilatati. A curare il tutto ci sarà sempre Vaughn.

OTTOBRE

LAST NIGHT IN SOHO (8 ottobre)

Edgar Wright si dà al thriller/horror d'atmosfera con questo Last Night in Soho, raccontando la storia di una giovane appassionata di fashion design che riesce misteriosamente a viaggiare indietro fino al 1960, incontrando il suo idolo, un aspirante cantautore. La Londra del 1960 non è però come appare e il tempo sembra collassare su se stesso. Nel cast Anya Taylor-Joy e Matt Smith per uno dei film d'autore più attesi del 2020.



ASSASSINIO SUL NILO (9 ottobre)

Kenneth Branagh torna a dirigere e interpretare il sequel del riuscito Assasinio sull'Orient Express del 2017, trasponendo questa volta sul grande schermo Assassinio sul Nilo, altro romanzo giallo d'impianto estremamente corale, di grande atmosfera e tra i più amati e conosciuti del reportorio poirotiano di Agatha Christie. Nel cast Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie e Russell Brand.



HALLOWEEN KILLS (15 ottobre)

David Gordon Green firma il sequel di Halloween, secondo capitolo di una trilogia che si concluderà nel 2021. In questo secondo film ritroveremo Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode e Anthony Michael in quelli di Tommy Doyle. I dettagli sulla trama sono ancora misteriosi e l'uscita molto lontana, quindi bisognerà attendere almeno la primavera per dare una prima occhiata al sequel. Alla sceneggiatura tornerà anche Danny McBride.

NOVEMBRE

GLI ETERNI (3 novembre)

Secondo e ultimo film targato Marvel Studios del 2020, uno dei più ambiziosi e coraggiosi mai prodotti da Kevin Feige, tanto per una questione di rappresentanza quanto di budget e storia. Si torna indietro nel tempo di millenni, fino a Babilionia, per raccontare la storia della razza degli Eterni, creata dai Celestiali insieme ai Devianti e agli Umani. Il film dovrebbe coprire un lungo lasso temporale per arrivare fino ai nostri giorni, ma i dettagli specifici sulla trama sono ovviamente top secret. Protagonisti del film diretto dall'ottima Chloe Zhao sono Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Kit Harington e Salma Hayek.



GODZILLA VS. KONG (19 novembre)

L'attesissimo crossover del Monster Universe della Warner Bros di cui si sa ancora poco o nulla. La cosa certa è che vedremo il Predatore Alpha e Re dei Mostri affrontare in un mondo ormai sull'orlo del collasso e distrutto dal risveglio dei Titani il Re dei Primati, protettore di Skull Island, probabilmente culla della razza delle gigantesche creature. Alla regia Adam Wingard, anche se non sappiamo quanto sia l'effettivo controllo lasciatogli dopo il disastro al box office di Godzilla: King of the Monsters e il rinvio dell'uscita di diversi mesi.



RAYA AND THE LAST DRAGON (25 novembre)

Nuovo classico animato della Walt Disney Pictures che introdurrà la nuova principessa dopo Anna, Elsa e Vaiana. Sarà orientale e molto fantasioso e come suggerisce il titolo racconterà di questa guerriera di un'antica civiltà decisa a trovare l'ultimo drago esistente nel mondo immaginario di Lumandra. L'uscita specificata si riferisce al mercato americano, mentre quella italiana non è ancora pervenuta, anche se immaginiamo uscirà nel mese di dicembre. Siamo molto curiosi di saperne di più, trattandosi di un nuovo progetto completamente originale dello studio.

DICEMBRE

WEST SIDE STORY (18 dicembre)

Il ritorno di Steven Spielberg a due anni di distanza dal 2018, annata d'oro che ha visto l'uscita dei suoi The Post e Ready Player One. Cercando di omaggiare uno dei musical più amati e cantati della storia del genere, il grande autore americano dà una sua visione cinematografica della storia di Arthur Laurents con testi di Stephen Sondheim e colonna sonora di Leonard Bernstein. Come l'originale del 1957, la nuova versione filmica esplora l'amore perduto e le differenze sociali ed etniche attraverso due gang di teenager di New York. Nel cast Ansel Elgort, Rita Moreno, Corey Stoll e Maddie Ziegler.



DUNE (18 dicembre)

Sicuramente tra i blockbuster più attesi e anticipati del prossimo anno, il nuovo adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert diretto dal prodigioso Denis Villeneuve deve fare i conti con la vecchia trasposizione di David Lynch, ormai cult. Certo l'occhio e la conoscenza del regista canadese sono assolutamente encomiabili e adatti a questo tipo di fantasy, epico, eroico, lisergico, davvero seminale. Protagonisti della storia saranno l'enfant prodige Timothee Chalamet, Rebecca Feguson, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem e Josh Brolin, senza contare tutto il restante cast all-star messo insieme da Villeneuve e dalla Warner Bros. In assenza di Star Wars, Dune sarà il kolossal fantascientifico da non farsi scappare durante le festività natalizie. Non a caso lo studio ha scelto di posticipare l'uscita a dicembre.



UNCHARTED - IL FILM (18 dicembre)

Il 2020 si concluderà anche con l'uscita del tanto travagliato e atteso adattamento cinematografico della saga videoludica targata Naughty Dog. Nessuna diretta trasposizione, comunque, perché il live-action guidato da Travis Knight vedrà un Nathan Drake più giovane di quello giocato nei quattro capitoli per Playstation, appena adolescente, durante il primo incontro con l'amico Victor Sullivan, nella prima avventura insieme mai raccontata. Nei panni del giovane Nate troveremo Tom Holland, mentre Sully sarà interpretato da Mark Wahlberg. Le riprese dovrebbero cominciare il prossimo gennaio, ma per un first look bisognerà attendere quasi certamente l'estate.