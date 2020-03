Da Batman a Jurassic World 3, il Coronavirus ferma Hollywood

La Pandemia di Coronavirus sta mettendo in ginocchio l'economia globale. I mercati sono in continua caduta, il PIL nazionale va a picco, anticipando un'eventuale recessione, e anche le grandi aziende come la Disney devono fare necessariamente i conti con delle perdite importanti. Mai quanto le vite umane che le misure drastiche prese più o meno a livello mondiale stanno contribuendo a salvare, ma in termini di cifre si parla per la Casa di Topolino di 350.000 dollari al giorno, un'emorragia che ha infatti indotto più di un'analista a pensare a una possibile acquisizione della società da parte di Apple, le cui probabilità restano al momento circoscritte nella pura speculazione di mercato.



Questa crisi innescatasi a catena all'interno del settore cinematografico non riguarda ovviamente solo la Disney, perché contempla anche la presenza di Universal, Warner Bros, Amazon e Netflix, costrette da più fronti - esterni e interni - a rimandare le uscite di alcuni loro titoli di media/grande rilevanza, a congelare le produzioni già attive di film molto attesi o a posticiparne l'inizio della lavorazione. E se il rinvio di una data d'uscita rappresenta di per sé un'epistassi finanziaria facilmente risolvibile, discorso diverso è per il fermo obbligato dello sviluppo di un lungometraggio ad alto budget, significando una perdita costante di denaro irrecuperabile e un aumento necessario dell'investimento. E non si sta parlando di un solo film (o serie televisive) ma di molti, moltissimi progetti. Scopriamo insieme quali.



Universal, Paramount e Netflix

Per i cinefili e i produttori, i critici e in generale il settore di riferimento, non sarà un anno facile. È ancora molto presto per sbilanciarsi sulla fine delle misure d'isolamento e su di un ritorno anche marginale alla normalità, il che significa agli assembramenti di persone, alle cene in compagnia, agli eventi e alle sale cinematografiche. La cosa ormai certa sono i ritardi e i posticipi che si stanno accumulando di giorno in giorno, da un'azienda all'altra.

Netflix ha annunciato il blocco totale delle produzioni americane e canadesi a tempo indeterminato, ampliando il raggio d'azione a livello mondiale e frenando anche le riprese del gigantesco Red Notice con Dwayne "The Rock" Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Si parla del film più costoso finora mai prodotto dal colosso dello streaming per cui sono anche saltate le riprese in Italia, in un cambio location in corsa, che è più o meno quanto successo con Mission: Impossibile 7 di Cristopher McQuarrie e con Tom Cruise, che non tornerà più nel Bel Paese per girare tra Roma e Venezia (ricostruiranno gli ambienti in teatri di posa). Se pensiamo comunque che Il Signore degli Anelli di Amazon Prime Video (la serie più costosa mai finanziata nella storia del piccolo schermo/streaming) è al momento il titolo congelato con il budget più alto - 1 miliardo di dollari -, Netflix non si trova di certo nella situazione più spiacevole.



Lato Universal, lo studio ha fermato le riprese di Jurassic World: Dominion, terzo capitolo del franchise diretto da Colin Trevorrow, accompagnando lo shotdown della produzione a quello di Samaritan, superhero movie diretto da Julius Avery e con protagonista Sylvester Stallone. Dopo il blocco della porzione di shooting a Venezia e visto il dilagare pandemico del Coronavirus, la Paramount ha infine deciso di fermare completamente la produzione di Mission: Impossibile 7 e 8, che dovrebbe comunque riprendere nelle prossime settimane solo nel Regno Unito.



Disney e Warner Bros

Come dicevamo, a pagare lo scotto più grande sono al momento i due studios con più produzioni all'attivo tra quelle mainstream e più attese. Iniziando dalla Disney, dove sono compresi anche i film 20th Century Studios e Searchlight Studios, si può subito partire con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, nuovo cinecomic Marvel Cinematic Universe diretto da Destin Daniel Cretton. La società aveva optato per una chiusura in attesa del responso del tampone fatto al regista, risultato poi negativo, ma data la situazione il congelamento dovrebbe perdurare ancora qualche giorno, in attesa di una contrazione del numero di contagi in Australia e di una risposta efficace delle misura d'isolamento e prevenzione. Si aggiungono a Shang-Chi gli importanti The Last Duel di Ridley Scott con Ben Affleck e Matt Damon, il Nightmare Alley di Guillermo Del Toro e le riprese di tutti i sequel di Avatar di James Cameron, anche se continueranno i lavori agli effetti speciali alla Weta Digital.

Passando infine in casa Warner Bros, la strategia della compagnia è cambiata nel corso di pochi giorni. In un primo momento, forse guardando al solo dilagare dell'epidemia in Europa, la società aveva deciso di non fermare le produzioni dei suoi film, scelta modificata repentinamente dopo l'annuncio della Pandemia da parte del OMS e del blocco delle riprese adottato dai diretti competitor.



È così che la Warner ha fermato per due settimane (con possibilità di ulteriore posticipo) la produzione dell'attesissimo The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, di Matrix 4 con Keanu Reeves (a San Francisco) e del biopic su Elvis Presley di Baz Luhrmann, in quest'ultimo caso dopo che uno dei suoi protagonisti, Tom Hanks, è risultato positivo al Coronavirus insieme alla moglie Rita Wilson, entrambi impegnati sul set del film.

Ha infine optato per una chiusura del King Richard con Will Smith e per un posticipo al momento indefinito dell'inizio della produzione di Animali Fantastici 3, che avrebbe dovuto cominciare tra pochi giorni in Inghilterra. E ultimo ma non ultimo a soccombere alla Pandemia, forse il più maledetto di tutti, è l'adattamento cinematografico di Uncharted con Tom Holland, che dopo anni di sviluppo, di abbandoni e rinvii era finalmente pronto per essere girato, opzione che Sony ha però deciso di rimandare ulteriormente per evitare contagi. Posticipo più, posticipo meno.