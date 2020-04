La Marvel a caccia di registi indie: da Alan Yang ad Adil & Billal

La fucina Marvel Studios è inarrestabile. Non c'è Pandemia che tenga contro la forze delle idee di Kevin Feige e consociati, che infatti guardano a un futuro più radioso e posticipano i loro film di qualche mese, lasciando slitarre l'intero listino titoli pur mantenendolo intonso. I cinecomic del Marvel Cinematic Universe approderanno tutti in sala, a partire da Black Widow, ma con le produzioni ferme a causa del lockdown i creativi ed esecutivi dello studio si ritrovano al momento in una fase di apparente riposo. In verità era molto il lavoro da portare avanti prima che scoppiasse la Pandemia di Coronavirus, e tra le tante altre cose c'era (com'è sempre stato) la progettazione della Fase 4 e anche oltre, stando alle ultimissime novità legate a incontri e discussioni con alcuni registi televisivi o del cinema indipendente.



Incetta autoriale

Dopo i primi quattro anni di assestamento, praticamente fino ad Avengers, la lungimiranza di Kevin Feige ha voluto abbandonare la ricerca di nomi forti e ormai collaudati del cinema di genere per passare alle scommesse vere e proprie. Già con Joss Whedon nel 2012, comunque, dato che il creatore di Buffy e Firefly aveva debuttato al cinema sei anni prima solo con Serenity, fra l'altro lungometraggio legato alla seconda delle serie citate. Il fatto è che Whedon era già un piccolo autore cult in fase d'affermazione, che ha poi trovato proprio con il primo crossover Marvel.

Rodata allora l'idea di partire dalla visione di un autore anziché dalla necessità di rispettare il canone specifico di storie e personaggi a fumetti, gli Studios sono passati alla parte successiva d'espansione creativa: circondarsi di registi visionari e con schemi e ispirazioni validi e concreti. E da qui sono arrivati James Gunn con i suoi Guardiani della Galassia, Taika Waititi con Thor Ragnarok, Jon Watts con gli Spider-Man, Peyton Reed e gli ultimi Chloe Zhao con gli Eterni e Destin Daniel Cretton con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Non c'è un solo cineasta tra questi citati che prima di debuttare nel Marvel Cinematic Universe fosse conosciuto e stimato dal grande pubblico internazionale o che avesse diretto grandi franchise.



L'etichetta Marvel ha cambiato letteralmente le loro vite e la percezione degli spettatori rispetto alle loro opere, e di questo vanno ringraziati proprio Feige e Victoria Alonso, che hanno instaurato un modello produttivo rispettoso non solo della libertà creativa dei nomi che gravitano attorno al nucleo della Casa delle Meraviglie, ma anche profondamente meritocratico, che parte dalla qualità di un pensiero, dal valore di un concept.

Ed è uno schema che funziona talmente bene, riuscendo anche ad accogliere minoranze poco rappresentate, che infatti il futuro dei Marvel Studios è tutto qui, come poi notiamo anche da alcuni recenti (si parla di gennaio e febbraio) incontri con alcuni piccoli e medi autori. Tra questi, i nomi che spiccano sugli altri e che hanno rivelato di aver incontrato i dirigenti dello studio sono Adil & Bilal, registi del riuscito Bad Boys for Life, e Alan Yang, co-creatore e regista di Master of None di Netflix e creatore unico di Forever per Amazon Prime Video (purtroppo cancellata).



Entrambi hanno affermato di aver discusso qualche idea con gli Studios, che hanno soprattutto chiesto "quali fossero le storie che avrebbero amato raccontare". Un po' una domanda base per capire le tendenze, le aspirazioni e le esigenze narrative di un autore, probabilmente. Detto questo, nessuno ha rivelato i titoli dei presunti film discussi.

Da queste parti, guardando le opere di Adil & Billal e di Yang, sospettiamo che i primi siano in qualche modo papabili per un cinecomic dinamico ed esplosivo, sicuramente non qualcosa di delicato come X-Men o I Fantastici 4. Hanno comunque lavorato bene con un buddy cop movie, il che significa che potrebbero impiantare questa loro capacità acquisita nel MCU in qualche progetto un po' più marcato in termini di genere e violenza come potrebbe essere il Blade con Mahershala Ali, ma forse qualcosina in televisione pure con Moon Knight per Disney+.

Guardando invece alle capacità creative, registiche e di scrittura autoriale di Yang, che è stato anche nella writers room di The Good Place, la speranza è che gli venga affidato Captain Marvel 2, appena annunciato dalla compagnia e guarda caso sprovvisto di registi, visto che Anna Boden e Ryan Fleck non torneranno per un bis come successo per gli altri. Anche per Yang non sarebbe male un Mrs. Marvel per Disney+, rientrando perfettamente nelle sue corde, che amano la complessità narrativa solo se legata a doppio filo a un delicato e quasi nostalgico sollievo comico. Voi cosa ne pensate? La sezione commenti è pronta a ospitare le vostre opinioni. Sbizzarritevi!