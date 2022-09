D23, tutti gli annunci Marvel e Lucasfilm: c'è anche Indiana Jones 5!

Il Disney D23 si è ormai concluso: i tre panel principali, ovvero quelli dedicati ai videogiochi su licenza, ai film d'animazione Disney e Pixar ed alle saghe di Avatar, Star Wars e del Marvel Cinematic Universe sono terminati, con un enorme numero di annunci da riassumere e analizzare. Dopo aver pubblicato il nostro "recap" sugli annunci dei Walt Disney Animation Studios e di Pixar al D23, è ora giunto il momento di tirare le fila anche della conferenza dedicati ai nuovi cinecomics della Casa delle Idee ed all'espansione del mondo di Guerre Stellari. Come previsto, si è trattato di un evento denso di novità di peso: dal cast di Thunderbolts alla trama di Captain America New World Order, dal primo trailer di The Mandalorian 3 alle nuove immagini della serie su Ahsoka Tano, ecco tutte le novità Marvel e LucasArts del D23.



Nel Marvel Cinematic Universe arrivano i lupi mannari

Il Marvel Cinematic Universe è stato il protagonista indiscusso dell'ultimo panel del D23: gli annunci sono stati tantissimi e, cosa più unica che rara, ci sono state delle novità inattese, relative in particolar modo al nuovo film su Captain America.

Ma andiamo con ordine e partiamo con la presentazione dello speciale di halloween su Werewolf By Night, in uscita su Disney+ il prossimo 7 ottobre: il film, come già sappiamo da tempo, sarà diretto da Michael Giacchino e avrà per protagonisti Gael Garcia Bernal (Jack Russell - Licantropus) e Laura Donnelly (Elsa Bloodstone). La particolarità del film è senza dubbio che esso trae ispirazione dagli horror degli anni '20 e '30, come potete osservare anche dal trailer di annuncio della pellicola, reperibile sul canale YouTube dei Marvel Studios. Non è invece ancora chiaro se il film sarà completamente in bianco e nero, come il trailer lascia intendere, mentre sappiamo per certo che l'Uomo-Cosa apparirà nel film, dal momento che il video di annuncio lo mostra rapidamente in un fotogramma.



Il 9 novembre uscirà invece Black Panther Wakanda Forever. Sul palco del D23 è salito il regista Ryan Coogler, che ha mostrato una nuova clip del film ed ha spiegato che la pellicola è ancora in post-produzione: giusto qualche giorno fa era trapelata la notizia che fossero in corso delle riprese aggiuntive di Black Panther 2, che però non influiranno sull'uscita al cinema del film. Il breve trailer mostrato a porte chiuse al D23, comunque, mostra la regina Ramonda alle Nazioni Unite, l'esercito di Namor e una sequenza d'azione che ha per protagoniste le Dora Milaje.

Secondo il cast, la trama vedrà il Wakanda vedersela con tutto il resto del mondo e con diverse figure ancora sconosciute che cercheranno di approfittare della morte di T'Challa per impadronirsi delle risorse di vibrano del Paese. Strettamente collegato a Black Panther 2 è poi Ironheart, di cui è stato mostrato un nuovo logo e che avrà per produttore esecutivo lo stesso Ryan Coogler. Sul palco del D23, poi, è stato confermato che Anthony Ramos sarà Hood in Ironheart, mentre ancora non si sa nulla dei contenuti del breve teaser della serie diffuso nel corso della conferenza. È inoltre stato svelato che la produzione avrà come tema principale lo "scontro tra tecnologia e magia".



Nuovo trailer anche per Ant-Man and the Wasp Quantumania, che uscirà il 15 febbraio 2023 in Italia.

Il filmato ci dà la conferma che Kang sarà il villain principale della pellicola, mentre dalle descrizioni che sono trapelate in rete scopriamo che il Conquistatore ha rapito Cassie Lang, usandola come "incentivo" per convincere Ant-Man a compiere una rapina per lui nel Regno Quantico. Inoltre, il teaser conferma che Kang avrà già ucciso alcuni Avengers in giro per il multiverso prima di incontrare Scott Lang e che Ant-Man 3 si collegherà direttamente ad Avengers: The Kang Dynasty. Nello stesso frangente, poi, è stato mostrato un trailer della seconda stagione di Loki, che mostra di nuovo Kang insieme ad un agente della TVA, interpretato da Ke Huy Quan. Anche in questo caso, è certo che Loki 2 si collegherà alla saga del Multiverso, di cui sarà probabilmente una delle produzioni principali in termini di lore.



Secret Wars, Captain America e il cast dei Thunderbolts

Rimaniamo sempre nel Marvel Cinematic Universe, perché Disney ha rilasciato a sorpresa un trailer di Secret Invasion, che uscirà su Disney+ nella primavera del 2023.

Nel filmato, reperibile sui canali ufficiali di Marvel, ci viene offerto uno sguardo al Nick Fury di Samuel L. Jackson, alla Maria Hill di Cobie Smulders ed al Talos di Ben Mendelsohn, insieme al debutto nell'MCU di Emilia Clarke (Game of Thrones), di Kinglsey Ben-Adir e di Olivia Colman. Come già sappiamo da tempo, Secret Wars parlerà dell'infiltrazione degli Skrull sulla Terra, in quella che si prospetta essere un'"incursione" Marvel nel mondo delle spy-story. Presente sia sul palco del D23 che nel trailer di Secret Invasion anche Don Cheadle, che ha confermato che riprenderà il ruolo di War Machine anche in Armor Wars che ha cambiato logo e che arriverà nel 2024: durante il panel, comunque, è stato confermato che la serie sarà composta da sei episodi in totale.



Spostandoci sul livello "street" del MCU, sono state rivelate nuove informazioni su Daredevil Born Again, tramite un simpatico siparietto che ha visto protagonisti Vincent D'Onofrio e Charlie Cox, i due attori principali della produzione, che interpreteranno rispettivamente Kingpin e Daredevil. In questo caso, è certo che la serie sarà composta dalla bellezza di 18 episodi e che le riprese inizieranno nel 2023, in vista di un'uscita nel corso del 2024.

Accanto a Daredevil, poi, è stato svelato che le riprese di Echo sono terminate e che la serie farà il suo debutto su Disney+ tra un anno circa, nell'estate del 2023. Anche per Echo è stato diffuso un trailer, che ci mostra un particolare decisamente interessante: Kingpin sarà infatti bendato sugli occhi, il che sembra suggerire che sia stato reso cieco (esattamente come Daredevil) dai proiettili sparati da Maya Lopez al termine di Hawkeye. Sfortunatamente, però, a differenza del trailer di Secret Invasion, il teaser di Echo non è disponibile online. Secondo chi ha potuto vedere il video, però, la serie sembra raccogliere l'eredità delle produzioni Netflix legate alle licenze Marvel, distanziandosi invece dal resto dei prodotti della Casa delle Idee per Disney+.



Passando alle pellicole in arrivo più in là nel tempo, poi, Marvel si è sbottonata su Captain America New World Order: anzitutto, il logo del nuovo film di Captain America è stato mostrato in una versione in alta definizione, dopo i leak degli scorsi giorni; in secondo luogo, è stata annunciata buona parte del cast della produzione.

Tra le conferme abbiamo Shira Haas, che interpreterà la supereroina di origini israeliane Sabra, Danny Ramirez che interpreterà il nuovo Falcon, dopo essere rapidamente comparso nella serie Disney+ Falcon and the Winter Soldier, Carl Lumbly, che riprenderà i panni di Isaiah Bradley (anch'esso già apparso nella serie TV dedicata al Falcon di Anthony Mackie) e - con un casting decisamente a sorpresa - Tim Blake Nelson, che interpreterà Il Capo (Samuel Sterns), riprendendo una parte rimasta nell'ombra dall'Incredibile Hulk del 2008. Non solo: è stato infatti annunciato che Il Capo sarà il villain principale della pellicola. Presentata anche la composizione del team dei Thunderbolts, che sarà formato da Sebastian Stan (Soldato d'Inverno), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian), Wyatt Russell (US Agent), Olga Kurylenko (Taskmaster), Hannah John-Kamen (Ghost) e Julia Louis Dreyfus (Valentina Allegra De Fontaine): pare dunque certo che il Barone Zemo non farà parte del supergruppo, almeno nella sua formazione iniziale.



Infine, tra le news che potrebbero (non) fare la felicità dei fan abbiamo l'ufficializzazione di Matt Shakman come regista dei Fantastici Quattro, mentre lo stesso Kevin Feige ha spiegato che gli attori dei Fantastici Quattro saranno svelati prossimamente.

Altra notizia piuttosto interessante riguarda invece The Marvels, di cui non abbiamo ricevuto trailer o immagini ma sul quale i Marvel Studios si sono lasciati andare ad una rivelazione relativa alla trama: a quanto pare, infatti, Carol Danvers, Monica Rambeau e Ms. Marvel possono scambiarsi di posto nell'universo usando i loro poteri, poiché questi ultimi sono in qualche modo collegati tra loro. Considerato che Kamala Khan è la prima mutante del MCU, la notizia potrebbe rappresentare un vero e proprio scossone in termini di "lore" dell'Universo Cinematografico Marvel. Ad ogni modo, il grosso della trama del film vedrà Captain Marvel e Ms. Marvel capire come interagire tra loro senza scambiarsi di posto nell'universo, mentre è stato confermato il casting in cui tutti speravamo: l'adorabile Flerken Goose, infatti, avrà un ruolo nel film.



Da Indiana Jones alla Galassia Lontana Lontana

Prima di addentrarci nella Galassia Lontana Lontana, è bene soffermarci su una serie di altri annunci Disney del panel legati alle IP "terze" dell'azienda. Partiamo con il botto con un trailer esclusivo del D23 per Indiana Jones 5, che però ha un sapore decisamente agrodolce: benché nessuna informazione sui contenuti sia per ora trapelata in rete, Harrison Ford ha rivelato che si tratterà dell'ultimo film in cui indosserà l'iconico cappello di Indy. James Mangold, regista della pellicola, ha invece spiegato che sia George Lucas che Steven Spielberg sono stati coinvolti nella realizzazione del progetto. Prima dell'inizio del panel, invece, sono stati mostrati alcuni concept art e costumi di Indiana Jones 5.

Durante la conferenza, poi, è stato mostrato il primo trailer di Willow, serie TV sequel del film cult del 1988. Prodotto da Lucasfilm, lo show avrà per protagonisti Christian Slater, Joanne Whalley, Ellie Bamber, Ruby Cruz ed Erin Kellyman. Infine, sul palco del D23 è salito anche James Cameron, che ha condiviso una nuovo foto di Avatar la via dell'acqua, in uscita in Italia il 14 dicembre, e che ha spiegato che le riprese di Avatar 4 sono ufficialmente iniziate. Per chi si stesse chiedendo dove sia finito Avatar 3: la produzione della pellicola è terminata a novembre 2020, e ora il film si trova nella (lunghissima ed estenuante) fase di post-produzione e montaggio.



Per concludere, è arrivato il turno di Star Wars: il piatto forte della presentazione, ovviamente, è stato il trailer di The Mandalorian 3, ma nel corso del panel c'è stato anche tanto spazio per la serie Disney+ Andor.

Andor ha ricevuto un trailer finale in vista dell'uscita sulla piattaforma di streaming della casa di Topolino, che avverrà il 21 settembre: Kathleen Kennedy ha definito la serie una "spy-story da 24 episodi", mentre Diego Luna, che interpreta Cassian Andor, l'ha descritta come "un grande film di dodici ore". A qualche settimana dall'uscita delle prime puntate di Andor, il 26 ottobre, debutterà su Disney+ Tales of the Jedi, una nuova serie animata sul mondo di Star Wars, di cui è anche stato diffuso un trailer su YouTube. Lo show sarà composto da sei episodi: tre dedicati ad Ahsoka Tano, con particolare attenzione al tempo trascorso con Anakin Skywalker durante la Guerra dei Cloni, e tre incentrati sul Conte Dooku, che approfondiranno la sua vita da Jedi prima del passaggio al lato Oscuro.



Altro grande annuncio del D23, sempre lato Star Wars, sono le prime foto della serie su Ahsoka Tano, che mostrano sia la protagonista (interpretata da Rosario Dawson) che la Sabina Wren di Natasha Liu Bordizzo, già apparsa nella serie animata Star Wars Rebels.

Jon Favreau, che dirigerà la serie, ha spiegato che è stato il successo del personaggio di Ahsoka Tano in The Mandalorian a convincere Disney a darle uno spin-off tutto suo. Proseguiamo poi con l'annuncio di Star Wars: Skeleton Crew, altra serie Disney+ ideata da Jon Favreau insieme a Jon Watts: lo stesso Watts ha confermato che la produzione sarà ambientata durante la Nuova Repubblica e vedrà per protagonisti un gruppo di ragazzini dispersi nell'universo di Star Wars. Tra i personaggi ricorrenti della produzione troveremo anche Jude Law, di cui è stata diffusa una prima immagine. Infine, Disney ha rivelato anche la data d'uscita di The Bad Batch 2, serie animata molto amata dai fan e che debutterà su Disney+ il 14 gennaio 2023: sfortunatamente, però, l'azienda non ha condiviso altre novità sul cartoon.