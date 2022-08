Crimes of the Future: 5 film se amate la pellicola di David Cronenberg

Ci sono autori, nella storia della settima arte, il cui nome difficilmente sarà dimenticato. Che sia per ricordare un capolavoro del passato o per discutere dell'ultima opera realizzata, il nome di David Cronenberg sarà sempre tra i più citati. Artefice di titoli leggendari, capace di ri-creare un genere e dare dignità al body horror e allo stesso tempo di "piegarsi" a produzioni lontane dalla sua poetica ma infarcendole di elementi a lui cari (si veda, fra tutti, La promessa dell'assassino), il regista canadese torna nel 2022 con Crimes of the future, solo omonimo del lungometraggio del 1970, già segnalato tra le migliori uscite al cinema di agosto 2022.



Presentato al Festival di Cannes, il progetto che vede tra protagonisti Viggo Mortensen, Lea Seydoux e Kristen Stewart è quasi una summa del lavoro di una vita: tutti i temi ricorrenti trovano qui una nuova espressione e ciò che traspare è una consapevolezza della propria arte che raramente si è vista nel cinema recente. Dopo avervi parlato dell'ultima fatica del figlio Brandon (qui la recensione di Possessor), per accompagnare la visione di Crimes of the future riscopriamo alcuni lungometraggi del regista di A History of Violence e Cosmopolis. Prima di cominciare, però, vi invitiamo a leggere la recensione di Crimes of the Future.



Videodrome

Uno dei più importanti, se non il più importante e iconico della carriera dell'autore, con un ottimo James Woods e definito da Andy Warhol "l'Arancia Meccanica degli anni Ottanta". Videodrome è un classico senza tempo, intramontabile, che a distanza di quasi quattro decenni continua ad affascinare, sedurre e disturbare come nel 1983, anno della sua uscita. Ricco di straordinarie e indimenticabili idee visive (una VHS inserita nell'addome, per citarne una), il film è il primo vero e grande Cronenberg teorico, spiazzante ma coinvolgente e appassionante, legandosi ad una serie di considerazioni di notevole spessore.

A differenza delle precedenti opere, qui il discorso del regista trova nuove soluzioni grazie all'apporto della tecnologia, del nuovo pronto a prendere il posto del vecchio, modificandolo e portandolo ad un'evoluzione sia fisica che mentale - che nel corso degli anni diventerà il fondamento dei suoi successi. Videodrome è quasi la cupa versione della celebre citazione di Marshall McLuhan "the medium is the message": una spettrale e allucinata parabola sul consumo dei media e un lucido discorso allucinatorio che sembra provenire dal futuro e anticipare le criticità di una cultura digitale che ha sviluppato una nuova carne.



eXistenZ

Uscito, casualmente, lo stesso anno di Matrix, il lungometraggio con protagonisti Jennifer Jason Leight e Jude Law è un folle viaggio nella realtà virtuale. eXistenZ, per certi versi, ricorda molto più un videogioco e ciò non può che essere un bene: avvincente e imprevedibile, ha al suo interno molti degli elementi della poetica del suo autore ma non rinuncia all'azione, ad un tocco cyberpunk e al thriller, divertendosi e divertendo. Il cineasta canadese si prende gioco non solo della cultura videoludica ma anche del cinema stesso e della percezione, creando aspettative e poi mettendo in scena tutt'altro, contorcendo la trama con grottesche trovate che rendono questo titolo uno dei più complessi e densi della sua filmografia.

Anche qui la mente ma soprattutto il corpo (le console immaginate come pulsanti e carnose vesciche con strani cordoni ombelicali o le aperture create nella colonna vertebrale restano visioni indimenticabili) sono al centro del gioco tanto straniante quanto stimolante per lo spettatore, che ragiona sulla modificazione fisica attraverso la tecnologia che diventa così estensione del corpo stesso. "Una fusione tra fantasia e realtà, tra mentale e organico: alla fine è il gioco che diventa carne": bastano queste parole del suo autore per descriverlo al meglio.



Inseparabili

Uno dei tanti pregi di Dead Ringers (questo il titolo originale di Inseparabili, del 1988), opera meno fortunata tra quelle presentate in questo articolo ma di assoluto valore, è la straordinaria - e forse troppo poco citata - doppia performance di un Jeremy Irons in stato di grazia, vera anima del progetto. La tragica, ossessiva e folle vita di due gemelli identici, tra droghe e amanti, fu l'occasione per far vedere quanto potesse realizzare grandi opere al di fuori del body-horror degli esordi, avendo a che fare con un thriller più "realistico" e umano, trattando il sempreverde tema del doppio e della paranoia ma non rinunciando però all'interesse per il corpo, per la sessualità e ad alcuni inquietanti e ipnotici momenti, resi tali da una glaciale e angosciante fotografia di Peter Suschitzky.

Così come il nuovo Crimes of the future, anche qui la chirurgia e le mutazioni vengono inquadrate come atti performativi e artistici, feticizzando l'anomalia e richiamando ciò che vedremo decenni dopo (viene citata, ad esempio, un concorso di bellezza per organi interni ripreso nel film in uscita il 24 agosto). In attesa di notizie sulla presunta trasposizione televisiva, sembra sia l'occasione adatta per riscoprire una gemma un po' più nascosta come Dead Ringers.



Crash

Per molti il progetto più controverso del regista ma certamente uno dei punti più alti della sua carriera e di tutto il cinema di fine secolo. Tratto - miracolosamente - dall'apparentemente inadattabile omonimo romanzo di J. G. Ballard del 1973, Crash è l'esempio perfetto da porre accanto al termine conturbante: eccitante e provocante, spesso seducente, pur lasciando un senso di inquietudine e repulsione che, paradossalmente, risveglia pulsioni sopite. Divisivo come pochi (a Cannes fu fischiato ma ricevette comunque il Premio Speciale della Giuria), il titolo del 1996 mette parzialmente da parte la fantascienza e le mostruosità prostetiche per concentrarsi su quello che forse è il tema più caro a Cronenberg: il cambiamento e i traumi causa ed effetto di quella mutazione.

Il fascino per la tecnologia - qui simboleggiata dall'automobile - e per una sessualità deformata e deformante, esplodono nell'opera con James Spalder e Holly Hunter, fino a travolgere lo spettatore. Energia erotica, incidenti e nuove tecnologie per rimodellare la carne si fondono e creano un mix travolgente, in un capolavoro memorabile. E quello specifico piacere che si vede in Crimes of the future ("la chirurgia è il nuovo sesso", verrà detto ad un certo punto) non può che far saltare alla mente tutto ciò.



La mosca



Remake de, diretto nel 1958 daè uno degli apici della fantascienza degli anni Ottanta, capace di far propri i cardini del genere per poi tradurli in un horror maturo. Viene spostata l'attenzione da quella che, originariamente, era una storia di mostri ad unae sull'arroganza scientifica. Una vicenda terribilmente inquietante ma parallelamente così profonda e malinconica, sulla vita e sulla morte nonché sull'identità umana, sul contagio e la contaminazione, che diventa sempre più macabra ed estrema durante la visione.

Jeff Goldblum, nei panni del protagonista Seth Brundle, fa il resto: anche grazie ad un trucco da Oscar, l'attore di Jurassic Park si supera, in una delle sue interpretazioni più intense e convincenti, aiutato anche dall'ottima performance di Geena Davis. I due, che ai tempi erano una coppia anche fuori dal set, regalano una storia d'amore difficile da scordare, condita da una tensione sessuale immancabile nel lavoro del cineasta. Uno dei remake più importanti di tutti i tempi e il film che rese David Cronenberg mainstream (nell'accezione migliore del termine), diventando uno dei suoi più grandi successi commerciali.