Quanto costa oggi andare al cinema con regolarità? Ne vale la pena?

L'esperienza nella sala cinematografica è qualcosa di irripetibile che va oltre il mero consumare avidamente qualcosa, abbracciando una serie di sensazioni, tutte soggettive e proprie dello spettatore sul posto, capaci di trasformare la proiezione di una pellicola in un'esperienza completa, in grado di coinvolgere più di un senso, e ispirando un'emotività che resta impressa nell'immaginario collettivo. Per questa ragione, e per molte altre, le persone tendono ad andare al cinema; proprio perché nel corso dei secoli le sale cinematografiche hanno assunto un significato e un impatto strettamente connessi alla sensibilità sia comune e popolare, che intellettuale. Sono passate dall'essere un momento di svago personale a diventare dei veri e propri luoghi di ritrovo, in cui la creatività sul grande schermo può plasmarsi in un ponte verso altri mondi, capace di dialogare con gli spettatori seduti sulle poltrone e di trasportarli altrove per un periodo di tempo limitato.



Tuttavia, recentemente il rapporto del grande pubblico con il cinema ha subito forti cambiamenti e riconsiderazioni, sia in termini di impegno che di desiderio di sperimentare nuove pellicole in sala. Complice sia una precedente e ancora avvertita pandemia globale, sia l'avvento dei servizi di streaming che cercano di farci consumare ininterrottamente i loro prodotti in catalogo senza uscire di casa (recuperate il nostro approfondimento sui troppi costi legati ai portali di streaming), la sala cinematografica è diventata gradualmente qualcos'altro, venendo percepita come luogo che merita di essere frequentato solo in occasione di quegli "eventi speciali" in grado di influenzare l'opinione comune, sia all'interno che all'esterno dei social network.



Partendo da premesse del genere, abbiamo cominciato a riflettere sul significato che il semplice "andare al cinema" ha assunto in questi ultimi tempi, sull'impegno che richiederebbe frequentare le sale spesso, anche dal punto di vista economico, e sull'evoluzione della percezione che il cosiddetto cinema ha avuto e sta avendo al giorno d'oggi, anche dal punto di vista socio-consumistico. In sostanza, come viviamo il cinema al giorno d'oggi? Cosa rappresenta per noi? Perché ci sentiamo attratti a frequentarlo?



Blockbuster, costose produzioni e tanto rumore

Il cinema sta davvero morendo? E progetti come i cinecomic rovinano il cinema? Probabilmente non esiste una risposta definitiva per domande del genere, anche se i dati dell'ultima stagione, la 2022/2023, hanno evidenziato alcuni elementi molto interessanti in termini di numeri e di attenzione da parte del grande pubblico.

Dopo il lockdown e la pandemia, molti temevano la chiusura delle sale cinematografiche e le restrizioni che stavano influenzando la produzione di film e serie TV, prospettando scenari piuttosto negativi. Eppure gli ultimi due anni hanno chiaramente dimostrato che il pubblico è ancora estremamente interessato a frequentare la sala cinematografica, sebbene i dati mostrino che l'interesse prevalente è rivolto specialmente verso i cosiddetti "blockbuster," i franchise, i seguiti appartenenti a grandi e famose saghe e i film caratterizzati da grandi nomi e solide basi finanziarie. Per quanto riguarda il pubblico italiano, che è di particolare interesse per noi, pare che la frequenza regolare della sala, come accadeva anni fa, non faccia più parte della cultura popolare come dinamica sociale e di consumo. Questa abitudine è stata sostituita da una selezione più attenta delle proiezioni, concentrata principalmente sui tipi di film menzionati in precedenza.



Allo stesso modo, sembra che le multisale ad'oggi siano frequentate in modo più ponderato e sporadico nel corso dei mesi, con una particolare attenzione rivolta ai film di grande successo. Avatar: La via dell'acqua, Fast X, Barbie, Oppenheimer (recuperate la nostra recensione di Oppenheimer), La sirenetta, sono solo alcuni esempi di un fenomeno che sta influenzando le abitudini del pubblico, sia occasionale che non, e indirizzando gli incassi in una direzione in apparenza ben definita.



Un evento del genere, ovviamente, influisce su tutte le altre pellicole che i cinema decidono di proiettare e offrire al loro pubblico, mettendo in ombra film più indipendenti o anche semplicemente la produzione italiana, che riceve maggior attenzione nella fruizione domestica. Il fatto che le sale cinematografiche siano diventate una sorta di esperienza episodica e vissuta in questo modo ha plasmato le motivazioni soggettive delle persone, spingendole a recarvisi molto meno rispetto al passato. Quindi, cosa rimane dell'esperienza in sala come tale e al di fuori di tutto il resto?



I costi e gli aspetti di un'esperienza a 360 gradi

Decidere di frequentare regolarmente le sale cinematografiche, ovviamente, comporta una serie di costi legati a ciò che si cerca oltre alla semplice proiezione.

Da sempre, il prezzo di questa esperienza è oggetto di riflessione da parte del pubblico pagante, anche se al giorno d'oggi i servizi di streaming hanno inevitabilmente influenzato la percezione comune delle multisale e di ciò che possono o meno offrire. In generale, quando si parla dei costi del cinema, è opportuno iniziare facendo una distinzione tra le diverse sale cinematografiche italiane e ciò che ognuna di esse offre in modo specifico. Secondo uno studio recente della Deutsche Bank, il prezzo medio di un biglietto al cinema in Italia si aggira intorno ai 9,70 euro (naturalmente, ci sono molteplici fattori da considerare, di cui parleremo a breve). Questi numeri possono essere influenzati da diversi elementi, tra cui: il tipo di sala in cui si sceglie di vedere il film (2D, 3D, IMAX, ecc.), la città in cui ci si trova (a seconda della provincia e della città, la situazione può variare), l'orario dello spettacolo (pomeridiano, serale, notturno), gli sconti specifici (che possono applicarsi agli studenti, ai bambini sotto i 12 anni, ai grandi gruppi, ecc.) e il circuito della sala cinematografica stessa che si sceglie.



Partendo da quest'ultima specifica, possono emergere variazioni di prezzo considerevoli. Ad esempio, se si decide di frequentare una sala UCI Cinemas e successivamente una The Space Cinema, si noteranno notevoli differenze di prezzo (senza considerare le diverse tipologie di sala selezionate per la vostra visione).



La volontà di frequentare regolarmente il cinema deve quindi derivare da una conoscenza generale dei circuiti italiani (Ferrero Cinemas, The Space Cinema, C+C CircuitoCinema, UCI Cinemas) e delle diverse zone in cui sorgono. Guardare un film in una città piuttosto che in un'altra può influenzare i costi complessivi. Inoltre, in questo gioco, è bene tener presenti anche le cosiddette sale provinciali, quei cinema più piccoli e isolati che potrebbero offrire proiezioni anche con risorse più limitate e prezzi abbordabili in relazione alla situazione che si riscontra sul posto.

Ovviamente, quando si parla di esperienza cinematografica, s'intende anche di tutto ciò che puoi trovare o meno in termini di cibo e bevande. Andare al cinema significa anche mangiarci, lasciarsi trasportare dal profumo degli iconici popcorn appena fatti e scegliere di gustarli accompagnandoli con qualche bevanda zuccherata. Certamente, se il costo medio è di 9 euro (anche se ci sono cinema che partono da 7, 6,50 o 5,50 euro), scegliere di consumare uno spuntino farà aumentare i costi complessivi. Tuttavia, qui entra in gioco il gusto personale delle persone, che possono scegliere facoltativamente se mangiare, o meno, durante la proiezione. Anche questa dinamica fa parte dell'esperienza, con ogni sala offre diversi tipi di cibo in base, si presume, alle richieste degli spettatori.



Anche in questo contesto, i prezzi variano in generale in base a ciò che si ordina, alle dimensioni delle porzioni e al numero di persone presenti (la situazione delle famiglie è molto diversa da quella dei gruppi di amici). Che si tratti di una bibita da 3,50 euro, una porzione grande/media/piccola di patatine e caramelle, in molti casi si potrebbero superare i 10 euro, senza contare le sale che offrono hot dog e altri cibi più sostanziosi. Come accennato in precedenza, tuttavia, la decisione di fruire di cibo e bevande durante la proiezione amplifica ulteriormente i significati che un'uscita al cinema può assumere, trasformando le sale in luoghi di ritrovo capaci di soddisfare gli spettatori su più livelli e influenzare la stessa visione del film selezionato.



Frequentare dentro e fuori

Negli ultimi anni, quindi, abbiamo assistito a una vera e propria trasformazione legata alla percezione dei cinema e al loro ruolo all'interno del mercato del consumo. Le persone hanno cominciato a limitare le loro uscite sia a causa degli eventi pandemici precedenti, sia a causa dell'avvento dello streaming, centrale nelle nostre vite come consumatori di immagini, sia per le potenziali spese che potrebbero essere sostenute o meno andando in sala.

Eppure, la sala, a differenza di tutti noi, non è mai veramente cambiata, continuando a cercare di impressionarci attraverso i suoi registi, le pellicole mozzafiato e delicate, gli effetti speciali, le storie scritte per parlare al più vasto pubblico possibile, e moltissime altre cose. Anche se il mercato cinematografico stesso sta attraversando cambiamenti molto significativi, specialmente in termini di produzione (basti pensare allo sciopero di Hollywood e a tutte le conseguenze che potrebbe avere nel prossimo futuro), i cinema intesi come luoghi di ritrovo stanno cercando con tutte le loro forze di sopravvivere.



Lo stanno facendo attraverso la qualità delle sale, l'interesse generale verso l'attualità e alcune promozioni mirate che tentano di promuovere i prodotti, diversificandone la fruizione, anche dal punto di vista storico e culturale (le classiche rassegne servono proprio a questo, a farci riscoprire i capolavori del passato e a far riflettere sui progressi che hanno portato e che ancora oggi continuano a portare).

La stessa fascinazione della sala e tutte le sensazioni che suscita durante le proiezioni rimangono elementi indispensabili nell'immaginario del grande pubblico, specialmente di quello più appassionato. Avvalendosi di un'attrattiva del genere, l'importanza della proiezione sul posto può arrivare a trascendere anche i significati soggettivi, prestandosi a una lettura artistica e di consumo equilibrata e alla portata di tutti.



Ad oggi, infatti, una frequenza regolare relativa alle uscite al cinema potrebbe non sembrare impossibile o fuori portata, ma comunque e sempre una scelta basata sulle possibilità finanziarie personali. Anche se nell'annata 2022/2023 c'è stata molta offerta in termini di lungometraggi, permettendo ai cinefili e al pubblico generale di appassionarsi a storie diverse e di qualità variegata, resta logico il riflettere sulle spese generali che comporterebbe il vederle tutte, andando in contro al trend di selezionare "l'uscita di casa" solamente per eventi meritevoli di attenzione e fondamentali sotto gli aspetti più variegati.