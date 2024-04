Cosa rende Civil War un'esperienza cinematografica unica

Atteso al cinema il 18 aprile 2024 grazie a 01 Distribution, Civil War, il nuovo film diretto da Alex Garland, sta già suscitando molte discussioni ancor prima della sua uscita. Reazioni del genere sono inevitabili una volta a contatto con un lungometraggio come questo, che poggia su due elementi fondamentali:uno scenario fantapolitico molto vicino alla realtà e una costruzione scenica che lascia un segno profondo. Entrambi questi elementi ritornano continuamente durante la visione, confermando fin da subito una possibile e inquietante "futuribilità" che distingue il lavoro di Garland , confermando il talento di un regista che sembra aver trovato una propria cifra stilistica del tutto personale nel raccontare qualcosa di complesso e sfaccettato, ma anche credibile nel suo insieme.



Civil War racconta di un gruppo di giornalisti che, durante la Seconda Guerra d'Indipendenza Americana, scelgono di muoversi verso il cuore nevralgico di una svolta militare dal sapore mortale. I personaggi principali, interpretati da Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson e Cailee Spaeny, hanno tutti un particolare attaccamento alla professione del giornalismo, chi a quello scritto e chi a quello fotografico, riponendo nel ruolo di questa professione la loro indomabile voglia di riportare quello che accade nella realtà, spingendosi in prima persona sul campo di battaglia. La guerra in corso, causata da un presidente che non vuole saperne di lasciare il proprio ruolo (interpretato da Nick Offerman), trova una soluzione soltanto nella cancellazione violenta dell'attuale governo, costi quel che costi.



Saper costruire e girare qualcosa di credibile e indelebile

Guardare Civil War significa ritrovarsi in un contesto preciso, anche se plasmato dal viaggio dei protagonisti e da quello che vivono in prima persona. Sono loro il mezzo principale attraverso cui Alex Garland ci illustra quello che accade, mostrando e allo stesso tempo celando qualcosa dietro a una soggettività con cui è facile entrare in sinergia. Proprio sull'argomento delle interpretazioni e del realismo sono intervenuti, tempo fa, gli stessi attori del film, che in una featurette attualmente presente su YouTube, hanno confermato la grande cura del regista nel tentare di coinvolgere innanzitutto loro nel dramma narrativo centrale, cercando di celare le macchine da presa in funzione del realismo generale, anche in termini di reazioni umane.

Non a caso, nel video in questione vediamo Kirsten Dunst parlare dell'importanza del giornalismo di guerra e dei grandi rischi che la sua stessa protagonista si prende pur di riportare quello che sta succedendo al resto del mondo. Sempre nel filmato vediamo Cailee Spaeny confermare che il modo in cui Garland ha girato il film con gli attori non è stato "di tipo tradizionale", con le telecamere "quasi invisibili" anche per loro, così da costruire un'immersione diretta prima di tutto sul set. La scelta in questione del regista ha plasmato le riprese con un senso di realismo incredibile.



È proprio questo particolare realismo di fondo a colpire prima di ogni altra cosa durante la visione di Civil War. Pur trattandosi di un futuro distopico, l'idea di un'attuale e nuova Guerra d'indipendenza negli Stati Uniti non è qualcosa di troppo inverosimile, specialmente alla luce di recenti eventi storici reali come l'assalto a Capitol Hill del 2021. La testa e la memoria contemporanea si muovono inevitabilmente verso quella direzione, riflettendo sul potere e sulla ipotetica reazione che una marcia del genere avrebbe potuto innescare (alcuni hanno accennato anche al tentativo di "colpo di stato" in quella particolare circostanza). Alex Garland, però, tratteggia un'America totalmente allo sbando, servendosi della professione del giornalismo, che qui diventa l'unica "vera" testimonianza diretta di ciò che accade, specialmente attraverso la fotografia.

Nel lavorare in questo senso, però, Civil War sceglie di non schierarsi mai da nessuna parte, optando per un'oggettività che passa sia attraverso la professione suddetta che attraverso la visione dei protagonisti principali. Durante un'intervista per promuovere Civil War, il regista ha tenuto a spiegare che il suo lungometraggio vuole proprio far riflettere sulle divisioni politiche all'interno del paese, leggendo in queste qualcosa di negativo:



"Perché parliamo e basta senza ascoltare? Abbiamo perso la fiducia nei media e nei politici. Sia nei media che nella politica ci sono ancora personaggi meravigliosi che varrebbe la pena ascoltare, sia a destra che a sinistra, in entrambi i lati dello scacchiere, ma è tutto un caos ormai. Io personalmente ho una posizione politica chiara, e alcuni fra i miei migliori amici votano all'opposto di ciò che voto io. E quindi? Perché ci chiudiamo alla conversazione, al dialogo? Sinistra e Destra sono argomenti ideologici, non giusto o sbagliato, o buono o cattivo. Bisogna scegliere quello che è più efficace in funzione dell'efficenza dello Stato: ne provi uno e se non funziona passi all'altro. È così che dovrebbe andare in una democrazia, ma abbiamo trasformato tutto ciò in una lotta tra buoni e cattivi. Ne abbiamo fatto una questione morale, ed è una cosa dannatamente idiota e incredibilmente pericolosa".



Le sue parole, non a caso, si legano perfettamente alla brutale violenza di fondo che accompagna l'intero viaggio al centro di Civil War. In una nazione allo sbando, i protagonisti della vicenda si trovano a contatto con un contesto problematico ed estremamente pericoloso, in cui il confine fra la vita e la morte potrebbe tranquillamente essere polverizzato dalla propria e personale visione che si ha sulla realtà politica ed effettiva delle cose. La forte differenza in termini di punti di vista diventa qui un abisso imprescindibile con cui l'identità dell'individuo deve necessariamente fare i conti.

Nel tratteggiare una tematica del genere non devono stupire le prime reazioni nei confronti di un film dal sapore assolutamente calibrato, ma dalle letture potenzialmente controverse. Mentre tutto va in rovina e un presidente si è barricato a Washington, sono proprio i protagonisti principali a portare ordine in questo senso, servendo agli spettatori un'ulteriore riflessione sul potere delle immagini e sul loro innegabile ruolo in termini di testimonianza diretta di un reale difficile da osservare fino in fondo. La macchina fotografica e il coraggio di usarla sul terreno di guerra, insieme alla voglia implacabile di sapere quello che sta succedendo anche laddove nessuno avrebbe voluto avventurarsi, suggellano alla perfezione le ragioni profonde di un film con una voce e identità chiare dall'inizio alla fine.



L'impatto del lungometraggio, inoltre, lascia il segno anche grazie a un attento equilibrio fra le sensazioni dei protagonisti e l'imprevedibilità del contesto che li circonda. L'elemento drammatico, insieme al realismo scenografico e sonoro, sono una costante nel viaggio proposto dal regista, ritornando pure sul fatto che per Kirsten Dunst le riprese di Civil War sono state un trauma: in un'intervista a Total Film ha infatti accennato alla forte intensità provata nel girare alcune scene del film: "Abbiamo girato più o meno in senso cronologico, quindi le ultime due settimane sono state tutte all'insegna di colpi d'arma da fuoco ed esplosioni. È stato davvero intenso.Voglio dire, posso lasciare tutto quello che ho provato, per lo più, sul set. Ma tornare alla vita normale successivamente è stato un po' traumatico. Mi sono sentita fuori di me provando questo stato d'animo per due settimane buone".



Con Civil War, Alex Garland ha voluto trasmettere il proprio punto di vista facendolo passare attraverso lo sguardo e l'obiettivo di un giornalismo che, da fittizio, diventa incredibilmente realistico e realista nel suo incedere. In un tentativo del genere, ovviamente, soltanto il mezzo cinematografico riesce a rendere la cura, l'attenzione e l'irrequietezza di una storia che si nutre di suggestioni e rimandi, sia diretti che indiretti, difficili da ignorare nel nostro presente.