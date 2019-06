Cosa aspettarsi dal film dedicato a Vedova Nera? Teorie e speculazioni

Vogliamo tutti sapere cos'è successo a Budapest, vero? Perché... cos'è successo a Budapest? Accenni, labili dettagli e tante domande. Il film sulla Vedova Nera soddisferà tutta la nostra sete di risposte? La data di uscita ufficiale manca ancora, il film Black Widow è però attualmente in produzione, con le riprese iniziate da poco. Ma la domanda fondamentale è: cosa possiamo aspettarci da questo film? Cerchiamo di scoprirlo assieme. Ah, ovviamente potreste incappare in grossi spoiler nel caso non abbiate ancora visto Endgame (e tutti gli altri film del MCU). Partiamo proprio dalla capitale dell'Ungheria. Clint Burton e Natasha Romanoff la citano un'ultima volta, prima di raggiungere Vormir, luogo dove la nostra Vedova si sacrificherà per permettere a Occhio di Falco di ottenere la Gemma dell'Anima.



Nella città è successo qualcosa, quindi. Qualcosa di grosso, che ha cementato la loro amicizia, il loro profondo rispetto e quel sentimento che va oltre l'amore, lo spazio, il tempo e persino oltre l'anima. L'occasione è troppo ghiotta per non parlarne, visto che Black Widow sarà un prequel all'interno del Marvel Cinematic Universe (anche se non si sa di preciso quanto indietro nel tempo) e tra i luoghi di ripresa risulterebbero anche Croazia e Ungheria.

Perciò ecco un primo punto: soddisfare la nostra curiosità e, perché no, inserire qualcosa che potrebbe poi essere cruciale per il futuro del MCU. Dopotutto, anche Ant-Man sembrava solo un divertissement, e invece...



Che tipo di film sarà Vedova Nera?

Che prodotto dobbiamo aspettarci? Beh, Black Widow deve (diciamo anche "dovrebbe") essere un neo-noir. Un film sulla stessa linea di quel gioiello (e tuttora uno dei migliori del MCU) di The Winter Soldier. Una pellicola fumosa, cupa, con strascichi da guerra fredda, dove tutti indossano almeno un paio di maschere sopra il proprio volto. Inquadrature strette, soffocanti, fughe lungo viottoli bui, illuminati da luci strozzate, mentre tutto il sottomondo spionistico Marvel spunta da ogni angolo. Un film perfetto da affidare a Kathryn Bigelow, dietro la macchina da presa ci sarà invece Cate Shortland, molto conosciuta ai festival e poco dal grande pubblico. L'esperimento registico dall'indie al mainstream, già tentato in maniera molto simile con Anna Boden e Ryan Fleck per Captain Marvel, non è stato un successone, ma dopotutto i Russo facevano Community prima di approdare alla corte di Kevin Feige. Staremo dunque a vedere.



Come potrebbe collegarsi con il resto del MCU?

Ritorniamo ai collegamenti con il MCU. Vedova Nera non potrà essere solo uno stand-alone che ci ricordi quanto volevamo bene a Natasha, giusto? Deve avere qualcosina di stuzzicante pronto a riversarsi nella Fase 4. La Vedova ancora viva? Difficile, soprattutto perché questo elemento andrebbe contro l'identità prequel del film. Potrebbe essere una scena post-credit, magari che suggerisca il fatto che Natasha possa ancora spuntare fuori in futuro.

C'è però un elemento preponderante di questo lavoro: Budapest? Nì, o meglio, anche, ma più in generale l'Est Europa. Per i fan più incalliti basterebbe anche solo introdurre un certo paesino, sperduto tra monti e vallate, in quelle zone, piccolo piccolo, quasi fuori dalle mappe, un posto apparentemente idilliaco conosciuto come... Latveria. Non servirebbe altro, solo quel nome, al resto penserebbero gli appassionati.



Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, da Vedova Nera? Non una copia in salsa Marvel di Atomica bionda, forse più un Bond Movie al femminile, senza luci al neon, spruzzato di supereroi, in cui niente è davvero come sembra, neanche la sua apparente inutilità ai fini del Marvel Cinematic Universe. Solo nel caso in cui riuscissero a replicare la perfezione di The Winter Soldier ci accontenteremmo, probabilmente, del "semplice" prequel, altrimenti dovremo ripiegare sulla "gita fuori porta" in Ungheria e poco altro. Confidiamo in Feige & Co.