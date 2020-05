Corrado Guzzanti: la satira senza freni da Fascisti su Marte a Boris

Classe 1965, gli ultimi anni della formazione di Corrado Guzzanti si dividono tra liceo scientifico e la facoltà di filosofia dell'università la Sapienza di Roma, presso cui non completerà mai gli studi. La carriera di autore inizia solo nel 1988, mentre quella di attore decolla l'anno successivo con il debutto in TV al fianco di Serena Dandini, preziosa spalla e collaboratrice che insieme a Neri Marcorè lo accompagnerà in ogni suo passo. Di anno in anno sviluppa una gran quantità di personaggi, totalmente inventati o ispirati a personalità di spicco di ogni genere, guadagnando il titolo di genio della caratterizzazione e della satira.

Da Roma a Marte: un autore interplanetario

Guzzanti è profondamente legato alla più classica delle tradizioni cinematografiche italiane: Raimondo Vianello, Carlo Verdone e Renzo Arbore sono stati i suoi maestri della commedia, mentre nel panorama internazionale grande influenza hanno avuto Monty Python, il Saturday Night Live e persino Marcello Mastroianni. Il primo personaggio fu Rokko Smithersons, tracotante regista di film horror: in seguito nacquero Vulvia, prosperosa divulgatrice della rubrica Rieducational Channel; lo svogliato maturando Lorenzo, l'anacronistico camerata Barbagli e il santone Quélo, profeta di una nuova e improbabile religione. Loro, come gli atri, hanno dato un volto a sfumature e difetti dell'animo umano, ma soprattutto alla proverbiale ed invisibile "trave nell'occhio" della società. Tra le ultime apparizioni quella nella dissacrante serie Boris, da poco ritornata su Netflix, in cui interpreta l'attore Mariano Giusti e padre Gabrielli e il doppiaggio in Toy Story 4 del giocattolo Duke Caboom.



Man mano che i suoi ritratti umani venivano completati, Guzzanti li proponeva sul piccolo schermo o a teatro e alcuni, come Barbagli, anche al cinema: nel 2006 viene distribuita la versione definitiva di Fascisti su Marte, di cui Guzzanti è protagonista e voce narrante. Nello stile tipico dei cinegiornali fascisti, il film racconta la conquista del pianeta rosso da parte delle camicie nere: tra dissacrante ironia e improbabili gesta dei camerati, che tenteranno invano di assoggettare i Mimimmi, comuni pietre scambiate per alieni autoctoni, il nostro unisce sacro e profano della politica e della storia italiane, disorientando lo spettatore con tutti i paradossi del caso.

La satira come equazione matematica della società

Prima che autore e attore, Guzzanti è soprattutto caratterista, professione che lo porta a un'intima immedesimazione e analisi dei suoi personaggi. Dal 1992, anno in cui inizia la militanza nella satira politica, modella i suoi soggetti partendo innanzitutto dalla voce: intonazione ed espressioni sono lo scheletro a cui man mano aggiunge volto, abbagliamento, gestualità e, per renderli inconfondibili, l'esagerazione di una caratteristica fisica o comportamentale. Entra poi in gioco la figura dell'autore, con cui il nostro si identifica maggiormente, che con i suoi monologhi non risparmia nessun politico (destra, sinistra o centro che sia), figura religiosa o dello spettacolo. Linea guida di Guzzanti è una "semplice equazione matematica": se la satira è uno strumento che rende il pubblico cosciente delle contraddizioni e delle problematiche della società, allora è doveroso farla nel modo più nobile ed efficace possibile.



Guzzanti elimina quindi battute ed umorismo di bassa lega, quali la derisione delle fattezze fisiche di chi si imita e l'utilizzo di espressioni volgari. L'offesa non è infatti satira e per questo non giova alla "missione" sociale e politica di Guzzanti. Fondamentale è invece il paradosso, che insieme all'estremizzazione delle situazioni gli permette di trattare argomenti anche scottanti lasciando sempre il sorriso sulle labbra del suo pubblico.

Uno, nessuno e centomila

Oltre la prolifica vita teatrale e le limitate apparizioni degli ultimi anni, l'ultima proprio in questi giorni a Propaganda Live, Guzzanti ha coltivato negli anni una gran quantità d'interessi personali e preziose amicizie. Tra i grandi amori della sua vita ci sono la musica classica, il pianoforte e i fumetti, tanto che da giovane pensò a una carriera nel mondo delle illustrazioni. Nel 1994 grazie al programma Tunnel, condotto dalla Dandini, conobbe Franceso De Gregori, i Sonic Youth e persino i Nirvana, che proprio su Rai 3 fecero la prima apparizione dopo il suicidio di Kurt Cobain. Tra il 1995 e il 1996 collabora con la Gialappa's Band a Mai Dire Gol, mentre nel 1999 stregò Alex Britti al punto che il cantautore lo volle in tournée con lui... Inutile dire che Guzzanti ne interrompeva in modo programmato i concerti salendo sul palco coi sui iconici personaggi. All'autore dobbiamo anche la creazione di numerose espressioni e neologismi che da sempre caratterizzano i suoi monologhi: tra i più famosi il "Sapevatelo!" di Vulvia, "La seconda che hai detto!" di Quélo e persino il verbo "perplimere", prima inesistente e adesso riconosciuto persino dall'Accademia della Crusca.