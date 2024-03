Finalmente siamo contenti dei Premi Oscar

La stagione dei premi si è ufficialmente conclusa. Come ampiamente previsto, Oppenheimer fa piazza pulita agli Oscar 2024, vincendo sostanzialmente ogni premio in cui era favorito e cedendo la statuetta nelle categorie nelle quali appariva inferiore. Pochi squilli, poche sorprese rilevanti, a parte due, tutto sommato auspicabili anche se lontane dai pronostici delle ore precedenti. Dietro il film di Christopher Nolan, Povere creature! con quattro premi e una spartizione equa di tutto il resto che però, e ormai non è una novità, lascia a zero il conto delle vittorie per Scorsese anche quest'anno. Scontata sì, non per questo però si può parlare di un'edizione noiosa, anzi.



Ricca di momenti ben congegnati e ospiti (Nicolas Cage, dovresti stare più spesso su quel palco), la cerimonia sembra esser stata studiata apposta per evitare vuoti, momenti d'imbarazzo ma soprattutto imprevisti scandalistici. Meno positivi i commenti, sui quali ha poco senso dilungarsi, circa la gestione della messa in onda italiana, caratterizzata da un'evidente mancanza di competenza generale dei coinvolti e di una visione trasversale. A conti fatti, quelli del 2024 sono stati gli Oscar che forse più di ogni altro anno recente hanno messo d'accordo tutti, su ogni fronte possibile.



I'm just Jimmy (and I'm enough)

Lo si doveva immaginare dal red carpet (tornato rosso dopo il cambiamento dello scorso anno) che cerimonia sarebbe stata, vista la sobrietà degli outfit e delle interviste. Questa edizione, iniziata in anticipo rispetto al passato, alla mezzanotte italiana, si può dire nel complesso riuscita e funzionale, grazie soprattutto ad un host che si conferma il più adatto per queste occasioni. Gli Oscar contemporanei, caratterizzati dalla noia o, all'estremo, da schiaffi e strafalcioni vari, hanno bisogno del giusto bilanciamento che forse solo Jimmy Kimmel può dare, sobrio ed equilibrato ma non per questo meno irriverente e provocatorio - sempre ad una certa distanza e nel rispetto dei nomi presi di mira, punzecchiando ma allo stesso tempo rendendo loro omaggio.

A parte quando si parla di Madame Web, ormai così tanto sbeffeggiato da far risultare ogni scherno nei suoi riguardi quasi fuori luogo. Ma sono piccoli dettagli di una cerimonia che non ha voluto correre rischi e che ha provato quanto più possibile a risultare godibile, soprattutto tenendo conto del pericolo di poter tediare, vista la prevedibilità dei nomi all'interno delle buste. Se la tensione in attesa dei vincitori era, inevitabilmente, poca (alcuni, De Niro su tutti, sembravano quasi infastiditi dell'invito, tanto era scontata la vittoria di certi candidati), la compensazione è arrivata sul fronte dello show.



Da una parte la scelta delle gag e dei presentatori - i momenti d'intermezzo sempre ben studiati e intelligenti, come il siparietto con John Cena o quello che ha visto coinvolti Danny De Vito, Arnold Schwarzenegger e Michael Keaton - dall'altra le parentesi musicali, tra le quali spicca il momento topico dell'esibizione di Ryan Gosling, accompagnato da Slash e un nutrito numero di performer. E non va dimenticato di sottolineare il giusto omaggio agli stuntmen, che preannuncia l'arrivo, a breve, di una categoria dedicata. Serata breve, dinamica e molto più gradevole del previsto, che fa andare a letto prima delle 4 ed è un trionfo anche solo per questo. Ok, ma i premi? Chiedere ad Al Pacino, un po' disorientato nell'annuncio, piuttosto anticlimatico, del vincitore finale.



Pochi fulmini in un cielo molto sereno

Non c'è stato uno swipe ma tutto è andato secondo i piani per Oppenheimer, che fa il colpo grosso e porta a casa sette premi, alcuni dei più importanti tra quelli in palio. Una vittoria netta e già annunciata da mesi, figlia di un successo di pubblico e critica che da tempo lo eleva a miglior film dell'anno, status oggi legittimato dopo la vittoria del premio per il miglior film.



In quasi tutte le categorie nelle quali era in corsa i rivali erano di altissimo livello e ciò non fa che avvalorare le sette vittorie, di cui realmente poche potevano esser messe in discussione - si pensi a Hoyte van Hoytema, uno degli autori della fotografia più influenti degli ultimi anni, riconosciuto dopo troppo tempo. Nolan fa doppietta vincendo per la regia, statuetta già in cassaforte che finalmente lo posiziona lì in alto, dove non era mai stato: Nolan non è più Nolan, anzi forse lo è ancor di più, ma da oggi per lui inizia una nuova carriera, ora che è un "regista da Academy".

«Nel bene o nel male, viviamo nel mondo di Oppenheimer», così conclude il suo discorso Cillian Murphy, riassumendo quello che potrebbe essere lo slogan ideale dell'edizione. Una vittoria in rincorsa, la sua, con relativo sorpasso ai danni di un grande Giamatti, che è mette il fiocco su una performance alla quale, anche davanti ai gusti dei singoli, è difficile voler male e che pare difficile da contestare. Stesso discorso per Robert Downey Jr., che sul palco del Dolby Theatre si spoglia dell'armatura di Iron Man e corona una carriera troppo spesso ai margini del cinema che conta.



Sul fronte delle attrici, Da'Vine Joy Randolph commuove («grazie per avermi vista») ma la sua vittoria era la più certa della serata, mentre la grande sorpresa arriva per le protagoniste. L'espressione di Emma Stone all'annuncio del suo nome dice tutto su quanto sembrasse archiviata la pratica in favore di Lily Gladstone, vincitrice dei SAGA. Stone, con merito, vince il secondo Oscar e lancia un messaggio chiaro a chi ancora non l'aveva capito: pochi, forse nessuno, come lei negli ultimi anni, per costanza e qualità performativa. Bella Baxter era il ruolo della vita e lo hanno capito anche i votanti, anche se resta formidabile la prova di Gladstone che ne esce a testa altissima. Gli Oscar si lasciano così sfuggire la possibilità del premio alla minoranza e allora pare lecito chiedersi se esista davvero questo "politicamente corretto" dell'Academy, tanto discusso dai detrattori.

A vincere, poi, è un po' anche Sandra Hüller, perché se Anatomia di una caduta (sceneggiatura originale a Triet e Harari) e La zona d'interesse (film internazionale e un sacrosanto sonoro) hanno, nel loro piccolo, trionfato, è un po' anche merito suo. Barbie porta a casa solo la canzone originale - Billie Eilish e Finneas O'Connell, non che ci fosse dubbio, il secondo Oscar a 22 e 26 anni, chapeau - e probabilmente non è colpa del patriarcato ma di avversari troppo forti, mentre Povere creature! centra un poker di tutto rispetto, anche se meno appariscente delle vittorie di Oppenheimer: oltre a Stone, trionfano trucco e acconciatura, costumi e scenografie, tre premi tecnico-artistici per un film reso grande anche dalla sua estetica e dagli artisti che hanno lavorato ad essa. Premi spesso visti come minori, in realtà animo e fulcro di intere opere.



La seconda sorpresa, dopo Stone, arriva dall'animazione, impossibile da prevedere fino alla fine e che ha visto uscirne trionfatore Il ragazzo e l'airone: dispiace per l'assenza di Miyazaki ma non c'è miglior modo per salutare, vincendo l'Oscar e battendo un lavoro artistico straordinario come quello compiuto su Across the Spider-verse, dato per favorito da ogni previsione.

Tutto il resto va come previsto, regalando momenti di tenerezza e strappando sorrisi - gli effetti visivi per Godzilla Minus One permettono ai vincitori di portare sul palco dei piccoli kaiju e di ribadire che tutti meritano una chance nella vita. La sceneggiatura adattata/non originale la vince American Fiction, dando modo all'Academy di mostrare quanto stia, in qualche modo, provando ad esser autoironica, con un premio al film che più di ogni altro quest'anno ne ha messo alla berlina le ipocrisie e gli eccessi woke (qui la recensione di American Fiction).



Ma tra la tenerezza di Messi, il cane di Anatomia di una caduta, e il primo Oscar di Wes Anderson (non presente, quando gli ricapiterà?), quel palco diventa megafono politico per dare voce ad un grido di speranza: Jonathan Glazer prima e Mstyslav Cernov poi - «vorrei non aver mai fatto questo film», dice quest'ultimo riferendosi al suo 20 Days in Mariupol, primo Oscar ucraino - invitano a non dimenticare le persone, a collaborare perché solo così si può raddrizzare qualcosa in un mondo disumanizzato. In un sistema nei quali i film sono pieni di paroloni ma gli autori poco esposti, le loro opere lasciano parlare le immagini ma una volta sul palco i registi non restano in silenzio. Silenzio che serve a poco, indipendentemente dalle ideologie.