Comandante, essere Salvatore Todaro: la prova di Pierfrancesco Favino

Quando hai già interpretato chiunque è sempre difficile superarsi e mantenere lo standard. Eppure ancora una volta Pierfrancesco Favino fa ciò che gli riesce meglio: vestire altri panni e farli propri, dando vita al suo Salvatore Todaro in Comandante, che vi ricordiamo essere al cinema dal 31 ottobre grazie a 01Distribution. Vi avevamo già raccontato la vera storia di Salvatore Todaro nel film Comandante, oggi invece vogliamo soffermarci sull'interpretazione di Favino e su come ha portato in scena un militare della Regia Marina vissuto durante la Seconda guerra mondiale, tra accenti, sguardi e microespressioni del volto. Creando la propria personalissima versione di una figura poliedrica, sfuggente ma soprattutto umanissima.



Il Salvatore Todaro di Pierfrancesco Favino

Un personaggio complesso quello di Salvatore Todaro da portare in scena. Nato a Messina ma trasferitosi poi da piccolo con i genitori in Veneto, Todaro ha mantenuto l'accento della regione del nord per tutta la vita, elemento che Pierfrancesco Favino ha riprodotto in Comandante.

Un lavoro primario quindi sull'inflessione del personaggio, che riproduce appunto il dialetto veneto senza però dimenticare le origini del sud. Un modo di porsi che Favino ha reso molto stretto a livello vocale, poche parole dette con cadenza ed enfasi quando serve, lasciandosi andare alle emozioni soltanto in determinati momenti. Il Todaro di Favino riprende quindi l'aura marinaresca militare dell'epoca senza però fermarsi all'inflessione marziale, ma scandagliando i meandri del volto e della voce per rendere anche tramite le parole una figura davvero unica.



Volto e corpo

Salvatore Todaro era un uomo particolare, incline alla parte esoterica della vita, fra profezie scritte in greco e una sorta di conoscenza mistica delle persone.

E Favino in Comandante riesce anche a liberare questa parte del personaggio dalle catene sociali che lo affliggevano all'epoca.



Il corpo di Todaro era costretto da un busto a causa di una lesione alla spina dorsale, elemento che lo trattiene fisicamente ma che con l'interpretazione di Favino riesce ad andare oltre: una miriade di microespressioni che si collegano sottilmente fino ai momenti in cui davvero Todaro/Favino riempiono lo schermo con tutta la loro presenza scenica. Todaro riusciva ad avere un metodo di comando che mescolava la parte autorevole e di distacco voluta dai gradi a quella umana e vicina ai propri uomini e non solo, come appunto racconta il film (e qua se ancora non l'avete letta ecco la nostra recensione di Comandante). Pierfrancesco Favino è quindi riuscito a riportare queste due anime del personaggio storico lavorando in sottrazione sia per quanto riguarda la sua imperturbabilità sia aggiungendo nei momenti più leggeri e di condivisione umana. Un'altra grande prova di uno dei migliori attori italiani contemporanei.