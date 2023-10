Comandante, chi era Salvatore Todaro: la vera storia dietro il film

Ci sono racconti, personaggi e vicende della Storia italiana che spesso il grande pubblico non conosce e che il Cinema riesce a riportare alla luce. Narrazioni perse tra le pieghe degli anni, ritrovate e poi proiettate su uno schermo. Comandante di Edoardo De Angelis fa proprio questo: toglie dal polveroso cassetto della memoria la vicenda di Salvatore Todaro, raccontando un evento specifico della sua vita durante la Seconda guerra mondiale.



E quindi chi era davvero Salvatore Todaro? Vediamo assieme la vera storia dietro al film e come è stata adattata nel lungometraggio in concorso al Festival di Venezia e in uscita nelle sale italiane il 31 ottobre, distribuito da 01 Distribution. Qui intanto trovate già la nostra recensione di Comandante.



Gli inizi del comandante Salvatore Todaro

Salvatore Todaro nasce a Messina il 16 settembre 1908 ma si trasferisce con i genitori ancora piccolo in Veneto, da qui infatti l'accento che Pierfrancesco Favino riproduce in Comandante.

Dal 18 ottobre 1923 diventa Allievo dell'Accademia Navale di Livorno, poi la nomina a Guardiamarina e infine la promozione a Sottotenente di Vascello l'anno successivo, per frequentare poi a Taranto il Corso di Osservazione Aerea. A La Spezia però nel 1933 Salvatore Todaro si era procurato un grave infortunio alla colonna vertebrale, come si vede all'inizio del film. Era finito in mare cadendo da un idrovolante, incidente che lo aveva poi costretto a portare un busto per il resto della vita. Passato quindi un lungo periodo di imbarco su diverse unità di superficie e subacquee, nel 1936 comincia a operare con la 146a Squadriglia Idrovolanti di Cagliari Elmas, per imbarcarsi poi nel 1937 su di un sommergibile che operava nelle acque spagnole durante la guerra di Spagna.



Comandante del Cappellini e il Kabalo

Dal giugno 1940 Salvatore Todaro ottiene il grado di Capitano di Corvetta: prima a comando del sommergibile Manara e poi quello del Cappellini, cioè il sommergibile oggetto della vicenda narrata in Comandante.

Prima degli eventi raccontati nel film infatti con il Cappellini Todaro aveva condotto missioni di particolare rilevanza bellica meritandosi tre citazioni sui Bollettini di Guerra. Il cuore centrale del film di Edoardo De Angelis è però la vicenda del Kabalo. Durante una missione nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 1940 al largo dell'isola di Madera Todaro affondò il piroscafo belga Kabalo dopo aver risposto al fuoco nemico, nonostante in quel momento della Seconda guerra mondiale il Belgio fosse ancora neutrale. A quel punto, avvicinandosi alla nave, raccolse ventisei naufraghi della nave belga, tra cui il comandante del mercantile, il capitano Georges Vogels. Visto che la scialuppa sulla quale i naufraghi erano rimasti non li avrebbe mai portati a terra Todaro sceglie di rimorchiare quell'imbarcazione verso la costa più vicina. Questo andando contro le regole di guerra e tra lo stupore dei suoi marinai. Dopo un giorno Todaro decide di portare a bordo i ventisei naufraghi dirigendosi verso l'arcipelago portoghese delle Azzorre, sbarcando il 19 ottobre. Stando ai racconti il tenente Caudron nel ringraziare il Comandante Todaro a nome di tutti i naufraghi gli chiese il suo nome. Todaro allora gli rispose soltanto con i due nomi di battesimo, Salvatore Bruno, mantenendo la sua modestia.



Al rientro il Comandante Todaro venne poi ripreso per una condotta ritenuta non consona alle esigenze di guerra di un battello che navigava in pattugliamento. È rimasta poi celebre una frase di Salvatore Todaro, dato che gli era poi stato fatto notare dalla marina tedesca che appunto un comandante tedesco non avrebbe anteposto dei naufraghi alla propria missione. Diverse fonti riportano che Todaro aveva poi risposto, in maniera lapidaria: "Gli altri non hanno, come me, duemila anni di civiltà sulle spalle".



Salvatore Todaro come persona e la sua morte

Le cronache raccontano di Salvatore Todaro come un comandante molto preparato e volitivo, convinto sostenitore della potenza dello spirito (proprio per vincere il suo infortunio fisico). Dimostrandosi capace di andare contro le leggi della guerra per aiutare il prossimo rischiando la sua stessa vita e la sua posizione nella Marina.

Tante le medaglie ottenute al valor militare durante la sua carriera (una d'oro, tre d'argento e due di bronzo). Salvatore Todaro è poi rimasto vittima di un attacco di uno velivolo spitfire inglese nel dicembre del 1942, a soli 34 anni, mentre si trovava sul motopeschereccio armato Cefalo nelle acque tunisine. Una figura quindi poliedrica e fuori dagli schemi dell'epoca che Pierfrancesco Favino ha riportato invita in Comandante, raccontando un pezzo di altruismo della Storia militare italiana spesso dimenticato. Vi lasciamo anche le immagini dietro le quinte dell'incredibile set di Comandante.