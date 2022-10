Il Colibrì: dal libro vincitore del Premio Strega al cinema

Sandro Veronesi non è solamente un autore che riesce a brillare nella schiera degli scrittori del panorama italiano, ma continua a venire selezionato assieme ai suoi lavori per vedere trasposte le proprie opere sul grande schermo. È accaduto con entrambi i suoi Premi Strega, quello del 2006 che nel 2008 è diventato il film Caos Calmo per la regia di Andrea Grimaldi e che vedeva come protagonista l'icona nostrana Nanni Moretti. Autore che si è impegnato anche nella sceneggiatura della pellicola assieme a Laura Paolucci e Francesco Piccolo, cercando di riportare la medesima tensione del libro all'interno dell'adattamento cinematografico.



Due su tre degli autori alla sceneggiatura di Caos Calmo tornano anche per la stesura di Il colibrì, lavoro con cui Veronese vince il premio letterario nel 2020 e che diventa film questa volta per la regia di Francesca Archibugi. È la regista stessa a impegnarsi assieme agli sceneggiatori per la trasformazione delle parole, dei pensieri e dei ricordi del protagonista Marco Carrera, rendendoli prodotto audiovisivo presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e passando poi alla Festa del Cinema di Roma. Una vetrina in due festival prima di giungere in sala tra le uscite di ottobre 2022, per la distribuzione su larga scala da parte di 01 Distribution di un'opera che racchiude tantissimi volti conosciuti del cinema italiano - per (ri)conoscerli meglio date uno sguardo a queste foto ufficiali di il colibrì.



La materia incandescente del romanzo

Un romanzo che, esattamente come viene costruito il film, alterna momenti e decenni che appartengono alla memoria del personaggio principale, facendo cambiare al romanzo anche diversi stili di linguaggio come quello dal narrativo all'epistolare. L'esplorazione di un uomo nella sua sfera privata, che va da un amore mai portato a compimento - e forse eterno proprio perché idealizzato -, andando fino ad un rapporto genitoriale legato da un filo, il cui prima o poi sarà portato a spezzarsi.



Un adattamento che non ha visto una rivisitazione significativa tra ciò che offriva il libro su carta rispetto alle immagini e alle linee narrative che vengono proposte dalla pellicola.

Una fedeltà ricercata e perseguita da Francesca Archibugi assieme a Paolucci e Piccolo proprio in virtù della profondità del libro di Sandro Veronese e che gli autori hanno voluto mantenere intatta, rendendo la pellicola un'eco di quello che era da principio lo scopo esistenziale del romanzo. È Francesca Archibugi stessa a dichiarare di essersi affidata all'umanità indagata nelle pagine, facendo in modo che a prevalere nello spettatore fosse la sensazione di trovarsi in un flusso temporale frammentato e simbolico: "Il colibrì di Sandro Veronesi è un libro completo, ben strutturato, senza nulla che non funziona al suo interno. Questo lo rende una materia incandescente da maneggiare, perciò l'obiettivo che ci volevamo imporre nella scrittura del film era di riuscire a farla nostra. Questo perché dovevamo essere in grado di saperla trasformare, non rendendo la pellicola una semplice illustrazione di quello che avviene nel romanzo, ma dando la sensazione che, pur rimandando alla penna di Veronesi, l'opera cinematografica avesse comunque il nostro punto di vista. L'importante era non allontanarsi dal cuore e da cosa voleva dire la storia del libro, compreso il suo animo più profondo".



Il colibrì: fedeltà tra libro e cinema

Un'opera che, a detta di Veronesi stesso, solo Francesca Archibugi avrebbe potuto trasporre sul grande schermo, mantenendo il baricentro dei personaggi, anche quando assumono una forma in carne e ossa: "Francesca è una dei pochi autori cinematografici in grado di saper raccontare la borghesia con delicatezza e pietà. Non con quella mano graffiante che sarebbe assai più facile da utilizzare, soprattutto quando si parla di drammi e disavventure. Questa è la ragione per cui era la scelta perfetta".

Ed è sempre lo scrittore a sottolineare a sua volta l'aspetto della fedeltà tra libro e film: "Non seguire nel romanzo una linea temporale per me, durante la scrittura, era un gesto di gran liberazione. Non era detto che nella realizzazione di un film dovesse venir per forza mantenuta. Invece mi ha colpito il vederla anche nella pellicola, perché solitamente al cinema si deve andare incontro allo spettatore, che non sempre trova facile capire bene come collocare i vari punti cronologici. Questo per me è stato un atto di coraggio e probabilmente si sarebbe tradito davvero il senso del racconto se non fosse stato rispettato". Una narrazione che collega letteratura e cinema, soddisfacendo nel riportare le intenzioni intime della storia e dei suoi personaggi.