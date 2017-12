Cinque cofanetti da regalare a Natale, da Star Wars a Harry Potter

Natale, tempo di regali. E quale occasione più propizia per far felici amici o parenti con un bel cofanetto di una delle loro saghe preferite? O meglio ancora, farsi felici da soli? Per l'occasione abbiamo deciso di stilare una personalissima top 5 di alcuni cofanetti contenenti al loro interno o i film di una stessa saga o la parziale filmografia di apprezzati registi. Saltano subito all'occhio i nomi di Harry Potter, Star Wars e Ritorno al futuro, ma per delle feste horror abbiamo pensato di inserire anche la collezione completa di Nightmare, per poi chiudere con un prodotto riassuntivo dedicato ad uno dei più amati registi contemporanei, Christopher Nolan.

Harry Potter - Collezione completa

Il maghetto nato dalla penna di J. K. Rowling ha segnato indelebilmente anche il grande schermo, con ben otto lungometraggi che per dieci anni, dal 2001 al 2011, che hanno tenuto incollati sia gli appassionati dei libri che nuovi fan di tutte le età. Registi del calibro di Chris Columbus, Alfonso Cuaron, David Yates e Mike Newell si sono alternati dietro la macchina da presa, mentre gli iconici personaggi interpretati da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint continuavano a vivere le loro fantastiche avventure in un crescendo dark che ha trovato ideale conclusione nel dittico de I doni della morte. Un'epopea ora da godersi tutta in una volta.



Compralo su Amazon.it (22.99 euro)

Star Wars - La saga completa

Con l'ottavo episodio giunto ora nelle sale, quale occasione migliore per rivivere le leggendarie avventure narrate da George Lucas nella trilogia originale e in quella, pur controversa, prequel? Lungi da inserirci nell'annosa questione dell'esatta o migliore cronologia di visione, il nostro consiglio è quello di godere ancora una volta delle epiche gesta di Luke Skywalker, Han Solo e la principessa Leia prima, e Anakin e Obi Wan dopo (o viceversa, a seconda dei vostri gusti), in un tour de force sempre ricco di emozioni che ha fatto la storia del cinema di fantascienza e non solo.



Compralo su Amazon.it (44.99 euro)

Ritorno al futuro Trilogia 1-3 Steelbook

È sempre un viaggio nella propria giovinezza quello vissuto insieme a Marty e Doc, protagonisti della trilogia di Robert Zemeckis in cui i paradossi dei viaggi nel tempo hanno dato vita ad una storia circolare e sempre ricca di sorprese, in cui anche un minimo cambiamento nel passato è in grado di modificare radicalmente il futuro. I due primi film, legati a stretto contatto, e il terzo che si pone come divertente omaggio al cinema western, hanno fatto sognare chiunque cresciuto negli anni '80 e successive generazioni, garantendo spettacolo e divertimento in egual misura in un'opera che non passerà mai di moda.



Compralo su Amazon.it (12.99 euro)

Nightmare - La collezione completa

È innegabile che il Freddy Krueger interpretato da Robert Englund sia uno dei più spaventosi e iconici baubau della storia del cinema che, nell'arco di sette film (escludiamo volutamente il remake), ha terrorizzato milioni di spettatori. Certo non tutti i titoli hanno la stessa qualità artistica, ma già basterebbero il capostipite e il conclusivo (ammantato di affascinanti istinti metacinematografici) diretti dal mastermind Wes Craven a giustificare l'acquisto. Una saga horror che ha fatto la storia del genere da godere tutta d'un fiato (sospeso).



Compralo su Amazon.it (9.99 euro)



Nolan Collection 21 Dischi

Christopher Nolan è uno dei cineasti più apprezzati in circolazione e questa raccolta contiene alcuni dei suoi titoli più significativi, a cominciare dal recentissimo Dunkirk, epopea bellica apprezzata da pubblico e critica. Gli altri titoli presenti nella collection sono la trilogia dedicata all'Uomo Pipistrello (Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Il Cavaliere Oscuro -Il Ritorno), adorata anche da chi non avvezzo ai cinecomic, l'intenso ed emozionante viaggio spaziale di Interstellar, il "magico" The Prestige e l'onirico e aperto a più chiavi di lettura Inception. Grandi storie in altrettanti grandi film proposti nel nuovo formato 4K UHD.



Compralo su Amazon.it (129.99 euro)