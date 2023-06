Dentro la Chronobowl di The Flash: tutti i cameo del passato, spiegati

Se avete letto la nostra recensione di The Flash, saprete che la nuova pellicola del DCEU è un film con alti e bassi ma che, pur senza convincere in pieno, riesce ad intrattenere e a far emozionare i fan della Distinta Concorrenza sia a fumetti che al cinema. Tuttavia, una scena di The Flash ha certamente colpito tutto il pubblico in sala: stiamo parlando del reset della linea temporale da parte di Barry Allen. L'eroe, correndo nella Cronosfera, entra in contatto con tantissimi mondi diversi dal proprio, che hanno per protagonisti le star del passato e dei veri e propri fantacasting per personaggi quali Batman, Superman, Flash e Supergirl.



Ma quali universi vengono citati da The Flash, esattamente? La lista è lunga, e ci porterà in un viaggio avanti e indietro nella timeline dell'Universo DC al cinema e sul piccolo schermo. Ma non è finita qui: cosa significa la folle corsa di Barry Allen tra gli universi e le linee temporali? Cerchiamo di capirlo insieme, facendoci aiutare anche dal materiale a fumetti di Flashpoint, che ha ispirato direttamente la pellicola diretta da Andy Muschietti.



Da Flashpoint a The Flash

Prima di iniziare la nostra analisi, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Flashpoint, l'evento DC da cui Muschietti e compagnia hanno preso spunto per la realizzazione di The Flash. La "corsa nel tempo" di Flash riprende direttamente una delle pagine più belle di Flashpoint, ci mostra l'eroe che fa da pendolo nel continuum spazio temporale, muovendosi avanti e indietro su di esso e vedendo come cambia il mondo a causa delle sue azioni nel passato e nel presente. Nei fumetti, però, la storia evolve in un modo leggermente diverso rispetto al film: Barry, dopo aver visto il presente distopico a cui ha condannato la Terra salvando sua madre, decide di tornare indietro nel tempo per rimediare ai suoi errori e lasciare che Nora muoia per mano dell'Anti-Flash (che nel film, invece, non si vede).

Proprio correndo a ritroso nel tempo, Flash finisce per creare una Singolarità nella Cronosfera: la Singolarità è il punto in cui più universi si fondono tra loro, creandone uno nuovo che unisce tutte le storie dei mondi di partenza. Negli albi DC, questo evento, in cui vediamo lo zampino di Pandora, è un escamotage volto a far confluire le tre linee editoriali di Terra-0, di Terra-13 e di Terra-50, che rappresentano rispettivamente gli albi principali DC, la linea DC Vertigo e la serie Wildstorm. Nei fumetti, dunque, non è tanto il continuo manipolare la timeline da parte di Flash a generare un presente "nuovo", quanto più la creazione da parte di quest'ultimo (per giunta in modo casuale) di una singolarità: da quest'ultima, infatti, nasce l'Universo DC New 52, con quello che possiamo definire a tutti gli effetti un reboot dell'intera linea editoriale della Distinta Concorrenza.



Al cinema, invece, le cose vanno un po' diversamente. Il risultato finale è lo stesso: The Flash conclude il DCEU con un reboot, dicendo addio ai Superman, Batman e Wonder Woman che conoscevamo.

Tuttavia, la dinamica dela ripartenza è diversa da quella dei fumetti: sul grande schermo, infatti, Barry non crea nessuna singolarità. Egli, tuttavia, decide di non lasciare inalterato il suo passato, bensì di modificare un piccolo dettaglio per salvare suo padre da un incarceramento ingiusto: poiché il cambiamento del continuum spazio-temporale è minimo, le ripercussioni dell'azione dell'eroe sono molto minori di quelle di un'intromissione più grande nella linea temporale, come quella che è avvenuta quando Flash ha salvato la vita alla madre Nora. Insomma, Barry non ha sostituito Superman con Supergirl, non ha causato la morte di quest'ultima e di Batman per mano di Zod e non ha condannato alla distruzione il Pianeta Terra. Tuttavia, le sue azioni sono state sufficientemente gravi da portare alla scomparsa di Batfleck e al casting di George Clooney come nuovo Batman di questa versione provvisoria del DCEU. Insomma, anche The Flash ha operato un reboot, ma senza l'unione di più timeline diverse tra loro: non a caso, tutti i progetti Elseworld del DCEU e le produzioni destinate al piccolo schermo continueranno ad avere uno sviluppo separato, restando intoccate dagli eventi di The Flash.



Un tuffo nel passato

La scena della Cronosfera, dunque, si configura come una vera e propria raccolta di cameo e di scenari ipotetici, che ripescando dal passato della Distinta Concorrenza al cinema e in televisione (ma anche dai What If...? come quello del Superman di Tim Burton e Nicolas Cage) ci mostra cosa succederebbe se Barry Allen toccasse la timeline in alcuni momenti cruciali del suo continuo scorrere.

In questo modo, DC cerca di "canonizzare" tutti i suoi prodotti per il grande e piccolo schermo, dicendoci però che nessuno di essi (compreso l'intero DCEU di Zack Snyder) è mai esistito. Prima di guardare a ciò che avviene all'interno della Cronosfera, non possiamo non citare le comparse di Aquaman, Wonder Woman e Batman (quello di Ben Affleck) in The Flash: tutti questi eroi arrivano dall'universo cinematografico di Zack Snyder, iniziato con Man of Steel e definitivamente concluso con il film che ha Ezra Miller per protagonista. A questi, restando per ora al di fuori della Cronosfera, aggiungiamo poi i Batman di Michael Keaton e George Clooney, il primo proveniente dall'universo di Batman del 1989 e di Batman - Il Ritorno del 1992, e il secondo invece dritto dritto dal criticatissimo Batman & Robin, così poco apprezzato dal pubblico da mettere fine ai live action del Cavaliere Oscuro per questi una decade. Infine, nelle prime sequenze del film vediamo il ritorno di Jeremy Irons come Alfred, il maggiordomo di Bruce Wayne, mentre nella prima metà della produzione c'è anche il ritorno di Temuera Morrison come Thomas Curry, il padre di Aquaman.



È però addentrandoci nella scena della Cronosfera che i cameo si fanno decisamente più interessanti. Per esempio, in quest'ultima vediamo il quarto Batman del film, quello di Adam West, che viene mostrato mentre corre per le vie di Gotham e del quale possiamo anche sentire la voce. Dal momento che West è deceduto nel 2017, le sequenze in cui viene mostrato il suo Batman sono riprese direttamente dalla serie TV di Batman del 1966-1968, una delle più amate del grande pubblico e dei fan di vecchia data della Distinta Concorrenza. A rendere giustizia alla serie ci hanno pensato anche alcuni effetti sonori ripescati dagli anni Sessanta!

Ben più controverso è stato invece il cameo di Teddy Sears, il Flash dell'Arrowverse, nei panni dell'"altro" Flash dell'Universo DC, Jay Garrick. Il cameo è decisamente interessante per un paio di motivi. Il primo è che esso cerca di "canonizzare", almeno in parte, l'Arrowverse (che finora non è mai stato riconosciuto dalle pellicole DC destinate al grande schermo). Il secondo è che, a questo giro, Sears interpreta il "vero" Flash: non si tratta di Barry Allen, ovviamente, ma di Jay Garrick, il Flash della Golden Age DC. Un netto passo avanti rispetto alla serie di The CW, in cui Sears ricopriva i panni dell'Anti-Flash (o Zoom, fate voi). Sfortunatamente, l'attore ha criticato aspramente i DC Studios per il cameo, per il quale ha spiegato di non essere nemmeno stato contattato dai produttori della pellicola.



Gli altri cameo, invece, arrivano tutti dal mondo di Superman. Partiamo con l'Uomo d'Acciaio interpretato da George Reeves, comparso dapprima nel film del 1951 Superman e l'Uomo-Talpa e poi nella famosissima serie TV Adventures of Superman, andata in onda tra il 1952 e il 1958.

Considerato che Reeves è venuto a mancare nel 1959, anche il suo cameo è stato "girato" a partire da materiali d'archivio di casa DC. Stesso discorso anche per l'altro super-cameo legato all'Uomo d'Acciaio, quello (doppio) del Superman di Christopher Reeve e della Supergirl di Helen Slater. Reeve è stato protagonista di una serie di ben quattro film di Superman, ovvero Superman, Superman II, Superman III e Superman IV: The Quest For Peace, usciti al cinema tra il 1978 e il 1987. Slater, invece ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 1984 interpretando Kara Zor-El in Supergirl - La ragazza d'Acciaio. Prima di The Flash, però, i due attori non erano mai apparsi insieme sul grande schermo: il film incentrato su Barry Allen, dunque, ci conferma che le pellicole di Superman e Supergirl degli anni Ottanta erano ambientate nello stesso universo, sul quale però DC non è mai riuscita a creare un'impalcatura narrativa solida e coerente per via del flop al botteghino di Superman III e IV.



L'ultimo cameo che non possiamo non citare è quello del Superman di Nicolas Cage, un vero e proprio fantacasting in risposta alle pressanti richieste dei fan (tanto che non si sbaglierebbe a parlare dell'inclusione del protagonista di National Treasure in The Flash come di una mossa di puro fanservice). Cage doveva apparire nel film di Superman di Tim Burton, il quale doveva intitolarsi Superman Lives e che venne accantonato solo ad uno stadio molto avanzato della produzione, al punto che chi si occupava della pellicola aveva già deciso che questa sarebbe stata girata a Pittsburgh (che dunque sarebbe diventata la Metropolis del Burton-verso). Il film doveva essere pronto per fine anni Novanta, ma venne improvvisamente accantonato dalla DC per questioni di budget e per divergenze creative con il regista.

Tim Burton lasciò il progetto quando ormai si credeva che le riprese sarebbero iniziate nel giro di pochi mesi, e lo stesso fece lo sceneggiatore Kevin Smith, poi tornato alla Distinta Concorrenza prima come fumettista e poi come regista di alcuni episodi dells erie TV dell'Arrowverse. Quella di Nicolas Cage, peraltro, è l'unica comparsa con delle "vere" riprese, realizzata cioè senza ripescare da materiali d'archivio. Un bel modo per chiudere il cerchio della precedente gestione DC, fatto di film inconclusi e di pellicole decisamente sfortunate. Infine, vi ricordiamo che anche Cesar Romero, Lynda Carter, Marlon Brando e Burgess Meredith dovevano tornare nella Chronobowl, rispettivamente nei panni di Joker, Wonder Woman, Superman e del Pinguino, ma sono stati tagliati per ridurre il minutaggio di The Flash.