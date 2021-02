Christopher Plummer: i 10 film iconici di una leggenda

La scomparsa di Christopher Plummer, a 91 anni, lascia il mondo della settima arte orfano di un interprete a dir poco eccezionale, capace di donarci interpretazioni magistrali, di sapersi calare in personaggi incredibilmente eterogenei e confrontarsi con i generi più disparati, sempre però mantenendo quel suo inconfondibile charme e quell'elegante presenza scenica che ne hanno fatto uno dei volti più noti al grande pubblico.

Abbiamo pensato di omaggiarne la carriera con i 10 film più iconici, per quanto sia oggettivamente arduo sceglierne così pochi in una straordinaria vita professionale lunga più di sessant'anni.



Tutti assieme appassionatamente

Impossibile non partire da questo musical, uno dei più famosi di tutti i tempi, tratto dal romanzo autobiografico di Maria Augusta Von Trapp e grazie al quale Christopher Plummer si fissò nell'immaginario collettivo, interpretando il Capitano Von Trapp al fianco di una bravissima e bellissima Julie Andrews.

Plummer fu abilissimo nel fare del suo elegante e algido Capitano uno straordinario simbolo di redenzione, un uomo che spinto dall'amore per una donna apriva finalmente gli occhi sulla realtà del nazismo in quell'Austria che nella realtà accolse con gioia la croce uncinata.

Con bellissime musiche firmate da Richard Rodgers e una regia elegante di Robert Wise, Tutti Insieme Appassionatamente lanciò definitivamente la carriera di Plummer, abile nel rendere Von Trapp un mezzo attraverso il quale distruggere il classismo, il fanatismo e il machismo.



Remember

Uno dei film più atipici e sorprendenti sull'Olocausto, caratterizzato da un cast in cui brillano tanti grandissimi attori, nell'autunno della loro esistenza. Christopher Plummer, Bruno Ganz, Jürgen Prochnow e Martin Landau sono i protagonisti di un dramma diretto con mano sicura dal grande Atom Egoyan, incentrato sulla vendetta di alcuni sopravvissuti ad Auschwitz contro un ex ufficiale nazista del campo, nascosto in America da decenni sotto mentite spoglie.

Plummer fu semplicemente sensazionale con il suo Zev Guttman, un uomo che, pur se affetto da demenza senile, non lasciava nulla di intentato per cercare giustizia e vendetta assieme.



The Insider

Ispirato alla vera storia di Jeffrey Wigand (interpretato da un grandissimo Russell Crowe), ex dirigente della Brown & Williamson che per primo parlò delle manovre illecite delle multinazionali del tabacco, The Insider di Michael Mann aveva in Al Pacino e Christopher Plummer due simboli del diverso possibile orientamento dei media. Plummer con il suo Mike Wallace ci donò l'immagine del giornalismo che non ha il coraggio di andare fino in fondo, moderato, prudente per quanto professionale. La conversione del suo personaggio e l'abbracciare una solenne verità avvenne tramite la sua elegante ed energica figura.

Plummer riuscì nell'impresa di non rendere Wallace antipatico, quanto piuttosto ingenuo e non ancora conscio della crisi etica insita nei grandi network informativi.



Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo

Ennesima meraviglia creativa e fantasy del maestro Terry Gilliam, Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo ebbe come protagonista proprio Plummer, nei panni dell'attore girovago Parnassus, alle prese con una scommessa con il Diavolo (Tom Waits), un affascinante furfante (interpretato inizialmente da Heath Ledger, e dopo la sua morte anche da Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrell) e costretto a una rocambolesca avventura per salvare la vita della giovane figlia, Valentina (Lily Cole).

Opera a metà tra sogno e finzione, il film permise a Christopher Plummer di vestire i panni di un personaggio incredibilmente malinconico. Parnassus è un povero attore della vita, umanissimo nei suoi difetti, diviso tra egoismo e altruismo, tra ambizione e realtà.

Plummer commosse con il suo personaggio, un uomo non rassegnato all'età e neppure alla sconfitta, ma infine piegato alle ragioni di un universo in cui non esistiamo mai solamente noi e i nostri desideri.



Assassinio su Commissione

Christopher Plummer è stato anche un ottimo Sherlock Holmes, tanto che per la sua interpretazione in Assassino su Commissione del 1978 si scomodarono paragoni con il grande Basil Rathbone, ancora oggi reputato il miglior interprete di sempre del leggendario detective.

Il film, diretto da Bob Clark, riprendeva le terribili gesta del leggendario Jack lo Squartatore. Con un cast di contorno che annoverava anche Donald Sutherland, Anthony Quayle e David Hemmings, Assassinio su Commissione permise a Plummer di riprendere i panni di Holmes (che aveva interpretato già sul piccolo schermo) e di donargli oltre che la sua innata eleganza e charme, anche più umanità, empatia ed energia. A oggi rimane sicuramente il rimpianto di non averlo visto più volte nei panni del grande Sherlock, visto che fu semplicemente magnetico.



Star Strek - Rotta verso l'Ignoto

Uno dei film della saga di Star Trek più amati di sempre, Star Trek - Rotta verso l'Ignoto contava oltre che sul cast originale della serie tv proprio su di lui, su Christopher Plummer, nei panni del pericoloso e affasciante Chang, ancora oggi indicato dai fan come uno dei migliori villain mai visti nell'universo creato da Gene Roddenberry.

Nemesi del Capitano Kirk e del resto dell'equipaggio dell'Enterprise, Chang durante il processo di pace tra la Federazione e il cancelliere Gorkon (di cui era tra l'altro grande amico) si sarebbe dimostrato un avversario tanto sfuggente quanto spietato.

Christopher Plummer non era sicuro di voler interpretare questo villain, ma per fortuna accettò e il risultato fu un cattivo sofisticato, astutissimo, che tra una citazione di Shakespeare e una di Hilter pareva una sorta di Junker spaziale, di elegante prussiano intergalattico.



The Last Station

The Last Station, di Michael Hoffman, ci mostrò il grande Lev Tolstoj negli anni in cui si legò a una visione anarchico-cristiana, diventando vegetariano, non-violento e abbracciando un credo esistenziale in cui la proprietà privata e il denaro perdevano d'importanza - con una bravissima Helen Mirren nei panni della moglie Sofja, James McAvoy in quelli del suo segretario Bulgakov e Paul Giamatti in quelli del fidato collaboratore Certkov.

Il film ci trasportò, tramite l'energica e viscerale interpretazione di Plummer, dentro un regno della mente, una conflittualità totalizzante tra ideale e mondo reale, rappresentati da lui e dalla Mirren. Assieme, i due attori (nominati agli Oscar nel 2010) danno il via a un duello e scontro di personalità a dir poco affascinante. Carismatico e imprevedibile, Plummer fece del suo Tolstoj uno spirito libero coerente e di grande impatto.



Beginners

Il lungometraggio con cui vinse un tardivo e strameritato Oscar. Beginners di Mike Mills è uno dei film più intelligenti e toccanti di questo decennio appena conclusosi, capace di affrontare in modo sorprendente temi incredibilmente delicati e spinosi quali l'omosessualità, la malattia e la morte senza mai essere retorico o melenso.

Protagonista è Oliver Fields (Ewan McGregor) che poco dopo la morte della madre deve fare i conti con il coming out del padre Han, a cui Plummer donò un'energia e una fragilità enormi.

Plummer fu a dir poco incredibile nel saper regalare momenti di tenerezza così come di ironia agrodolce, dipingendo un uomo che più che spaventato della morte pareva seccato di dover lasciare la vita ora che era libero di assaporarla. Struggente, innovativo nel saper declinare il rapporto padre-figlio, Beginners rappresenta una delle sue performance più belle e memorabili.



L'Uomo che Volle Farsi Re

Ispirato all'omonimo romanzo di Rudyard Kipling, narra l'ambizione sfrenata di due ex soldati britannici (interpretati da Sean Connery e Michael Caine) intenzionati a inseguire potere e ricchezza nelle lande desolate del Kafiristan.

Huston trasformò quel viaggio in un'avventura dalle mille facce e anime, in cui emergeva sia la metafora della Storia come paradosso e inganno, sia la visione dell'uomo come creatura incapace di accettare la realtà. Il film era imperniato su due divi del calibro di Connery e Caine, ma oggettivamente nelle vesti di Kipling (osservatore/narratore degli eventi) Plummer fu encomiabile nel donare al grande scrittore fascino, disincanto e una personalità curiosa e arguta. Per quanto ovviamente meno presente rispetto ai due istrionici e anarchici protagonisti, Kipling rimane a perfetta immagine del gentiluomo del suo tempo.



L'Amico Sconosciuto

Diretto da Daryl Duke, L'Amico Sconosciuto è un film di enorme pregio, troppo a lungo dimenticato e passato inosservato al grande pubblico. Christopher Plummer interpretò un personaggio malvagio e inquietante, un rapinatore e killer psicotico chiamato Harry Reikle, nemesi del protagonista Miles Cullen (Elliot Gould), simpatico lestofante, bancario diventato ladro in preda all'ispirazione momentanea.

Opera dalla trama complessa, con personaggi ben sviluppati e antitetici, piena di dark humor, tensione e colpi di scena, L'Amico Sconosciuto permise a Plummer di svestire i panni del sofisticato gentleman e di diventare un cattivo di quelli veri, spietati e imprevedibili.