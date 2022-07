Cena con Delitto - Knives Out è il giallo delle nuove generazioni?

In attesa del sequel di Knives Out, il film di Rian Johnson torna a fare capolino nelle nostre vite, tre anni dopo, grazie a Netflix e al suo esser stato proiettato in cima alle classifiche dei film più visti del momento. Una scelta comprensibile, visto non solo il cast a disposizione, ma anche per la sagacia della scrittura di Knives Out (nonostante a volte ridondante), che ci consegna una cena con delitto - un giallo vero e proprio - del quale veniamo a conoscenza del colpevole in tempi rapidi, ma senza sapere il movente, né le modalità con le quali avviene il delitto. Scoprire tutti i dettagli è l'obiettivo non solo nostro, ma anche di Daniel Craig, il nostro alter ego in questo viaggio all'interno della vita di Harlan Trombey (Christopher Plummer).



Benvenuti nel Cluedo moderno

Rian Johnson, il regista di Knives Out (recupera qui la nostra recensione di Knives Out), fa in modo che l'intera scenografia sembri quella del Cluedo: lo stesso agente di polizia incaricato di risolvere il mistero dell'omicidio di Harlan lo specifica, con una citazione che ci fa calare subito in quel grande classico dell'investigazione che è il gioco di Hasbro.

L'intera casa, l'imponente struttura nella quale abita il famoso scrittore, ci viene mostrata passo dopo passo con grande minuzia, con l'obiettivo di fare in modo che la scenografia del tabellone del Cluedo sia a noi chiara e comprensibile, persino quando - verso la fine dell'investigazione - ci ritroviamo a scoprire nuovi dettagli, nuovi anfratti. Tutto ciò che ci viene mostrato serve per farci calare nel miglior modo possibile nell'investigazione che ci riguarda e tiene alto il nostro coinvolgimento, con l'unico obiettivo di farci anticipare i passi di Craig. Questa è la chiave di volta del film: pretendere da parte dello spettatore l'attenzione minuziosa a capillare di ciò che accade, andando a riprendere alcuni dei topoi che appartengono ai gialli di un tempo. Poi, l'altro elemento essenziale che serve alla nostra ricetta, per far sì che l'intero baraccone sia tenuto in piedi, è rappresentato dalle maschere.



Una famiglia in cerca di affetto

La messinscena che si palesa nella casa di Harlan deve avere tutt'attorno degli elementi che siano funzionali alle domande che ci andremo a porre: perché è stato ucciso? Chi lo odiava così tanto? Chi bramava la sua ricchezza? La famiglia allargata dello scrittore si manifesta così in quella sgangherata processione di approfittatori, per niente legati al proprio parente, appena deceduto, e interessati solo alla conquista ultima dell'eredità e del testamento.

La famiglia è disfunzionale, a partire dai figli di Harlan, Linda e Walter, con quest'ultimo che vive dell'arroganza di chi pretende di ottenere ciò che la natura gli ha tolto, costringendolo a camminare con un bastone e una gamba malandata; poi ci sono i loro coniugi, Richard e Donna, con il primo che porta dentro di sé la menzogna, ma allo stesso tempo il desiderio di raggiungere l'eredità che spetta alla moglie. In questo bailamme arriva la figura di Benoit Blanc, il già più volte citato Daniel Craig, in una veste molto da Poirot. I suoi modi inizialmente sono quasi tendenti all'autismo dello Sherlock Holmes che ci è stato insegnato da Benedict Cumberbatch nell'omonima serie, mentre se ne sta in disparte a giocherellare con la sua moneta; poi il personaggio emerge, con lui anche tutte le sue ingenuità e le sue furbizie. Restano la saccenteria, quella che gli permette di arrivare alla risoluzione del caso apostrofando l'intera famiglia e accusandola di ciò che avrebbero meritato sin da subito, ma allo stesso tempo di quella forza d'animo che non lo spinge ad arrendersi nemmeno dinanzi a quella che potrebbe essere l'evidenza.



Il ribaltamento della ricchezza

L'ultimo guizzo, l'ultima intuizione Johnson ce la regala in un doppio scambio di battute che avviene tra Meg, la figlia di Joni, vedova del defunto figlio di Harlan, e Marta Cabrera, l'infermiera personale di Trombey. Nella prima occasione sarà la nipote del noto scrittore a dire alla modesta ed extracomunitaria domestica che la famiglia si prenderà cura di lei, rimasta senza un lavoro e senza un'occupazione dopo la morte di Harlan, costretta anche a nascondere una madre clandestina in casa; nel ribaltamento dei ruoli avviene la caduta del castello di carte dei ricchi, con Marta che si ritrova a pronunciare la stessa frase poco prima pronunciata da Meg: "Mi prenderò cura di voi", in un sottile scambio di posizione di forza data da un'eredità, da una ricchezza che il de cuius decide di lasciare all'unica pura di cuore.

Dinanzi al ribaltamento si palesano tutte le vere emozioni e i veri sentimenti dei componenti della famiglia, perché chi poco prima era convinto di potersi e di volersi prendere cura di Marta, il secondo dopo è pronto a minacciarla per poter recuperare l'eredità che le è stata - a loro detta - ingiustamente lasciata. Quelle maschere che si presentano all'interrogatorio con Benoit Blanc cadono improvvisamente dinanzi alla necessità, alla miseria galoppante che si palesa dinanzi ai loro occhi. Lo squinternato quadro viene ultimato dalla risoluzione di tutti i nodi, mentre, dopo tanti anni, tutti loro si ritrovano a guardare dal basso la classe sociale che fino a poche ore prima aveva denigrato e apostrofato con un sottile razzismo e con scarsa empatia. In un sottile gioco messo in piedi da Harlan Trombey pochi giorni prima della sua morte.