Da La Casa a Scream 6: gli horror più attesi del 2023

Ritorni di saghe amatissime, produzioni originali e nuove versioni di grandi classici. Gli appassionati di cinema horror non possono certo lamentarsi per ciò che gli attende al cinema nei prossimi mesi del 2023, con una miriade di titoli per tutti i gusti e palati che faranno sicuramente discutere, sia in positivo che in negativo. Da ben due titoli che rinverdiscono il mito di Dracula, dal conte parodico di Nicolas Cage all'equipaggio della nave che trasportava il vampiro a Londra, al nuovo corso de L'esorcista, dai nuovi episodi di franchise quali Insidious, Saw e Scream a titoli completamente fuori di testa già dalle premesse come Cocainorso, la varietà non manca di certo, come potete vedere nella lista - certamente non esaustiva al 100% per motivi di spazio e opportunità - che vi proponiamo a seguire.



Infinity Pool

Il nuovo horror di Brandon Cronenberg, figlio d'arte del grande David, è sicuramente tra i titoli più attesi anche per via del nome che il regista si è fatto negli ultimi anni con opere disturbanti del calibro di Antiviral (2012) e Possessor (2020) - potete leggere qui la nostra recensione di Possessor.

La storia vede per protagonista James (Alexander SkarsgArd), uno scrittore che accidentalmente investe e uccide un uomo con la sua auto, un crimine che gli vale una condanna a morte. Per sfuggire vivo a questa terribile situazione, James paga un'assurda somma di denaro per far giustiziare un suo doppelgänger. Dopo aver condannato a morte un'altra persona che gli assomiglia, infatti, James trova un nuovo scopo nella sua vita: dal momento che è ufficialmente morto, può fare quello che vuole senza preoccuparsi delle conseguenze.



Cocainorso

Certo qualche settimana fa il trailer e la locandina hanno provocato diversa ilarità, ma d'altronde il progetto aveva già fatto parecchio discutere ai tempi del suo annuncio. La storia di un orso in preda alla furia dopo aver ingerito un'ingente quantità di cocaina è già paradossale di per sé, ancor più se il tutto è ispirato a qualcosa di effettivamente accaduto e dal finale molto più tragico, almeno per l'animale che ha perso la vita in seguito all'assunzione.

Il film - come potete già capire dal teaser disponibile qui - ci racconterà di un orso in cerca di vendetta, dalle abilità incredibilmente potenziate dato lo status fuori controllo del quale è vittima. Dirige l'attrice Elizabeth Banks, per quello che segna anche una delle ultime partecipazioni sul grande schermo del compianto Ray Liotta.



Scream 6

Sarà il primo capitolo senza Neve Campbell e fa già impressione così dato che il personaggio di Sidney Prescott è stato fondamentale nell'evoluzione di una saga che ha fatto la storia del genere, consacrando il villain di Ghostface ad imperitura memoria nell'immaginario collettivo non solo degli appassionati ma anche del grande pubblico.

In quest'occasione il temibile assassino mascherato, dalle molteplici identità, si sposta per la prima volta a New York, e inizia a seminare il panico nella Grande Mela: in questo nuovo episodio, infatti, l'azione sarà ambientata nell'iconica metropoli americana, un cambiamento radicale per la saga solitamente ambientata nella cittadina di Woodsboro. Nel cast tornano Courteney Cox e un'altra vecchia conoscenza della saga quale Hayden Panettiere, oltre a Jenna Ortega - iconica Mercoledì per Tim Burton - già vista nel quinto film del franchise.



65

Dopo un incidente catastrofico su un pianeta sconosciuto, il pilota Mills (Adam Driver) scopre subito di essere rimasto bloccato sulla Terra... 65 milioni di anni fa. Ora, con una sola possibilità di salvezza, Mills e l'unica altra sopravvissuta, Koa (Ariana Greenblatt), devono farsi strada attraverso un ambiente sconosciuto e pieno di pericolose creature preistoriche in un'epica lotta per la sopravvivenza.

La mano di Sam Raimi in veste di produttore non può che far ben sperare i fan, nella speranza che il suo tocco possa essere parzialmente emulato dai colleghi, ben meno famosi, Scott Beck e Bryan Woods, anche autori della sceneggiatura. Un mondo ostile e dinosauri a più non posso, in una produzione che a giudicare dal trailer e dalle immagini finora disponibili sembra voler proporre un divertente e tensivo spettacolo di genere.



Renfield

Non ci troviamo dalle parti di un horror puro, ma bensì di fronte a una commedia action che gioca con gli archetipi del genere, a cominciare proprio da un personaggio iconico dell'immaginario gotico quale... Dracula! E se questi ha il ghigno folle e divertito di Nicolas Cage, negli ultimi tempi alle prese con una vera e propria rinascita artistica, l'attesa non può che essere ancora maggiore.

Una rivisitazione del mito che vede per protagonista Renfield, fedele servitore del Conte qui interpretato da Nicholas Hoult. Notte dopo notte, il ragazzo è costretto a procurarsi il cibo per il suo padrone ed eseguire ogni suo ordine, non importa quanto degradante e perverso. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita per lui lontano dall'ombra del principe delle tenebre...



La Casa - Il risveglio del male

Le sorelle Ellie e Beth non si vedono da diversi anni e quando si ritrovano le cose non vanno esattamente nel migliore dei modi. Quando le due si riuniscono infatti vengono possedute da alcuni demoni che finiscono per trascinarle in un'accesa e violentissima lotta all'ultimo sangue, con il male che si scatena in tutta la sua furia primigenia.

Promette già sangue e terrore questo nuovo capitolo della saga di Sam Raimi, che figura qui come produttore insieme al volto simbolo del franchise, ovvero Bruce Campbell. La storia dovrebbe raccontare un qualcosa di inedito e scollegato dal passato, all'insegna di un reboot che potrebbe offrire diversi spunti e condurre la saga su nuovi lidi. Nell'attesa potete vedere qui il secondo spaventoso trailer.



Insidious 5

Patrick Wilson, storico volto protagonista della saga, esordisce dietro la macchina da presa per un quinto episodio che promette ancora una volta una sana dose di spaventi e inquietudine.

Ambientato dieci anni dopo la fine di Insidious 2, Josh Lambert si dirigerà a est per lasciare suo figlio Dalton (Ty Simpkins) in un'idilliaca università. Tuttavia, il sogno universitario di Dalton diventerà ben presto un incubo, quando i demoni repressi del suo passato torneranno improvvisamente a perseguitare entrambi.



Last voyage of Demeter

Demetra era il nome della nave che trasportava Dracula dalla Transilvania a Londra. Nel romanzo del 1897, la nave approda sulle coste dell'Inghilterra, sbrindellata e distrutta, con un solo sopravvissuto impazzito e delirante. Promette un approccio unico al mito vampiresco il nuovo film diretto dal regista norvegese André Ovredal, che si basa su un singolo episodio raccontato nel romanzo di Bram Stoker.

Una premessa narrativa ricca di suggestioni e inquietante al punto giusto, con l'imbarcazione pronta a trasformarsi in un teatro degli orrori di matrice sovrannaturale che contiamo possa offrirci diverse sorprese e spunti originali.



The Nun 2

Ambientato quattro anni dopo l'originale - leggete qui il nostro approfondimento su The Nun - questo sequel si promette di aggiungere ulteriori dettagli alla mitologia di un franchise che ha riscosso un notevole successo e che ha lanciato nell'immaginario horror la figura demoniaca di Valak, la suora demone.

La sinossi resa disponibile sembra seguire le linee guida del predecessore, con il ritorno di uno dei personaggi chiave, ovvero quello di Taissa Farmiga: Un prete viene assassinato. Un male misterioso inizia a diffondersi. Il sequel del grande successo mondiale The Nun segue sorella Irene mentre si trova ancora una volta faccia a faccia con la forza demoniaca Valak, la suora demone.



Saw 10

Ebbene sì, una delle saghe più amate sta per fare il ritorno con il suo decimo episodio, pronto a rinvigorire ancora una volta la serie di film che ha fatto la storia del torture porn del nuovo millennio. E sarebbe destinato a tornare anche l'iconico personaggio di Jigsaw, pronto a coinvolgere di nuovo il pubblico e le malcapitate vittime in un altro sadico gioco.

Le redini del progetto sono state affidate a un esperto conoscitore del franchise, ovvero quel Kevin Greutert che ha già diretto Saw VI (2009) e Saw 3D - Il capitolo finale (2010), e dovrebbe distaccarsi da quanto visto recentemente con Spiral - L'eredità di Saw (2021).



Salem's Lot

Ben Mears torna nella casa della sua infanzia nella cittadina di Jerusalem's Lot, nel tentativo di lavorare in tranquillità al suo prossimo romanzo: purtroppo per lui però la città è preda della sete di sangue di un vampiro.

L'adattamento dell'iconico romanzo di Stephen King, pubblicato nel 1975 e già trasposto per due volte in miniserie televisive, arriva per la prima volta sul grande schermo in una produzione annunciata come il più possibile fedele al testo originario. Dirige Gary Dauberman, al suo esordio dietro la macchina da presa ma con una lunga esperienza nel genere da sceneggiatore, avendo scritto tra gli altri The Nun, Annabelle e il dittico di It.



L'esorcista

Un mix di attesa e paura circonda l'uscita di questa nuova versione de L'esorcista, giacché per tutti gli appassionati del cinema horror - e non solo - il rischio di trovarsi davanti ad una copia sbiadita dell'originale è alto. Ma il nome di David Gordon Green, che ha rivitalizzato con successo il franchise di Halloween, a curare regia e sceneggiatura dovrebbe tranquillizzare anche i più dubbiosi.

Il primo film dell'annunciata trilogia dovrebbe vedere la luce delle sale nel mese di ottobre e si propone sulla carta come sequel diretto del cult diretto nel 1973 da William Friedkin. La storia sarà incentrata sul padre di una bambino posseduto che, in cerca di aiuto per il figlio, si rivolgerà a qualcuno che ha già vissuto un'esperienza simile, ovvero Chris MacNeil - con Ellen Burstyn a fare il suo ritorno nel ruolo.