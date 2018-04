Captain Marvel, le ultime novità sul cinecomic con Brie Larson

Mentre la battaglia contro Thanos in Avengers: Infinity War infuria ormai da giorni nelle sale di tutto il mondo, spazzando via ogni record d'incasso con i suoi strabilianti 630 milioni di dollari guadagnati in soli quattro giorni di programmazione, i Marvel Studios sono già proiettati nel futuro con i prossimi film del MCU, che in ordine d'uscita sono Ant-Man and The Wasp e Captain Marvel. Se sul primo, essendo un sequel, abbiamo molte più info e certezze, è sul cinecomic dedicato a Carol Danvers che si sta concentrando ultimamente l'attenzione dei fan della Casa delle Idee, sui suoi protagonisti e su come la storia si andrà a intrecciare con quella del dopo Infinity War. Cercando di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle Captain Marvel, in queste righe vogliamo provare a fare il punto della situazione su uno dei film più attesi del prossimo anno, nuova origin story dell'Universo Cinematografico che sarà indissolubilmente collegata al futuro dei Vendicatori. Proprio per questo, chi non avesse ancora avuto modo di vedere Avengers: Infinity War è avvisato: l'articolo contiene spoiler.



[ATTENZIONE, SPOILER A SEGUIRE!]



Meraviglie ad alta quota

Esattamente come il sequel sull'eroe più piccolo del mondo con protagonista Paul Rudd, anche Captain Marvel sarà ambientato prima della Guerra dell'Infinito contro il Titano Folle interpretato da Josh Brolin. Differenza sostanziale sarà il periodo di tempo: mentre Ant-Man and The Wasp prenderà luogo diversi mesi prima di Infinity War, con Scott e compagnia al seguito in fuga dal governo dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Captain Marvel si svolgerà negli anni '90, molto prima dell'avvento di Iron Man e degli altri supereroi. Questo renderà la Danvers il secondo personaggio del MCU con i superpoteri nella continuty cinematografica, direttamente successiva a Captain America. La storia racconterà nella sua traslazione cinematografica le origini della supereroina, che come sappiamo acquisirà i suoi poteri da Marv-Ell, Kree che si schianterà sulla Terra e che al cinema avrà il volto dell'affascinante Jude Law. E il racconto metterà infatti al centro della scena proprio la lunga guerra tra Kree e Skurll, razze aliene in lotta ormai da decadi e che anche nei fumetti coprono un ruolo importante in alcune delle run più famose. Tra i Kree torneranno anche Ronan l'Accusatore, villain dei Guardiani della Galassia nel primo capitolo e Korath, rispettivamente interpretati da Lee Pace e Djimon Hounsou. Forse la Danvers dovrà prendere il ruolo di Marvl-Ell all'interno della guerra Kree-Skrull, impedendo probabilmente un'invasione aliena, motivo che l'avvicinerà quasi certamente a un più giovane e integro Nick Fury. Nel film tornerà infatti anche Samuel L. Jackson nei panni del direttore dello S.H.I.E.L.D, che nelle ultime foto dal set abbiamo visto con un look decisamente meno fumettistico rispetto a come siamo abituati a vederlo, e chissà che non scopriremo anche le ragioni dietro la perdita del suo occhio. Al suo fianco anche Clark Gregg nei panni di Phil Coulson, di ritorno sul grande schermo dopo un'assenza di ben sei anni, dalla sua apparente morte nel primo crossover Marvel. La domanda sorge però spontanea: se i due si conoscevano ormai da più di dieci anni, con Fury ormai consapevole dei poteri della Denvers, come mai proprio il direttore non aveva chiesto il suo intervento nelle minacce di Avengers e Avengers: Age of Ultron? Potrebbe essere un bel buco di continutity, ma in realtà essendo i poteri di Captain Marvel di natura Kree, questa potrebbe essere corsa in aiutato del popolo ai confini della Galassia, lontana da casa per chissà quanto tempo, impegnata in una lotta extra-terrestre o in altri atti supereroistici.

La scena post-credit di Infinity War rende comunque palese il rapporto segreto tra Fury e la Denvers, dato che, nel mentre della sua cancellazione dell'esistenza, propedeutica allo schiocco di dita di Thanos con il Guanto dell'Infinito, proprio Fury cerca di contattare tramite una sorta di cerca persone spaziale Captain Marvel, scomparendo però all'improvviso. Adesso è chiaro che Carol Danvers avrà sicuramente un ruolo significativo nel già attesissimo Avengers 4, ancora senza titolo, al fianco dei Vendicatori rimasti, ma per capire bene l'entità dei suoi poteri e la sua reale posizione nell'Universo Cinemtografico Marvel bisognerà attendere il prossimo anno, sperando nell'arrivo di un teaser trailer il prima possibile. Anna Boden e Ryan Fleck insieme a Kevin Feige ci stanno intanto vendendo Captain Marvel come uno dei più potenti super del MCU, quindi non vediamo l'ora di scoprire quanto la sua presenza influenzerà sull'andamento della storia post-Thanos e quali saranno le conseguenze del suo gesto.