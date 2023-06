Captain America: Brave New World, un nuovo titolo e il ritorno dell'Hydra?

Pioggia di notizie sul prossimo film di Captain America. La prima è che Captain America: New World Order non esiste più: il film ha infatti cambiato titolo in Captain America: Brave New World, un nome che potrebbe dire molto della trama delle pellicola o, almeno del suo tono generale. La seconda è che anche Captain America 4 è stato rinviato, e ora uscirà al cinema il 26 luglio 2024, circa tre mesi dopo la release originariamente programmata dai Marvel Studios, prevista per il mese di maggio del prossimo anno. La terza, invece, è che le riprese di Captain America Brave New World sono iniziate il 3 maggio scorso e, dopo un mese di scene girate in varie location negli Stati Uniti, sono trapelati tantissimi dettagli sul prossimo film della Casa delle Idee. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione su quanto sappiamo del film, dando un'occhiata agli scatti "rubati" dal set e ai rumor messi in circolazione dalle "gole profonde" nelle scorse settimane.



Hulk (Rosso) spacca!

Partiamo dal posticipo di Captain America: Brave New World al 26 luglio 2024. Con ogni probabilità, il ritardo servirà agli addetti agli effetti speciali del film di avere più tempo a disposizione per la loro "magia".

D'altro canto, con il set già partito e la sceneggiatura del film scritta da tempo, non crediamo ci sia ragione di temere che lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood abbia influito sulla decisione di far slittare la produzione di qualche mese. Se davvero gli scioperi dovessero avere un peso sul ritardo di Captain America 4, quest'ultimo sarebbe solamente indiretto: già sappiamo che anche Thunderbolts è stato posticipato dal 26 luglio al 20 dicembre 2024, questa volta davvero per ragioni legate allo strike degli sceneggiatori, e, considerato che le pellicola dovrebbe essere un vero e proprio sequel del film incentrato su Sam Wilson, è possibile che Marvel abbia deciso di posticipare a sua volta Brave New World per evitare che i fan "perdano il filo" nei mesi che separeranno un'uscita dall'altra, durante i quali non a caso non arriveranno al cinema altri film "di intermezzo", ma solo serie TV per Disney+.



A nostro avviso, comunque, la questione della continuity tra i due film potrebbe essere solo marginale, mentre potrebbe avere ben più peso la necessità di dare più tempo agli artisti degli effetti speciali, che negli ultimi tempi non stati trattati benissimo né da Marvel e Disney né da Warner e DC (e le CGI di The Flash, Thor: Love and Thunder e She-Hulk ne sono la riprova). Se consideriamo che Captain America: Brave New World potrebbe vedere la partecipazione di Harrison Ford nei panni di Hulk Rosso, un personaggio quasi completamente realizzato in Computer Grafica, è possibile che Disney e Marvel vogliano darsi più tempo per non sbagliare il design del villain, che d'altro canto sembra avere un ruolo decisamente importante nella pellicola e nella Fase 5 del MCU per estensione.

D'altro canto, già sappiamo che Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross non sarà solo un generale dell'esercito o la versione rossa di Hulk, ma addirittura il Presidente degli Stati Uniti, e potrebbe insediarsi nello Studio Ovale al termine degli eventi di Secret Invasion, serie TV ormai dietro l'angolo. Per di più, Thunderbolt Ross è il fondatore dei Thunderbolts, che proprio da lui traggono il nome, e potrebbe essere la perfetta nemesi per il prossimo film di Hulk, che dovrebbe adattare la storyline di World War Hulk e riutilizzare personaggi del lontano passato, come la Betty Ross di Liv Tyler e Il Capo di Samuel Sterns (che già dovrebbero essere introdotti proprio in Brave New World).



Un titolo "complottista"

Passiamo però al titolo: perché i Marvel Studios sono passati di New World Order a Brave New World? Dobbiamo dirvi la verità: quando Captain America New World Order è stato annunciato, il nome della pellicola ci ha fatto storcere il naso.

Negli Stati Uniti d'America come in gran parte del mondo, Italia compresa, il Nuovo Ordine Mondiale (New World Order, per l'appunto) è un nome che allude ad una teoria del complotto tra le più longeve nella storia, con ramificazioni antimassoniche, antisemite ed estremiste, che proprio negli USA si sono concretizzate in veri e propri attacchi terroristici e hanno fatto da basi ideologiche per l'assalto al Campidoglio di Washington del 6 gennaio 2021. Insomma, il Nuovo Ordine Mondiale è un tema da non toccare, soprattutto presso l'opinione pubblica americana, e ci è parso decisamente strano che Disney - un'azienda solitamente attentissima a non esporsi politicamente - abbia usato la locuzione "New World Order" come titolo di un film. Proprio per questo, siamo sempre stati convinti che "New World Order" fosse un titolo provvisorio, di lavorazione del film, privo di riferimenti diretti alla sua trama e destinato inevitabilmente a cambiare prima della release. E così, fortunatamente, è stato.



In realtà, anche il nuovo "Brave New World" affonda le sue radici nel mondo del complottismo, ma lo fa in un modo diverso e decisamente meno militante. "Brave New World" è un romanzo di fantascienza di Aldous Huxley, tra i padri del genere distopico, ed è tradotto in italiano con il nome di "Il Mondo Nuovo". Anche in questo caso, è improbabile che il titolo dica molto sulla trama del film. Ma potrebbe svelarci qualcosa sul setting della pellicola: per esempio, essa potrebbe ripescare dai film di fantascienza "paranoica" come L'Esercito delle 12 Scimmie, Matrix e, per certi versi, Shutter Island e Memento, proponendo una trama contorta, una difficoltà oggettiva nel ricostruire chi siano i "buoni" e chi i "cattivi" e quali siano le loro motivazioni.

In tal senso, Brave New World potrebbe essere un vero e proprio thriller nell'MCU, o una spy story sulla falsariga di Secret Invasion, che avrà i toni di un intrigo politico e con cui Captain America 4 dovrebbe ricollegarsi direttamente. Non è dunque un caso che gli scooper abbiano ricollegato il film in arrivo nel 2024 a Captain America and The Winter Soldier, che forse rappresenta la pellicola più realistica, paranoide e "thriller" dell'intero Universo Cinematografico Marvel.



All'atto pratico, ciò potrebbe significare che Brave New World vedrà la resurrezione dell'Hydra, che potrebbe tornare allo scoperto proprio una volta che i fatti di Secret Invasion avranno scosso l'intero apparato della Difesa americana.

Le teorie dei fan di Captain America 4 puntano tutte verso un ritorno dell'organizzazione che storicamente si è sempre contrapposta a Captain America, anche se con il Barone Von Strucker, Teschio Rosso e Arnim Zola fuori dai giochi è difficile dire chi ne prenderà le redini. Si tratterà magari di Madame Hydra, sulla falsariga di quanto già visto in Agents of S.H.I.E.L.D.? Dopo gli eventi di The Winter Soldier, l'MCU non sembra aver mai mostrato una vera e propria "epurazione" dell'Hydra dai piani alti della politica americana: quest'ultima, insomma, potrebbe essere rimasta "dormiente" per anni, recuperando le forze per assestare un nuovo colpo ad un mondo sempre più debole, che ancora sta facendo i conti con il blip. Alcune teorie a cui facciamo davvero fatica a credere spiegano che persino Steve Rogers potrebbe diventare il leader dell'Hydra, ma in questo caso i Marvel Studios rischierebbero di spingersi un po' troppo in là con la fantascienza e scadere nel fanservice a tutti i costi. A nostra avviso, è più probabile che dietro l'organizzazione si celino Il Capo, Thunderbolt Ross o Valentina Allegra de La Fontaine, che nei fumetti ha già ricoperto sporadicamente tale ruolo. Oppure potrebbe trattarsi di un villain del tutto nuovo.



Il ritorno dell'Hydra

Qui arriviamo finalmente alle foto dal set di Captain America 4 e ai rumor degli scorsi mesi. Le prime ci mostrano che Captain America Brave New World avrà moltissimi villain, alcuni anche imprevedibili. In particolare, una parte del film dovrebbe essere ambientata a Canal Street, che nei fumetti è sede del Clan della Mano, una delle organizzazioni più importanti della malavita di New York, ma anche una dei nemici più potenti di Daredevil. Ora che Daredevil tornerà nell'MCU con Born Again, peraltro giusto sei mesi prima dell'arrivo al cinema di Captain America 4, tutte le strade sembrano aperte.

Possibile che La Mano e l'Hydra si siano fuse dopo lo "snap" in una medesima entità pronta alla conquista del mondo? Se davvero la location di Canal Street verrà inclusa nel montaggio finale di Brave New World, addirittura, possiamo aspettarci un cameo di Daredevil nel film con Anthoy Mackie, o persino la comparsa di altri personaggi legati a New York e alla sua malavita, tra cui eroi come Spider-Man ed Elektra e villain come Bullseye e Kingpin, che già pare faranno la loro (ri)comparsa proprio in Daredevil: Born Again.



D'altro canto, Captain America avrà bisogno di aiuto per fronteggiare l'Hydra, anche perché sembra che l'organizzazione non sarà la sola sulle tracce di Sam Wilson.

Al contrario, i rumor ci hanno svelato tempo fa che la villain Diamondback comparirà in Brave New World, e rappresenterà tanto una nemica quanto un interesse sentimentale per Sam Wilson, una sorta di "Gatta Nera" per il nuovo Cap. Altri rumor parlavano poi della presenza della Serpent Society tra i villain di Captain America 4, la cui leader, Viper, potrebbe diventare Madame Hydra nel corso del cinecomic: difficile dire come ciò sarà possibile ma, viste le conferme della Serpent Society nel film da parte di diversi insider, non ci sentiamo di escludere tale possibilità. Come non ci sentiamo di escludere, ovviamente, che la Serpent Society, da sempre un gruppo secondario di nemici negli albi a fumetti, non resti relegata al ruolo di "sgherri" della nuova Hydra. Staremo a vedere. Altre due possibilità potrebbero essere Sharon Carter, il cui arco narrativo deve ancora concludersi e che ormai sappiamo aver assunto definitivamente i panni di Power Broker, oppure ancora il Barone Zemo, una cui ricomparsa ai vertici dell'Hydra potrebbe anche spiegare perché (a quanto pare) il personaggio di Bruhl non sarà parte dei Thunderbolts.