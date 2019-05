Cannes 2019: bilancio di un'edizione molto bella ma caotica

È iniziata con una commedia zombie gradevole ma al di sotto delle aspettative (I morti non muoiono di Jim Jarmusch) ed è finita con una Palma d'Oro che ha messo d'accordo praticamente tutti, giurati (la scelta è stata unanime) o critici che fossero: l'acclamato Parasite, primo film coreano a ottenere il massimo riconoscimento del Festival di Cannes e trionfo assoluto per il cineasta Bong Joon-ho, alla sua seconda partecipazione in concorso.

Due film che, ciascuno a suo modo, parlano del mondo di oggi (non a caso entrambi contengono gag sul wi-fi) attraverso il filtro del cinema di genere misto alla satira.

Due estremi che fanno da contraltare all'esperienza generale di Cannes, festival che dice di voler essere al passo coi tempi (Thierry Frémaux, delegato generale della kermesse, ricorda sempre con un certo orgoglio di essere stato il primo ad accettare i film proiettati digitalmente) ma che in realtà rimane legato a un'idea vetusta del cinema e della sua fruizione, questione che va ben oltre la recente querelle con Netflix.



C'era una volta... la fila



Già lo scorso anno il Festival aveva modificato il calendario delle proiezioni stampa del Concorso, costringendo i giornalisti a vedere i film o in contemporanea con il pubblico o il giorno dopo, al fine di preservare la "purezza" della proiezione di gala e mettere la stampa sullo stesso piano dello spettatore. Al di là dell'errore di fondo di tale pensiero (Cannes non ha un pubblico pagante, salvo per le sezioni parallele che non sono in mano a Frémaux), ciò mise in difficoltà soprattutto la stampa quotidiana, costretta a pubblicare i pezzi in ritardo.

Quest'anno è stata rincarata la dose, concedendo le proiezioni mattutine solo a pochi eletti (ufficialmente radio e televisione, ma a quanto pare sono stati ammessi anche alcuni quotidiani cartacei) e mandando gli altri a vedere i film in gara o nel tardo pomeriggio o la sera alle 22:00 (orario in cui è stato proiettato, tra gli altri, Mektoub, My Love: Intermezzo, che dura tre ore e mezza).



Questo ha generato un malumore generale, unito alla già stressante situazione della gerarchia degli accrediti e delle file talvolta chilometriche per i titoli più attesi. Per rendere l'idea: se C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino fosse presentato a Berlino o Venezia, sarebbe possibile entrare in sala anche cinque minuti prima dell'inizio della proiezione e trovare un posto con relativa tranquillità.

Per la proiezione a Cannes, che iniziava alle 16.30, i giornalisti con un accredito di rango "inferiore" si sono messi in fila a partire dalle 13.30, e questo senza la certezza che ci sarebbero stati posti a sufficienza.

Paradossalmente, però, al momento del ritiro dell'accredito è stato chiesto a tutti di firmare l'embargo formale del Festival, la cui eventuale violazione avrebbe comportato la revoca del badge. A quel punto, perché non proiettare i film a orari ragionevoli che tengano conto delle tempistiche di pubblicazione?



Magia in sala

Tornando però a quello che dovrebbe essere il vero centro di interesse della manifestazione, ossia il cinema, i momenti indimenticabili non sono mancati, sullo schermo e attorno a esso: il restauro digitale di Shining, presentato nella versione estesa americana che il pubblico europeo non ha quasi mai visto; le lacrime di Antonio Banderas, premiato per la sua grandissima interpretazione nei panni dell'alter ego di Pedro Almodóvar in Dolor y gloria; la cinefilia irriverente ma anche più matura del solito nel microcosmo losangelino d'epoca immaginato da Quentin Tarantino; l'etica inattaccabile di Ken Loach, che in Sorry We Missed You analizza la precarietà al passo con l'evoluzione tecnologica; l'azione pirotecnica nei film orientali, che si tratti del noir cinese The Wild Goose Lake, del thriller coreano The Gangster, the Cop, the Devil o dell'assurdità giapponese che è First Love, targato Takashi Miike.

E ancora la presenza sul red carpet di Elton John, che ha fatto tappa a Cannes per presentare Rocketman; l'uso magistrale della musica di Gianni Morandi in Parasite, che ha portato il cantante a dichiarare di voler incontrare il regista. Ma alla fine il vero vincitore, per lo meno morale, è il giovane che, con un semplice cartello, ci ha ricordato che, per una volta, il Festival non era l'evento mediatico più importante del mese di maggio: "Se non mi procurate un invito, vi svelo come finisce Game of Thrones". Eroe.