Bud Spencer e Terence Hill fra schiaffi e fagioli: i giganti buoni del cinema

Quando diciamo la parola "Italia" in un Paese estero, veniamo direttamente associati alla pizza, al mandolino e alla mafia. C'è però anche un altro elemento a cui veniamo associati, sempre con rispetto e ammirazione: lo spaghetti western. Autori come Sergio Corbucci, Carlo Lizzani, Sergio Sollima e soprattutto Sergio Leone hanno creato un filone finito poco prima degli anni '80 imitato ancora oggi - ditelo a Quentin Tarantino per esempio. Dagli iconici western Made in Italy è nato anche un sottogenere estremamente fortunato, totalmente parodistico, legato a doppio filo ai nomi di Bud Spencer e Terence Hill - oggi protagonisti anche nel mondo dei videogiochi grazie all'uscita su Steam di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans. I due nomi d'arte (sostitutivi di Carlo Pedersoli e Mario Girotti), scelti proprio per dare un'aria internazionale ai loro film, sono apparsi per la prima volta insieme in Dio perdona... io no! di Giuseppe Colizzi. Era il 1967 e da allora, è il caso di dirlo, è iniziata una nuova, scanzonata e meravigliosa era.

Una vita fianco a fianco

Fino al 1994 sono stati ben 17 i film che hanno visto Bud Spencer e Terence Hill inseparabili partner sullo schermo. La loro fisicità opposta, il loro diverso senso dell'umorismo (con Bud costantemente musone e Terence più propenso alla risata e all'ironia) hanno determinato un mix esplosivo ancora oggi ineguagliato. Certo non sempre calibrato su toni comici, basti guardare proprio al primo film girato insieme, quel Dio perdona... io no! che abbiamo ricordato sopra: i due sono protagonisti di una zuffa bella e buona, culmine di un climax ricco di tensione giocato a muso duro tra muscoli e furbizia. Un debutto però già accompagnato dall'inimitabile suono fittizio dei pugni che segnerà il duo in tutta la sua carriera. Il film è anche l'inizio di una trilogia firmata Giuseppe Colizzi che vede altri due capitoli assolutamente imperdibili: I quattro dell'Ave Maria e La collina degli Stivali. Tre titoli che lanciano Bud Spencer e Terence Hill nell'olimpo sacro del cinema, spingendoli a interpretare forse il loro western più famoso: Lo chiamavano Trinità, a oggi un vero e proprio cult insieme al sequel uscito un anno dopo.

Tutto per una Dune Buggy

Cambio di location e registro per ...più forte ragazzi!, grazie al quale il duo si avvicina alla commedia d'avventura. Il loro strampalato incidente aereo, fondamentale per attuare una truffa a fin di bene, è solo l'antipasto di quello che sarà il loro film più iconico: ...altrimenti ci arrabbiamo! di Marcello Fondato. Servirebbe un articolo separato soltanto per elencare gli elementi e le battute cult presenti in questo film del 1974, che vanta le musiche degli Oliver Onions e la presenza scenica di una Dune Buggy rossa fiammante - oggetto di contesa fra i personaggi del film. Fra le scene memorabili impossibile non citare quella del teatro e della prova di canto, durante la quale Ben e Kid finiscono nel bel mezzo di un coro tentando di sfuggire a uno spietato serial killer dagli occhi di ghiaccio. In quattro parole: storia del nostro cinema. La seconda parte della carriera di Bud Spencer e Terence Hill è invece segnata da una svolta "poliziesca", con commedie a tema come I due superpiedi quasi piatti e Miami Supercops (I poliziotti dell'8ª strada). È però Sergio Corbucci a riportare il duo nei cinema di tutto il mondo con Pari e Dispari, film venduto in 13 Paesi fra cui anche gli Stati Uniti e il Regno Unito. Fra le scene memorabili del lungometraggio ricordiamo i fratelli Firpo che danno una lezione a una banda di criminali all'interno di un ristorante, facendo volare cazzotti e scagnozzi dalle finestre come se non vi fosse un domani.



I due attori italiani sono ormai una macchina inarrestabile e dal 1979 al 1984 arrivano nelle sale altri quattro film come Io sto con gli ippopotami, Chi trova un amico trova un tesoro, Nati con la camicia e Non c'è due senza quattro, fino allo stop del 1985 dopo i supercops di Miami. Sarà proprio una regia di Terence Hill (e una sceneggiatura del figlio Jess) a riportare il duo su grande schermo nel 1995 con Botte di Natale, destinato a rimanere per sempre il testamento artistico dei due attori italiani. Protagonisti di alcune delle pagine più divertenti del nostro cinema contemporaneo, immortali e impossibili da replicare.