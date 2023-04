Blue Beetle, il primo trailer funziona? Scarabei alieni e tanta azione!

DC risponde colpo su colpo a Marvel: a poche ore dal trailer finale di Secret Invasion, in arrivo su Disney+ a giugno, Warner Bros. ha rilasciato il primo trailer di Blue Beetle, lungometraggio che ha per protagonista l'eroe a fumetti DC Jaime Reyes, interpretato da Xolo Mariduena (Cobrai Kai). Il trailer, che dura poco più di due minuti, ci dà un'idea delle origini di Blue Beetle, uno dei "super" più oscuri della Distinta Concorrenza, mostrando l'incontro tra Jaime e lo Scarabeo Blu e svariate scene d'azione che anticipano i superpoteri del futuristico costume da insettoide. Non solo: il breve video conferma anche che Blue Beetle arriverà il 18 agosto in tutto il mondo, Italia compresa, dopo una lunghissima gestazione iniziata nel 2018. Inizialmente, infatti, Blue Beetle doveva arrivare su HBO Max, e solo in un secondo momento è stato convertito ad un film per il grande schermo. A giudicare dalla qualità del trailer, però, la scelta di Warner e DC potrebbe pagare in termini di recensioni e, soprattutto, di incassi.



Le origini di Blue Beetle

Lo scopo del trailer è molto chiaro fin dalle prime battute: esso deve introdurre Jaime Reyes e Blue Beetle al pubblico, poiché tanto l'eroe quanto il suo alter ego umano sono pressoché sconosciuti allo spettatore medio.

Obiettivo perfettamente centrato, perché gran parte del video è incentrato proprio sulla descrizione di chi è Jaime, di come è composta la sua famiglia, di come entra a contatto con lo Scarabeo e di quali sono i poteri di Blue Beetle. Vediamo queste informazioni una per una. Innanzitutto, abbiamo la conferma che il Blue Beetle del film è Jaime Reyes, che nei fumetti è il quarto Scarabeo DC: il primo, introdotto nel 1939, era il poliziotto Dan Garret, che aveva ottenuto i superpoteri tramite un farmaco; il secondo, invece, era un omonimo archeologo i cui poteri nascevano da un misterioso scarabeo rinvenuto in Egitto. Nei fumetti, Garret cede presto lo scarabeo all'allievo e scienziato Ted Kord, che diventa il terzo Blue Beetle e rimane tale fino alla morte, avvenuta nel 2006. Con la morte di Ted Kord, DC opera una retcon delle origini del personaggio: lo scarabeo passa al giovane Jaime Reyes poco dopo la morte di Kord, mentre viene rivelato che esso non ha origini legate all'antico Egitto (come la storia editoriale dagli anni Sessanta in poi faceva pensare), ma è di provenienza extraterrestre.



Nel film, le cose sembrano andare un po' diversamente: certo, Jaime è lo stesso ragazzino dei fumetti, mentre anche sul grande schermo lo Scarabeo Blu sembra essere un oggetto alieno, ma apparentemente ogni legame tra il quarto Blue Beetle, la morte di Ted Kord e l'archeologo Dan Garret pare essere stato reciso. Il protagonista della pellicola ottiene l'insetto che gli fornisce i poteri in un modo decisamente strampalato, ovvero al termine di un colloquio di lavoro finito male, in una confezione di cibo da fast-food, mentre la polizia fa irruzione nell'edificio hi-tech in cui si trova.

A donare il "pacco" a Jaime è un personaggio che questi chiama "Jenny" e con cui sembra avere un legame sentimentale. Tornato a casa, Jamie apre il cartone da fast food con la sua famiglia, a dimostrazione di come quest'ultima sia di enorme importanza per lui (e di come, probabilmente, sarà uno dei temi centrali del film). Qui avviene la prima svolta delle pellicola: la scatola contiene uno scarabeo, che decide di unirsi a Reyes, un po' come il simbionte di Venom, fondendosi fisicamente al suo corpo e donandogli un'armatura dai poteri sovrannaturali, che vedremo meglio tra poco.



Occorre qui fare un pausa e recarci al termine del trailer: nell'ultimissima sequenza, infatti, vediamo un covo con armi e gadget ad alta tecnologia, del tutto simile alla Bat-Caverna, al punto da far esclamare al protagonista "è roba da Batman!".

Difficile che questa "tana da supereroe" sia legata alle origini dello Scarabeo, così come che essa appartenga allo stesso Reyes, dal momento che lui, Jenny e lo zio Rudy (George Lopez) sembra che stiano svaligiando il covo segreto o lo stiano scandagliando alla ricerca di qualcosa. Interessante è anche che i colori della stanza, tendenti al violetto, richiamino quelli che vediamo nella facciata dell'edificio di inizio trailer, dove Jenny consegna lo Scarabeo a Jaime. La nostra teoria è dunque che Jaime Reyes non sia il primo Blue Beetle, ma il secondo: quelle viste all'inizio del trailer sono le Kord Industries e il "vero" Scarabeo Blu, che potrebbe aver perso (o a cui potrebbe essere stato rubato) l'insetto che gli dona i poteri, è in realtà Ted Kord, che nel DCEU è ancora vivo. Non ci credete? In una breve inquadratura ambientata nel sotterraneo possiamo notare che ci sono tre manichini per dei costumi da Blue Beetle, ma uno è "nudo": appurato che quest'ultimo non è destinato alla tuta indossata da Jaime (un po' perché il covo non è il suo; un po' perché essa è "fusa" con il suo corpo), non possiamo che concludere che ci sia un secondo Scarabeo Blu in circolazione. A ulteriore riporva della nostra teoria vi è il fatto che nel cast del film vi è Susan Sarandon, che interpreta Victoria Kord, sorella di Ted Kord, la quale appare più avanti nel trailer.



Botte da... insetti!

Lasciamo le teorie da parte e torniamo all'unione tra Jaime e lo Scarabeo: quest'ultimo è chiaramente una forma di vita senziente, un parassita che, una volta trovato un ospite, si unisce a quest'ultimo e gli dona dei poteri potenzialmente letali, come le scariche elettriche che l'insetto usa per tenere lontano lo zio di Jaime. Fin da subito, con la banale frase "ospite acquisito", scopriamo che lo Scarabeo può parlare con Jaime, probabilmente con la telepatia, e che può anche compiere azioni contro la volontà del ragazzo.

Tra i poteri che l'insetto fornisce al protagonista abbiamo un paio di arti "a punta" aggiuntivi, la capacità di volare ad altissima velocità fin nello spazio e di respirare anche in assenza di ossigeno, nonché una protezione totale da ferite e cadute. Subito dopo, Jenny (che sembra conoscere l'insetto molto meglio di Jaime e che potrebbe essere in qualche modo legata a Ted Kord) spiega che lo Scarabeo è una specie di arma distruttiva: in effetti, quest'ultimo si dimostra capace di fondere il metallo con degli scudi di energia, tagliando in due un autobus contro la volontà del protagonista, di donare la super-forza a chi lo possiede e anche di creare spade e lance dal nulla.



Terminata questa presentazione dei poteri dello Scarabeo, abbiamo un assaggio delle fasi più avanzate della trama, con la già citata Victoria Kord che reclama la proprietà dello Scarabeo, aggiungendo però che questi ha "scelto" il giovane Reyes.

La sequenza di presentazione della Kord, che probabilmente sarà una dei villain del film, è immediatamente preceduta da un close-up sullo Scarabeo e, soprattutto, da quella che ha tutta l'aria di essere una macchina composta da tanti mini-scarabei alimentata dalla stessa fonte energetica di Blue Beetle (come spiegano i lampi di colore blu che vediamo nella sequenza in cui il marchingegno viene brevemente mostrato). Kord, insieme ad un gruppo di militari della SWAT, prende in ostaggio la famiglia del protagonista, mentre in sottofondo sentiamo le parole "l'amore che provi per la tua famiglia ti rende debole". Chi è il misterioso personaggio che le pronuncia? Il volto è quello di Raoul Max Trujillo, mentre il nome è quello del principale nemico del film, ossia Carapax l'Uomo Indistruttibile. Carapax è un archeologo, esattamente come il secondo Dan Garret, che nel corso delle sue avventure alla ricerca dello Scarabeo finisce per scoprire un'armatura robotica indistruttibile: sicuramente il personaggio verrà leggermente rivisto sul grande schermo, ma la sua armatura impossibile da scalfire e da distruggere dovrebbe rimanere, facendone un osso duro per Jaime.



Sembra che Victoria Kord e Carapax siano in qualche modo collegati, ma anche che entrambi siano legati al macchinario brevemente visto in precedenza: possiamo ipotizzare che una sia la mente e l'altro il braccio della stessa "caccia all'insetto", ma il trailer non ci fornisce informazioni più concrete a riguardo, né ci spiega i motivi che muovono i due villain.

Ci avviamo infatti verso la fine del trailer, che ci mostra altre sequenze d'azione, ma anche un gigantesco scarabeo robotico volante, probabilmente un'invenzione di Ted Kord, con cui Jaime e la sua famiglia si dirigono su una misteriosa isola: che si tratti del luogo dove lo Scarabeo è stato rinvenuto? Torniamo dunque all'ultima scena, quella che abbiamo anticipato poche righe fa e che è ambientata in quello che abbiamo ipotizzato essere il covo segreto di Ted Kord: è molto probabile che quest'ultimo si trovi proprio sull'isola misteriosa, mentre la presenza, tra le altre cose, di un sarcofago ci mostra che le origini dello Scarabeo Blu saranno a metà tra l'alieno e l'antico. Così si conclude il trailer, che con i suoi numerosi indizi ci ha messo una gran voglia di scoprire di più su Blue Beetle e sulla pellicola DC che gli è stata dedicata, nella speranza di ricevere un nuovo trailer ben prima del 18 agosto.