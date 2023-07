Blue Beetle potrebbe stupirci, ma non avrà senso

Il secondo trailer di Blue Beetle è stato pubblicato solo pochi giorni fa: si tratta dell'ultimo video ufficiale del film prima della sua uscita al cinema, fissata per il 17 agosto in Italia e nel resto del mondo. Direttamente legato, per continuità di clip e per tono generale, al primo trailer di Blue Beetle, diffuso da Warner e DC a inizio aprile, questo secondo video ci riporta nel mondo di Jaime Reyes, svelandoci qualche succoso dettaglio aggiuntivo sulla sua trasformazione nello Scarabeo Blu e, soprattutto, sui nemici e i villain contro il cui giovane eroe (il primo di origine latinoamericana nell'universo DC) si troverà a dover fare a pugni nel corso della pellicola.



In un turbinio di scene d'azione, tute fantascientifiche e armi ad alto tasso di distruzione, per ora Blue Beetle si conferma essere una delle pellicole più interessanti dell'intero DCEU, funestato solo da un arrivo tardivo nelle sale cinematografiche, nel momento in cui l'Universo Esteso DC sta per essere sostituito dal "nuovo" DCU di James Gunn. Vediamo dunque di cosa parla il trailer finale di Blue Beetle, cercando di capire come si collocherà il film a cavallo tra DCEU e DCU.



Uno scarabeo per amico

Il trailer si può dividere essenzialmente in due parti, la seconda decisamente più interessante della prima. Ma andiamo con ordine: il video si apre mostrandoci Jaime che prende confidenza con lo Scarabeo Blu, imparando ad usarne le capacità e i poteri.

Tra di essi vediamo innanzitutto il volo, seguito a ruota da una serie di potenzialità difensive e offensive degne di una vera e propria macchina da guerra: l'esoscheletro alieno, che scopriamo essersi definitivamente fuso con il corpo del suo ospite, garantisce uno scudo al plasma, la capacità di creare dal nulla spade e altre armi, la super-forza e una resistenza sovrumana. Tutte caratteristiche "standard" per un supereroe, che in questo caso si combinano con il carattere irriverente del protagonista, che viene interpretato da Xolo Maridueña, non a caso definito perfetto" per il ruolo di Blue Beetle dal regista del film, Angel Manuel Soto. In effetti, fin da queste primissime clip possiamo capire che Blue Beetle si collocherà ben distante dal tono serio e "dark" del resto del DCEU, adottando invece un ritmo e un'estetica molto più simili, per esempio, a quelli dei blockbuster di casa Marvel: una scelta che potrebbe far storcere il naso a Zack Snyder e ai suoi puristi, ma che sembra in linea con il nuovo DCU di James Gunn. Per di più, sembra che lo spirito irriverente della produzione si rifletterà anche sul numero e sulla qualità di scene action, che non dovrebbero mancare e che sembrano realizzate con un alto tasso di spettacolarità (e di effetti speciali ben fatti, cosa più unica che rara per la situazione attuale del settore).



I due villain di Blue Beetle: Carapax e Victoria Kord!

La seconda parte del trailer, come dicevamo, è di gran lunga la più interessante. Questo perché, finalmente, ci vengono mostrati i villain di Blue Beetle, solo accennati nel primo teaser diffuso da Warner.

Il primo, come ampiamente previsto dai leak sul nuovo film DC, sarà Conrad Carapax, interpretato da Raoul Max Trujillo. Si tratta di una scelta decisamente azzeccata, dal momento che Carapax è uno dei nemici storici dello Scarabeo Blu, tanto da essere stato introdotto, nella sua versione a fumetti, proprio nel primo albo di Blue Beetle pubblicato dalla DC, datato al 1986. Ciò che vediamo del villain del titolo ci svela che Carapax sarà in realtà un semplice essere umano, ma anche che questi diventerà una minaccia per il giovane Jaime Reyes grazie ad un esoscheletro ipertecnologico simile a quello di Blue Beetle - probabilmente una copia "umana" di quest'ultimo - con degli inserti di colore rosso che ricordano molto la tuta mecha utilizzata anche nei fumetti. Per la verità, anche Carapax potrebbe avere un rapporto simbiotico con la sua tuta, dal momento che in una breve clip possiamo notare che quest'ultima si "innesta" nel braccio del villain, entrando e uscendo dalla sua carne con i suoi filamenti.



Sorge a questo punto una domanda: se la tuta di Carapax non ha origini aliene, chi l'ha realizzata? Si tratta della seconda villain di Blue Beetle, Victoria Kord. Victoria Kord sarà interpretata da Susan Sarandon e dovrebbe essere la CEO delle Kord Industries, la mega-corporazione presso cui lavora Jenny e da dove lo Scarabeo è stato trafugato prima di finire nelle mani di Jaime. Tra i due nemici del film, Victoria Kord sarà il "cervello", mentre Carapax rappresenterà invece i "muscoli": non è dunque improbabile ipotizzare che la prima abbia fornito al secondo il suo esoscheletro semplicemente per raggiungere i suoi scopi personali.

Questi ultimi, purtroppo, pescano a piene mani dai cliché del genere supereroistico: Victoria Kord è la proprietaria dello Scarabeo e lo rivuole indietro, anche se questi ha "scelto" Jaime come suo ospite. Ciò significa che la donna potrebbe essere disposta persino ad uccidere il protagonista, pur di separarlo dalla sua armi aliena. Restano però ancora aperte alcune domande cruciali: come ha fatto Kord a mettere le mani sullo Scarabeo? Cosa vuole farne, una volta che lo avrà ottenuto indietro? Si tratta di una serie di dilemmi estremamente interessanti, soprattutto perché potrebbero spalancare le porte all'arrivo di Ted Kord, il fratello minore di Victoria e secondo Blue Beetle dell'Universo DC.



Troppo tardi per il DCEU, troppo presto per il DCU

La (presunta) inclusione di Ted Kord nel film, che fortunatamente potrebbe essere tenuta segreta da DC e Warner fino all'uscita in sala di Blue Beetle (le due compagnie sembrano aver imparato qualcosa dalla precedente campagna marketing, quando il trailer giapponese di The Flash ha spoilerato un colpo di scena), potrebbe rivelarsi centrale nello spiegare la collocazione del film tra DCEU e DCU. Le dichiarazioni di James Gunn in tal senso sono finora state piuttosto sibilline: il regista ha confermato che Superman Legacy sarà la prima pellicola del DCU, ma ha anche spiegato che Blue Beetle sarà legato al nuovo universo DC, in qualche modo. Le speculazioni su queste dichiarazioni, almeno apparentemente contraddittorie, sono state numerose.

I meno ottimisti ritengono (forse a buona ragione) che quelle di James Gunn siano delle semplici dichiarazioni di marketing, pensate per convincere gli spettatori a recarsi al cinema a vedere un film che altrimenti sarebbe "insensato", perché totalmente slegato dalla continuity dell'universo DC nascente e, parimenti, anche da quella del DCEU, distrutto con il reboot operato da The Flash (e comunque ormai agonizzante). D'altro canto, se non ci fosse almeno qualche spiraglio per un'integrazione di Blue Beetle nel DCU è improbabile che il titolo riesca a raccogliere un successo di pubblico anche solo discreto, di cui la DC ha tanto bisogno, specie dopo il clamoroso flop di The Flash al box-office.



Non possiamo però credere che James Gunn stia tentando di "fregare" il pubblico. O quantomeno non vogliamo crederlo. Anche perché l'intera campagna marketing di Blue Beetle si sta basando sui suoi possibili legami con il DCU e con il DCEU: per esempio, Xolo Maridueña ha spiegato che anche Blue Beetle avrà dei cameo di altri supereroi DC, un po' come The Flash. Di quali guest star si stia parlando, però, non è dato saperlo: a meno che Blue Beetle non si collochi prima degli eventi di The Flash, e dunque sia stato retroattivamente resettato da quest'ultimo, ormai il DCEU non ha più il proprio Batman (o meglio, ha quello di George Clooney, ma non più quello di Ben Affleck) e sembra aver perso anche Superman e Wonder Woman.

Una possibilità è che sia proprio Barry Allen a comparire in Blue Beetle: si tratterebbe d'altro canto del membro della Justice League più vicino, sia per caratterizzazione che per età anagrafica, a Jaime Reyes, ma un ritorno di Flash dopo che i DC Studios hanno "chiuso" la sua parabola narrativa sarebbe forzato e creerebbe ulteriore incertezza negli spettatori. Al contempo, un ritorno di un vecchio "super" legherebbe indissolubilmente Blue Beetle al DCEU, rendendolo immediatamente meno appetibile per il pubblico, che saprebbe di andare al cinema a vedere una pellicola priva di senso, parte di un universo ormai "morto".



Hanno però un tenore completamente opposto le ultime dichiarazioni del regista Angel Manuel Soto, che ha spiegato - senza mezzi termini, viene da dire - che ci sono piani per almeno due sequel di Blue Beetle e che Blue Beetle è stato pensato in connessione con il DCU, e non con il DCEU. Le dichiarazioni di Maridueña, Soto e Gunn creano così un groviglio di possibilità che sembrano persino contraddirsi a vicenda.

Difficile dire dove stia il vero e dove il falso: sicuramente, qualche stunt di marketing nella comunicazione DC c'è, ma non può essere tutta "fuffa" per portare gli spettatori in sala. Al contrario, è effettivamente possibile che Blue Beetle sia collocato nel DCEU post-The Flash, che dunque potrebbe anche essere l'universo di partenza del nuovo DCU di James Gunn. Per giunta, se alla fine del film Jaime Reyes fosse sostituito come Blue Beetle da Ted Kord, che nel resto della pellicola potrebbe avere solo un ruolo secondario, si potrebbero far combaciare tutte le affermazione di attori, registi e produttori dei DC Studios, legando le avventure di Jaime al DCEU e ponendo le basi per un futuro del suo personaggio nel DCU, questa volta però nella versione di Ted Kord. Addirittura, se ci fosse spazio per un cameo di Booster Gold, Blue Beetle potrebbe introdurre il primo personaggio del DCU al cinema!