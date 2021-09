Da Black Widow e A quiet place 2: i migliori Blu-ray di settembre 2021

Con la stagione autunnale il mercato home video torna alla grande, popolandosi a settembre di decine di uscite e di film molto attesi, tanto che la scelta per la nostra consueta Top 3 questa volta è stata davvero dura, con esclusi eccellenti come l'ultimo Woody Allen, ossia il delizioso Rifkin's Festival, il dramma polacco Corpus Christi, l'intenso The Father - Nulla è come sembra con l'Oscar per Anthony Hopkins e l'altrettanto ottimo e coinvolgente Minari.



La nostra selezione si è concentrata su alcuni dei titoli più attesi dal grande pubblico. Parliamo perciò in dettaglio del cinecomic Black Widow, apripista della quarta fase del MCU, con la protagonista interpretata da Scarlett Johansson alle prese con il suo passato.

Poi è il turno del miglior film straniero all'ultima edizione degli Oscar, ossia l'avvincente alcoholic-drama Un altro giro con uno straordinario Mads Mikkelsen e chiude il terzetto un sequel, A quiet place 2, con John Krasinski che dirige ancora una volta la moglie Emily Blunt in un mondo invaso da famelici alieni.

Per la lista completa di uscite, tra le quali spiccano grandi classici che tornano in alta definizione, potete consultare la consueta panoramica in fondo, buona visione!



Black Widow - 14 settembre

Nel film targato Marvel Studios, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato.



Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Scarlett Johansson torna a interpretare Natasha/Black Widow, Florence Pugh è Yelena, David Harbour è Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz è Melina.



Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, Black Widow è il primo film della Fase Quattro dell'Universo Cinematografico Marvel ed è stato molto apprezzato dalla nostra redazione, come potete leggere qui nella nostra recensione.



Un altro giro - 22 settembre

La storia racconta di quattro professori, colleghi e amici, che decidono di intraprendere insieme un esperimento in cui ognuno di loro cerca di mantenere un certo grado di ubriachezza durante la vita di tutti i giorni, senza scendere né salire prima di capirne gli effetti applicati alla quotidianità.



Questo perché i quattro credono che le persone trarrebbero beneficio nell'avere almeno un po' di alcool nel sangue ogni giorno. Tutto sta nel capire quanto. E questo li porterà a sovvertire più o meno completamente la loro vita privata e lavorativa.



Miglior film straniero all'ultima edizione degli Oscar, Un altro giro è l'ennesimo grande lavoro del regista danese Thomas Vinterberg, dedicato alla figlia tragicamente scomparsa.

Un dramma atipico, con sussulti più leggeri e piacevolmente alcolici, dove spicca la performance di un attore di razza come Mads Mikkelsen, che mette in mostra anche le sue doti da ballerino.



A quiet place 2 - 23 settembre

In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbott deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continua la lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio.

Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.



Con un flashback ambientato nel passato, alle origini dell'evento clou, che permette al regista John Krasinski di tornare insieme alla moglie Emily Blunt anche davanti alla macchina da presa, A quiet place 2 parte subito alla grande, riproponendo quel mix di tensione a sfondo horror/sci-fi che aveva fatto le fortune, commerciali e artistiche, del predecessore.

Una formula vincente qui riproposta in un contesto simile ma non per questo meno appassionante e con un cast d'eccezione che vede la new entry di Cillian Murphy.



Panoramica uscite

8 SETTEMBRE

Labyrinth - Dove tutto è possibile: Arriva in alta definizione 4K Ultra HD il classico fantasy con David Bowie e Jennifer Connelly.

Dirty dancing - Balli proibiti: Il classico romantico/musical con protagonista il compianto Patrick Swayze arriva in 4K Ultra HD.

Gandhi: Anche il classico biografico sulla figura di Gandhi, con protagonista un Ben Kingsley premio Oscar, viene proposto in 4K Ultra HD.

L'ora della verità: Action thriller diretto da Peter Facinelli con protagonisti Anne Heche e Thomas Jane.

Addio al nubilato: Commedia diretta da Francesco Apolloni con protagoniste Laura Chiatti e Chiara Francini.

Il cattivo poeta: Film biografico con Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D'Annunzio.

Il sacro male: Horror drammatico diretto da Evan Spiliotopoulos con protagonisti Jeffrey Dean Morgan e Cary Elwes.



9 SETTEMBRE

Rifkin's Festival: Woody Allen gioca con i classici del cinema nella sua ultima, divertente e ispirata commedia.

Corpus Christi: Candidata agli Oscar 2020, un'opera potente ed evocativa, illuminata dalla straordinaria interpretazione del suo giovane protagonista.

Morrison: Dramma a sfondo musicale diretto da Federico Zampaglione con protagonisti Lorenzo Zurzolo e Giovanni Calcagno.

Un'educazione parigina: Film drammatico diretto da Jean-Paul Civeyrac con Andranic Manet e Sophie Verbeeck.

Dietro la notte: Thriller diretto da Daniele Falleri con protagonisti Stefania Rocca e Fortunato Cerlino.

The Kelly Gang: Poliziesco diretto da Justin Kurzel con George MacKay e Essie Davis.

Semina il vento: Film drammatico diretto da Danilo Caputo con Yile Yara Vianello e Feliciana Sibilano.



15 SETTEMBRE

La Casa: Il classico horror di Sam Raimi in alta definizione 4K Ultra HD.

L'ipnotista: Thriller diretto da Arto Halonen con Josh Lucas e Pilou Asbæk, adattamento del romanzo di Lars Kepler.

Willy's Wonderland: L'ultima fatica di Nicolas Cage, un horror ambientato in un parco di divertimenti pieno di inquietanti pupazzi non del tutto raccomandabili.

100% lupo: Film d'animazione diretto da Alexs Stadermann.

The Father - Nulla è come sembra: Florian Zeller costruisce un dramma da camera perfetto e affilato, con un Anthony Hopkins in stato di grazia totale premiato all'Oscar.



16 SETTEMBRE

Freaky: Il regista di Auguri per la tua morte firma un'altra ispirata horror/comedy a sfondo fantastico, con protagonista uno straordinario Vince Vaughn.

La finestra sul cortile e La donna che visse due volte - Limited edition: Edizione limitata per i due capolavori di Alfred Hitchcock.

La cosa - Limited edition: Il classico horror di John Carpenter in edizione limitata.



22 SETTEMBRE

Babyteeth - Tutti i colori di Milla: Il tema della malattia terminale dal punto di vista di chi sta attorno al paziente, in un'opera dall'estrema sensibilità che sa però di "già visto".

Maledetta primavera: Commedia diretta da Elisa Amoruso con Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli.

The Blackout - Invasion Heart: Film di fantascienza diretto da Egor Baranov e Nathalia Hencker con Aleksey Chadov e Pyotr Fyodorov.

Ai confini del mondo - La vera storia di James Brooks: Dramma avventuroso diretto da Michael Haussman con Jonathan Rhys Meyers e Dominic Monaghan.

Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga: Il sequel del film diretto da Will Gluck, sempre divertente e dal grande spirito british.



23 SETTEMBRE

Tutti per Uma: Commedia diretta da Susy Laude con Pietro Sermonti e Lillo Petrolo.

Rosso: Thriller diretto da Benjamin Naishtat con Darío Grandinetti e Alfredo Castro.

Ostaggi: Commedia drammatica diretta da Eleonora Ivone con Gianmarco Tognazzi e Vanessa Incontrada.

Bansky - L'arte della ribellione: Documentario sul celebre artista diretto da Elio Espana.

Regina: Dramma diretto da Alessandro Grande con Ginevra Francesconi e Francesco Montanari.

Ribelli: Commedia diretta da Allan Mauduit con Cécile De France e Yolande Moreau.

Maternal: Film drammatico diretto da Maura Delpero con Lidiya Liberman e Denise Carrizo.

Bernie il delfino 2: Commedia diretta da Kirk Harris con Kevin Sorbo e Patrick Muldoon.

Breach - Incubo nello spazio: Film di fantascienza diretto da John Suits con Cody Kearsley e Bruce Willis.

Run: Thriller diretto da Aneesh Chaganty con Sarah Paulson e Kiera Allen.



29 SETTEMBRE

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang: Film d'azione/avventura diretto da Vash con Jackie Chan e Elane Zhong.

Skylines: Il terzo capitolo della saga fantascientifica cominciata nel 2010.

La brava moglie: Commedia drammatica diretta da Martin Provost con Juliette Binoche e Yolande Moreau.

Comedians: A 34 anni da Kamikazen, Gabriele Salvatores riporta con successo sul grande schermo la commedia teatrale di Trevor Griffiths.

Minari: Lee Isaac Chung dirige un potente dramma familiare ambientato nell'Arkansas rurale ma diretto con cuore e visione orientaleggiante.

Un uomo sopra la legge: Thriller diretto da Robert Lorenz con Katheryn Winnick e Liam Neeson.