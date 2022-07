Black Panther: Wakanda Forever, un trailer ricco di pathos e dolore

Il 9 novembre 2022 arriverà al cinema Black Panther: Wakanda Forever, il secondo film dedicato a Pantera Nera, per il quale al Comic-Con di San Diego è stato mostrato un primo trailer Black Panther Wakanda Forever. Tanta attesa e tanta paura per come la Marvel avrebbe deciso di gestire la figura del sovrano del Wakanda dopo la morte del suo attore, ma in attesa di poterne sapere di più quasi sicuramente al D23 in programma dal 9 all'11 settembre, vi raccontiamo che cosa è emerso dal primo assaggio di quello che sarà il ritorno della famiglia di T'Challa sul grande schermo.



Un funerale che sa di attualità

Il trailer si apre con un omaggio alla cultura afroamericana: Tems, cantante nigeriana, intoma No Woman No Cry di Bob Marley, raccontando quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il funerale di T'Challa.

Nonostante in queste ore l'hashtag recasttchalla sia in trend, sarà davvero difficile immaginare che Marvel voglia sostituire Chadwick Boseman dopo la sua scomparsa a causa di un tumore al colon. Wakanda Forever, quindi, sin da subito mette in chiaro la necessità di essere carico di emozioni, di pathos, di voler inseguire l'attualità di un attore che ci ha lasciato troppo presto e che ha spinto il suo alter-ego cinematografico a dover fare altrettanto. Un segno di grande rispetto da parte di Disney, che dovrà essere accettato da tutti i fan.



A ricordare T'Challa troviamo la fidanzata Nakia (Lupita Nyong'o), la regina madre Ramonda (Angela Bassett), la sorella Shuri (Letitia Wright) grande protagonista di Infinity War, e le soldatesse della Dora Milaje con il generale Okoye (DanaiGurira). Dopo questo evento che ci lascia coinvolti in un evento epocale per il regno di Wakanda arriviamo a fare la conoscenza di Namor (Tenoch Huerta), il nuovo personaggio che verrà introdotto nel Marvel Cinematic Universe prima della fine della Fase 4. Il suo debutto arriva attraverso la genesi della sua persona, con la madre chiamata, sott'acqua, a dargli vita: un bambino dotato di piccole ali ai piedi viene messo alla luce da una donna vestita in stile meso-americano, per confermare anche tutta l'ambientazione mostrata nel frattempo, dalle piramidi azteche fino a un teocalli.



La minaccia di Atlantide

Namor, dopo averlo visto bambino, si presenta adulto, da sovrano della sua gente. Il Sub-Mariner, noto anche come Namor McKenzie, creato da Bill Everett nel 1939, nella sua epopea a fumetti si ritrovava a compiere una missione in Wakanda facendo amicizia con T'Chaka, padre di T'Challa, il futuro Pantera Nera. Vista la non corrispondenza temporale con gli eventi, in questo caso Namor dovrà accontentarsi di sapere che il principe ha combattuto con onore la propria causa, a meno che le intenzioni di Wakanda Forever non siano quelle di raccontarci un flashback delle vicende, difficile da mettere in scena senza Chadwick Boseman.

Namor, in realtà, incontra anche in un secondo momento Wakanda e lo fa nella saga degli Avengers contro gli X-Men: sconfitto dalla Cosa, finisce sotto il controllo di Fenice insieme a Ciclope, Emma, Magik e Colosso. Sarà proprio Emma a convincerlo a devastare interamente il Wakanda provocando delle onde anomale e facendosi supportare dagli atlantidei, la sua gente, dichiarando guerra agli Avengers. Il suo ruolo sarà tutto da scoprire, insomma, ma potrebbe essere inserito come eventuale nuova minaccia da fronteggiare, visto che nel trailer viene poi mostrata la sala del trono allagata e in preda alle fiamme. Nel frattempo a Shuri viene lasciato il compito di incontrare Riri Williams (Dominique Thorne), alias Ironheart.



La nuova Iron Man?

Riri, come mostrato più avanti nel trailer, è alle prese con quella che sarà presto la sua armatura per diventare una sorta di sosia di Iron Man: la ragazza, una 15enne nei fumetti, si applica sin da subito per disegnare un'armatura molto simile a quella indossata da Tony Stark, che nel frattempo essendo morto fisicamente - come accaduto anche nel Marvel Cinematic Universe - ha saputo trasferire la sua coscienza in un dispositivo diventando un'intelligenza artificiale. Potrebbe essere questo il momento in cui Tony Stark fa il suo ritorno nell'universo Marvel, pur non avendo né la certezza che questo possa accadere col volto di Robert Downey Jr. o che possa farlo solo con la voce di Angelo Maggi. La scena che vede protagonista Riri, in ogni caso, riprende direttamente quella in cui Tony Stark nel primo film di Iron Man costruiva la sua armatura.

Wakanda Forever avrà il tempo di introdurre anche le Midnight Angels formate da Aneka e Ayo, una coppia di lottatrici che in futuro potrebbero essere al centro di una serie su Disney+. Per ora sono solo state accennate e mostrate in una scena di lotta con il loro tipico vestito blu. Nella lista dei personaggi mostrati troviamo anche M'Baku, il campione della tribù dei Jabari, protno a sfidarsi con Namor e il suo popolo sottomarino, ma anche Everett Ross, che si era alleato con Wakanda nel film precedente.



In chiusura arriva la miccia per le polemiche: Black Panther sfodera i propri artigli e si fa nuovamente vedere sullo schermo, ma di spalle, senza poterci mostrare il suo volto. I poteri concessi a T'Challa nel primo film, derivanti da delle erbe distrutte da Killomonger, non sono replicabili, quindi resterà da capire cosa vuole raccontarci Marvel con questo teasing del personaggio. Chi prenderà il posto di T'Challa e, di conseguenza, di Chadwick Boseman? È chiaro che raccontando la morte del re di Wakanda adesso sarà possibile gestire come meglio si crede l'intera vicenda.