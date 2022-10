Black Panther: Wakanda Forever, la nuova Pantera Nera dopo Chadwick Boseman

Il nuovo trailer di Black Panther Wakanda Forever è arrivato e ci ricorda che il 9 novembre sarà il momento di tornare al cinema per continuare a vivere il Marvel Cinematic Universe. Dopo quanto visto il mese scorso e dopo i primi accenni di quella che sarà la storia elisa dalla presenza di T'Challa, arriva quindi il momento di conoscere più da vicino Namor, il principale villain di Black Panther: Wakanda Forever, ma anche cosa è successo al sovrano di Wakanda, arrivando anche a una prima occhiata più da vicino a Riri Williams, conosciuta ai lettori dei fumetti come Iron Heart. Andiamo ad analizzare, quindi, il trailer del titolo che vede alla regia Ryan Coogler, confermato dopo il primo film.



Cosa è successo al sovrano di Wakanda

Le speculazioni su quanto possa essere successo a T'Challa sono diverse, soprattutto a fronte del fatto che con la morte dell'attore rimane vacante il ruolo di Black Panther. Per sopperire alla dipartita di Chadwick Boseman, quindi, dal punto di vista narrativo servirà trovare un espediente in grado di rendere onore al suo personaggio.

T'Challa non tornerà nemmeno sotto le sembianze di un nuovo interprete, non essendo stato fatto un recast di T'Challa, il che significa che il sovrano di Wakanda dev'essere defunto. Sua madre, all'inizio del trailer, porta tra le mani l'elmo del figlio in un modo che sembra dirgli addio: la scena ricorda un momento già raccontato in Mighty Avengers (i Potenti Vendicatori, segmento narrativo che emerge dalla coltre di Civil War), durante il quale i wakandiani marciano in maniera funerea. Questo potrebbe farci pensare che T'Challa sia effettivamente morto e che durante il film ci porteranno a scoprire i come e i perché di questo evento, senza che ci sia stato mostrato. Poco più avanti nel trailer, però, fa capolino un murales che raffigura il volto dl sovrano wakandiano e una scritta che si può tradurre per arrivare ad avere la frase "Panther King per sempre vivrà in noi".



L'incontro con il mutante

È invece giunto il momento di farsi vedere per qualcuno: Namor, il villain di Wakanda Forever, fa finalmente il suo esordio insieme a tutto il popolo di Atlantide, del quale si era solo accennato in passato nel Marvel Cinematic Universe.

Interpretato da Tenoch Huerta, la versione cinematografica di Namor ha molte derivazioni messicane e delle civiltà dell'America centrale, quasi a renderlo più un Incas che un uomo delle profondità marine. Ne avevamo già parlato nel precedente trailer di Black Panther Wakanda Forever emerso dal Comic-Con, ma in questo caso c'è da domandarsi quanto il regista Coogler abbia deciso di cambiare Namor rispetto ai fumetti. Parliamo di uno dei primi mutanti insieme ad Apocalypse, leader di Atlantide e uno dei primissimi villain del mondo Marvel, un ibrido tra un umano e un atlantideo, che nel trailer di Black Panther 2 finisce anche per mostrare la sua capacità di volare, grazie a delle piccole ali poste sulle caviglie: un potere che gli appartiene sul serio, ma che in questo assaggio del secondo capitolo potrebbero risultare più ridicole che altro. Quello che Namor non ha, nemmeno nella versione originale, è la pelle di colore blu. Una caratteristica che invece appartiene agli abitanti di Atlantide, come mostrato nel filmato.



Lo scontro che il trailer ci vuole mostrare e che ci vuole far assaporare sembra proprio crearsi tra la popolazione del Wakanda e quella delle profondità marine. Potrebbe essere questo il focus centrale della pellicola, almeno fino a quando non arriviamo a vedere qualcuno che indossa un'armatura à la Iron Man. Ovviamente non si tratta di quanto progettato e creato da Tony Stark, perché sappiamo trattarsi di Riri Williams, anche nota come Iron Heart. Interpretata da Dominique Thorne, il personaggio è una teenager geniale, in grado di elaborare la propria armatura sulla falsa riga di quanto fatto da Iron Man e che già ci è stata mostrata per un attimo nel primo trailer di Wakanda Forever. Poco dopo aver visto Wakanda sommersa dalle acque, vediamo Riri decollare verso i cieli.



Chi sarà il prossimo Black Panther?

La parte finale del trailer, dopo averci regalato ancora qualche ripresa di Riri e Nakia, il personaggio interpretato da Lupita Nyong'o che non ha avuto ancora abbastanza spazio in questa fase di pre-lancio del titolo, ci conduce al primo contatto con un nuovo Black Panther.

C'è qualcuno che sta indossando nuovamente quel costume e dal modo in cui si presenta sembra proprio essere una donna: potrebbe essere per l'appunto Nakia, che dopo aver perso T'Challa decide di ricordarlo sostituendolo, così come potrebbe essere Shuri, principessa del regno di Wakanda e sorellastra del sovrano, che nei fumetti eredita il manto di Pantera Nera per decisione di Ororo dopo che Dottor Destino ha mandato in coma T'Challa. Un'alternativa potrebbe essere anche Okoye, che nel Marvel Cinematic Universe ha avuto molto più spazio rispetto alla sua versione fumettistica. La più semplice e immediata delle risposte potrebbe ritrovarsi in Shuri, in ogni caso, anche a fronte del poster che è stato distribuito per la release del film e che la vede al centro dello schieramento wakandiano, esattamente sotto l'elmo di Black Panther. Così facendo si rispetterebbe anche la continuity del fumetto stesso (con buona pace delle polemiche).