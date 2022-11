Black Panther Wakanda Forever: tutti i segreti, curiosità ed easter egg

Nuovo film del Marvel Cinematic Universe, nuovo prodotto pieno zeppo di easter egg e riferimenti nascosti, che abbiamo provato a scovare in ogni modo. Non è ovviamente stato facile, ma ce l'abbiamo messa tutta. Voi comunque se ancora non l'avete fatto date uno sguardo alla nostra recensione di Black Panther Wakanda Forever, che fa sempre bene. Così vi potete preparare al meglio per questa valanga di easter egg nel nuovo film di Ryan Coogler. Oltretutto vi ricordiamo che seguiranno spoiler d'ora in poi, dato che andiamo ad analizzare tanti piccoli aneddoti del film dall'inizio alla fine. Pure della scena post credit, quindi se ancora non l'avete vista siete avvertiti.



Il funerale di Black Panther

Al funerale di T'Challa vediamo lo scudo e la lancia posati vicino alla sua bara. Sono gli stessi che aveva utilizzato nel primo film nello scontro per il trono con M'Baku.



Non solo, l'elmo che Shuri porta è quello indossato dal personaggio la prima volta che è apparso, cioè in Civil War.

La bara di T'Challa che sale su dentro l'astronave rispecchia la sua discesa a terra da un'astronave all'inizio del primo film. Come a chiudere il cerchio del personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

La maschera da Black Panther di Shuri richiama la pittura sul viso che aveva nel primo film quando scende in battaglia. I simboli sul viso sono infatti simili a quelli che si era pitturata, e vengono richiamati anche da quelli per il funerale. Ramonda e Shuri che vedono gli elefanti lungo il fiume è un parallelismo con gli animali stessi. Infatti gli elefanti sono organizzati in strutture sociali che fanno capo a una matriarca. Proprio come sta succedendo in Wakanda dopo la morte di T'Challa.



Talokan, Atlantide e la cultura azteca

La scena in mare aperto di notte con l'arrivo degli abitanti di Talokan è ripresa molto fedelmente da un fumetto. Si tratta di Sub-Mariner - Abissi, opera di Esad Ribic e Peter Milligan del 2019.



In quel caso un team di scienziati è in mare aperto per dimostrare che Atlantide non esiste e, beh, arriva Namor e gli fa brutte cose. Molto peggio che nel film.

Il potere dei Talokani di attirare la gente per farli buttare in mare è ripreso direttamente dalla mitologia greca. Infatti le sirene facevano la stessa cosa, come ci racconta Omero nell'Odissea. In questo film però nessuno si fa legare all'albero maestro della nave come Ulisse.

Nei fumetti il regno di Namor viene chiamato Atlantide, ma in questo caso la sua origine è modificata legandola alle civiltà precolombiane. Cambia quindi anche il nome del suo paese, da Atlantide a Talokan. Talokan deriva da Tlalocan, uno dei paradisi della cultura azteca. Secondo loro infatti la causa della morte determinava il tipo di oltretomba che il defunto avrebbe poi abitato. E Tlalocan era quello dedicato ai morti legati all'acqua, quindi per annegamento, inondazioni e cose simpatiche di quel tipo. Ecco perché è stato scelto come nome per il mondo sottomarino.A Talokan vediamo dei riferimenti alla cultura maya e azteca. Fra questi il gioco della pelota, una forma antica di calcio in cui bisognava fare canestro in anelli di pietra posti in cima a un muro. Senza però usare mani e piedi. Ve lo ricordate El Dorado, vero? Ecco, è un po' la stessa cosa.



Namora alla fine del film è arrabbiata con Namor per essersi alleato con il Wakanda. Questo potrebbe collegarsi ai fumetti e all'altro personaggio che vediamo: Attuma. Lui infatti è spesso in lotta con Namor e tenta di conquistare il suo trono, o addirittura il mondo terrestre. Namor poi pronuncia anche quella parolina magica che ci fa tanto urlare: mutante. Lo ammette lui stesso dando l'ennesimo indizio sul loro arrivo nel MCU. Anche questo è un riferimento ai fumetti, visto che Namor è proprio un mutante.

L'altra espressione di Namor che fa impazzire i fan è la sua versione di Wakanda Forever, cioè Imperius Rex. Che è appunto il suo grido di battaglia nei fumetti, pronunciata anche nel film.



Shuri, Ramonda e Ant-Man

Quando il giornalista legge le notizie al tg si intravede in basso un riferimento a Scott Lang.

Leggiamo infatti che il nostro Ant-Man è in tour per promuovere il suo libro, come ogni influencer che si rispetti. Già con Ms Marvel avevamo capito che Scott è diventato una sorta di celebrità nell'universo MCU, e qua ne abbiamo ancora la conferma. Quando Namor arriva davanti a Shuri e Ramonda senza essere visto gli lascia una conchiglia per essere ricontattato. Un riferimento al libro Il signore delle mosche di William Golding, dove una grossa conchiglia era usata come simbolo di potere, soprattutto quando ci si soffiava dentro. La grotta in cui vengono tenute Shuri e Riri è ispirata a un posto realmente esistente. Si tratta infatti di un cenote, pozza di acqua gigante nel terreno profonda anche chilometri. In questo caso si tratta di un cenote vicino a Chichen Itza, la piramide che si trova in Messico dedicata proprio a Kukulkan.



Riri, Iron Man e l'eredità del film

La carota con cui M'Baku arriva al concilio è un riferimento a una battuta che aveva fatto nel primo film. Infatti aveva detto a T'Challa che lo avrebbe dato in pasto ai suoi figli, correggendosi poi sul fatto che in realtà erano tutti vegetariani.



Nei fumetti Riri è una ragazzina prodigio cresciuta in un quartiere povero di Chicago. Quando era piccola il suo patrigno e la sua migliore amica sono stati uccisi in una sparatoria. Non lo dice apertamente nel film, però la macchina che per lei è così importante apparteneva proprio al patrigno. Ci sono tantissimi riferimenti al primo Iron Man, proprio nel personaggio di Riri. Colpisce il metallo con un martello proprio come Tony e fa le stesse prove con i propulsori che non vanno benissimo. Non solo, il volo di entrambi è speculare, visto che salgono verso l'alto spingendo l'armatura ai limiti massimi per poi schiantarsi al suolo. Shuri colpisce un manichino nel suo laboratorio, scoprendo di aver ottenuto i poteri dall'erba a forma di cuore. T'Challa faceva la stessa cosa nel primo film, sparando via un manichino con un calcio T'Challa junior, figlio di T'Challa e Nakia, ha un nome haitiano: Toussaint. Un riferimento a Toussaint Louverture, ex schiavo e poi capo della rivolta di Haiti a fine ‘700 contro la Francia napoleonica. Un riferimento anche al fatto che a inizio film sono stati proprio i francesi ad attaccare il Wakanda per il vibranio.