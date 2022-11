Black Panther Wakanda Forever, la morte di T'Challa onora Chadwick Boseman?

È dalla terribile scomparsa di Chadwick Boseman che tutti ci chiediamo come la Marvel avrebbe affrontato la questione di Black Panther. Anni di domande, dubbi, curiosità e voglia di capire come avrebbero reso la morte del personaggio anche al cinema, dato che era intenzione granitica quella di non procedere a un recast. Che poi ci possano essere due pesi e due misure, vedi il recast di Thunderbolt Ross, è un altro discorso che trovate nel nostro articolo (o nel nostro vlog sul recasting di T'Challa se volete).



Qui vogliamo concentrarci sull'evento singolo di Wakanda Forever, sulla morte di Black Panther. Tra l'altro, se ancora non l'avete fatto, recuperatevi la nostra recensione di Black Panther Wakanda Forever. Perciò, in soldoni, la morte di T'Challa in Black Panther Wakanda Forever è stata gestita bene o no? La risposta la trovate oltre i cieli degli spoiler, qua sotto.



La morte di Black Panther in Wakanda Forever

Che T'Challa sarebbe morto in Black Panther Wakanda Forever era ormai noto a tutti, mancava soltanto il come. Le opzioni erano fondamentalmente due: in battaglia off-screen o di malattia off-screen. Non c'era alternativa.

E ragionandoci sopra abbiamo sempre pensato che la morte di malattia, anzi, la morte di cancro, sarebbe stata la scelta più giusta, coerente e in grado di rendere onore a Chadwick Boseman. Così è, T'Challa muore di malattia, eppure... non di cancro. Sembra una sottigliezza da nulla, invece è estremamente importante. La Marvel non ha avuto il coraggio fino in fondo di dare un nome alla malattia del suo personaggio. Un nome che spaventa, certo, ma che l'avrebbe reso umano, tangibile, avvicinandolo ancora di più a Chadwick Boseman e all'idea primigenia della Marvel: supereroi con superproblemi. E purtroppo anche con supermalattie. Sembrava quasi scontato definire con precisione il male incurabile di T'Challa, contando che questa cosa è anche stata fatta con grande sensibilità in Thor Love and Thunder per Jane Foster. Eppure così non è stato, lasciando in quel limbo quasi pigro del non voler andare fino in fondo e chiamare le cose con il loro nome. Non solo, dando una descrizione vaga alla malattia di T'Challa si poteva quasi scambiare la sua morte per un elemento importante di trama. Banalmente: il villain di turno che avvelena o induce un qualche male incurabile all'eroe, virus senza nome che lo porta a morire. Ovvio che così non sarebbe stato, eppure era un dubbio legittimo.



Una morte scritta bene?

Capiamoci, la Marvel si è trovata di fronte una tragedia enorme, anche a livello artistico, da dover gestire. Operazione quindi complessa, di cui il film ha inevitabilmente risentito.



La morte di T'Challa è infatti abbozzata all'inizio del film, perché non poteva essere altrimenti, perdendosi un po' per tutta la pellicola fino a esplodere veramente sul finale e nella scena post credit, vero tributo al personaggio e alla sua immortalità, sia fuori che dentro lo schermo. Un ciclo di morte e rinascita semplice e delicato, che si inserisce nell'idea del Wakanda e del fatto che ci sarà sempre Black Panther, ci sarà sempre T'Challa e ci sarà sempre, per estensione, Chadwick Boseman. Resta solo un po' di amaro in bocca per la punta di coraggio che è mancata alla Marvel in questo film, che riesce sì a rendere onore e commemorare una perdita così grande ma al tempo stesso si ferma un attimo prima di farlo completamente. Perché a volte essere onesti di fronte a queste tragedie è la maniera migliore per affrontarle.