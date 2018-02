Black Panther supera Justice League al box office USA: la Marvel vince ancora

Come certamente avrete letto, nel nostro articolo dedicato al Box Office americano e non solo, Black Panther ha letteralmente "fatto il botto" negli Stati Uniti e nel mondo nel suo weekend d'apertura. Se guardiamo soltanto oltreoceano, l'ultima fatica dei Marvel Studios ha incassato 192 milioni di dollari nel solo fine settimana, sbaragliando qualsivoglia concorrenza. Se poi aggiungiamo anche l'intera giornata di ieri, uno scialbo lunedì come tanti, arriviamo addirittura a 235 milioni in casa, più altri 169 nel resto del mondo. Cifre che, messe insieme, portano a quota 404 milioni totali in appena quattro giorni di programmazione. Una vetta ancora del tutto provvisoria, che è stata comunque utile a far guadagnare al film la decima posizione dei Top Film degli ultimi 365 giorni. A nulla dunque sono servite le polemiche precedenti l'uscita, le minacce di boicottaggio ordite dai fan DC, al contrario questi ultimi si sono visti tornare tutto indietro come un boomerang: alla Pantera Nera sono bastati appena quattro giorni per incassare più di quanto abbia fatto, in patria, Justice League durante tutta la sua permanenza nei cinema.



La vittoria dell'outsider

Parliamo infatti di 235 milioni contro i 228 del team di supereroi DC, uno schiaffo morale che certamente avrà ripercussioni su tutto il mercato. Se guardiamo invece agli incassi totali worldwide, la Lega della Giustizia è ancora avanti con 657 milioni di dollari, ma quanto durerà, con Black Panther già arrivato a 404? Al di là delle semplici cifre, il cuore del discorso è però altrove: Justice League chiamava a raccolta la santissima triade DC, tre dei supereroi più amati di tutti i tempi ovvero Batman, Superman e Wonder Woman, reduce fra le altre cose dell'enorme successo del film standalone. Black Panther invece ha come protagonista un perfetto outsider, un eroe "minore" che soltanto adesso sta graffiando il mondo cinematografico. Che sia proprio questa la chiave del suo successo? Il richiamo della novità? Del resto buona fetta di pubblico meno esperta di fumetti ha conosciuto la Pantera proprio con l'uscita del film MCU. L'hype e l'attenzione rivolta ai prodotti degli Avengers non confermerebbero questa tesi, più semplicemente si tratterebbe di un momento sfortunato per la Warner e la DC, incapaci di mettere davvero a fuoco i supereroi della propria squadra. Fino a nuovi, corposi cambiamenti dell'industria però, meglio tenere un profilo basso e beneficiare del dubbio.



San Valentino è San Valentino

Se in America sono stati fuochi e fiamme, in Italia abbiamo assistito a tutt'altra storia. Nonostante la lunga settimana di San Valentino, che ha portato i nuovi film in sala di mercoledì dando loro un weekend lungo ben cinque giorni, Black Panther si è piazzato soltanto terzo nella Top Ten del Box Office. 2.822.378 euro l'incasso del film Marvel nel nostro Paese, schiacciato letteralmente da due opere dal target completamente differente. Gabriele Muccino, con un prodotto multi-generazionale come A Casa Tutti Bene, ha incassato al debutto ben 3.938.612 euro, persino le Cinquanta Sfumature di Rosso, al secondo weekend di programmazione, hanno fatto meglio della Pantera con 3.037.569 (più un altro milione guadagnato soltanto la sera di San Valentino). Che i maschietti italiani abbiano stretto i denti per una settimana e accontentato la loro dolce metà, virando lontano da Black Panther? È certamente un'ipotesi, soltanto il weekend in arrivo potrà rispondere definitivamente alla domanda, non sarebbe impossibile ritrovarsi la Pantera al primo posto nella sua seconda settimana di programmazione - con un degno balzo da felino affamato. Scopriremo tutto lunedì prossimo.