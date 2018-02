Black Panther distrugge la concorrenza al box office: oltre i 700 mln worldwide

Superato lo "scoglio" di San Valentino, Black Panther ha continuato a riversare nelle casse Disney e Marvel montagne di dollari. Dopo un debutto a dir poco stellare in tutto il mondo, in grado di superare in appena quattro giorni gli incassi totali di Justice League, la pantera ha raccolto negli USA altri 108 milioni, spazzando via ancora una volta la concorrenza. Le nuove uscite della settimana oltreoceano infatti non hanno minimamente impensierito il cinecomic, basti pensare che nel weekend Game Night (che da noi uscirà con il titolo di Game Night: Indovina chi muore stasera?), film che vede protagonisti Jason Bateman e Rachel McAdams, si è piazzato secondo guadagnando "solo" 16 milioni di dollari. Un divario fra primo e secondo gradino del podio di ben 92 milioni, le cose peggiorano ulteriormente se si guarda ad Annihilation. Il film con Natalie Portman e Jennifer Jason Leigh ha debuttato in quarta posizione incassando 11 milioni di dollari, a 107 milioni di distanza dalla pantera nera.



Oltre i 700 milioni

Al di là del weekend, facciamo un po' di conti totali: dalla sua uscita (14 febbraio in Italia, 16 febbraio negli USA), Black Panther ha incassato 400 milioni tondi in patria, altri 304 dal resto del mondo, cifre che portano il cinecomic alla mostruosa cifra di 704 milioni worldwide. Fosse uscito nel 2017, l'ultimo lavoro targato Marvel avrebbe già superato gli incassi totali ottenuti in tutto il mondo da un campione come IT, fermo infatti a 700,4 milioni di dollari. Guardando ai cinecomic più recenti, Black Panther ha ora davanti a se Wonder Woman, fermo a 821,8 milioni, e Thor: Ragnarok, a 853,6; film che potrebbe raggiungere già in questa settimana appena iniziata - o al peggio in quella successiva. Ampiamente superato invece Justice League: se alla pantera sono bastati quattro giorni per guadagnare più della Lega della Giustizia in patria, con i dati di quest'ultimo weekend è avvenuto il sorpasso anche a livello mondiale. Gli eroi DC messi insieme infatti si sono fermati a 657,6 milioni, abbiamo dunque già uno scarto di oltre 46 milioni - che i Marvel Studios hanno ottenuto con un singolo eroe di "secondo piano", con un film intriso di "black power" fino al midollo, a dir poco impressionante.



Prossime battaglie

Ora, con le uscite del prossimo 2 marzo, negli USA Black Panther ha da temere due nuovi titoli di grido. Il primo è Death Wish (Il Giustiziere della Notte), che porterà un Bruce Willis in piena forma in ben 2.700 sale; il secondo è Red Sparrow, spy-movie intrigante con una Jennifer Lawrence da urlo impegnata spesso in scene di nudo parziale, in uscita in 2.900 sale. Più complicato invece il percorso della pantera nel nostro Paese, con un Gabriele Muccino davvero inarrestabile. A Casa Tutti Bene, uscito il medesimo giorno di Black Panther, ha tenuto a bada il cinecomic Marvel senza fargli mai vedere la prima posizione del box office. Nel weekend terminato appena ieri, la pantera è riuscita ad agguantare soltanto un secondo posto a 437.000 euro di distacco - comunque meglio de La Forma dell'Acqua - The Shape of Water e le Cinquanta Sfumature di Rosso, ormai scese al sesto posto della classifica. Con le uscite dell'1 marzo prossimo potrebbe andare ancora peggio: arriva infatti l'agguerrita concorrenza di Red Sparrow, Lady Bird di Greta Gerwig (pluri-nominato agli Oscar), Quello che non so di lei del maestro Roman Polanski, la commedia tutta italiana Puoi Baciare lo Sposo con Diego Abatantuono e Salvatore Esposito, il film d'animazione È arrivato il Broncio. Bisognerà tirar fuori gli artigli più del solito.